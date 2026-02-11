【日本初上陸・限定3台】スキンヘッド専用シェーバー「Skull Shaver Pitbull」最高峰モデル、「Diamond PRO」を特別発売

株式会社Bliss

「お客様が感動する逸品」の輸入販売を手掛ける株式会社Bliss(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：倉重純二)は、2026年2月11日(水)午前10時より、スキンヘッド専用電動シェーバー「Skull Shaver Pitbull」シリーズの最高峰モデル「Skull Shaver Pitbull Diamond PRO(ブラッシュド・クロム)」を、日本初上陸となる正規販売として限定3台で特別発売いたします。本商品は、フルメタルボディ、静音かつ高出力なブラシレスモーター、IPX7相当の防水性能を備えたPitbullシリーズ最上位機種です。日本初導入を記念し、通常価格から3万円引きとなる特別価格で提供いたします。

■Skull Shaver Pitbull Diamond PROの特徴

公式販売サイト :https://skull-shaver.jp/shop/products/diamond

【フルメタル・ジャケット採用。耐久性と美しさを両立】

本体には、製造工程を見直したフルステンレス合金シャーシを採用。金属製筐体により高い耐水性と耐久性を実現し、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮します。仕上げにはブラッシュド・クロム加工を施し、指紋がつきにくく、清潔感と高級感を兼ね備えたデザインに仕上げています。

【静音性とパワーを両立したブラシレスモーター】

内部には、イタリア製の精密なブラシレスモーターを搭載。回転速度を常時監視・制御することで、モーター音を抑えながらも力強い剃り心地を実現し、スムーズで安定したシェービングを可能にします。

【ウェット＆ドライ対応。場所を選ばない使いやすさ】

IPX7相当の防水性能により、濡れた状態・乾いた状態のどちらでも使用可能。シャワー中はもちろん、自宅や外出先など、あらゆるシーンで快適に使用できます。1回の充電で最大100分のコードレス使用が可能で、充電しながらの使用にも対応しています。

【トリマー付属のフルセット仕様】

本商品には、スカルシェーバー本体に加え、ヒゲやフェイスラインの細かな調整に適したベビービーストトリマーとRISKブレードを同梱。さらに、用途に応じて使い分け可能な4ヘッドPROブレードおよび3ヘッドPROブレードを含む、充実したフルセット構成となっています。

【5年保証付き。長く安心して使える1台】

本体には5年間の無料修理・交換保証(※本体のみ、ブレード除く)が付帯。日常使いから長期使用まで、安心して使用できる設計です。

【販売価格】

- 通常価格：158,000円（税込）- 特別販売価格：128,000円（税込）＜セット内容＞

・ピットブル ダイヤモンド プロ シェーバー

・フォルテ 4 ヘッド PRO ブレード

・バロン 3ヘッド PROブレード

・ダイヤモンドトラベルケース（ブラック）

・プラチナリンススタンド

・ベビービーストトリマー

・ベビービースト トリマーガード

・ベビービーストトリマー用RISKブレード

・USB壁コンセントアダプターと充電コード

・ゴム製充電ポートカバー

■Skull Shaver Pitbullとは

「Skull Shaver Pitbull(スカルシェーバー・ピットブル)」は、スキンヘッド専用に設計された電動シェーバーです。独自のデザインと機能性により、手にしっかりとフィットし、頭の形に沿ってスムーズに剃ることが可能。回転式のフレキシブルブレードが肌に優しく密着し、短時間でムラのない深剃りを実現します。防水設計によりドライ・ウェット両方の使用に対応し、コードレスで最大90分稼働。毎日のケアを手軽かつ快適にサポートする、スキンヘッドユーザーに最適なシェーバーです。

■製品購入可能チャネル

・Amazon：https://x.gd/Pn5Fm

・楽天市場：https://x.gd/Ae8pc

・Yahoo!ショッピング：https://x.gd/8Furu

・公式サイト：https://skull-shaver.jp/

■公式SNS

・Instagram

ユーザーネーム：@skullshaver_japan

URL：https://www.instagram.com/skullshaver_japan/

・TikTok

ユーザーネーム：@skullshaver_jp

URL：https://www.tiktok.com/@skullshaver_jp

■コピー品、並行輸入品への注意喚起

現在、コピー品や並行輸入品が多く流通していることを確認しており、弊社でも個別に対策を講じております。コピー品や並行輸入品は、保証がなく、安全性やアフターサービスに問題が生じる可能性がありますのでご注意ください。

【お問い合わせ先】

製品に関する詳細や購入に関するお問い合わせは、以下の公式販売サイトをご覧ください。

Skull Shaver日本公式販売代理店サイト：https://skullshaver-japandistributor.site/

【企業情報】

社名：株式会社Ｂｌｉｓｓ／ブリスマート

設立：2010年3月

代表者：倉重 純二

事業内容：貿易事業、小売販売、卸販売 など

本社：〒224-0028 神奈川県横浜市都筑区大棚西3-1-106

電話：045-271-5281

Email：info@bliss2010.com

株式会社BlissはSkull Shaverを通じて、高品質な製品とサービスにより、日本のスキンヘッドユーザーの皆様のQOL(クオリティオブライフ)の向上をサポートしてまいります。

また、今後は、SNSでの情報発信、イベント企画運営などにより、ファッション、ライフスタイルなどの面でスキンヘッド文化を浸透させる様々な取り組みを予定しています。