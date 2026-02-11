不貞慰謝料を巡るトラブル増加を受け、弁護士が被請求者向け相談体制を強化

弁護士法人大地総合法律事務所

インターネット上の情報の多くは「請求する側」

家庭裁判所において婚姻関係を巡る紛争の数は高水準で推移しており、夫婦関係に関するトラブルが社会的な課題となっています。

そのような状況の中で、不貞慰謝料を巡るトラブルも生じています。

突然、内容証明郵便などで高額な慰謝料請求を受け、どのように対応すべきか分からず困惑する方も少なくありません。

しかし、インターネット上の情報の多くは「請求する側」に焦点を当てたものが多く、請求を受けた側が参考にできる情報や相談先は限られているのが実情です。

被請求側に特化した相談体制

このような社会的背景のもと、弁護士法人大地総合法律事務所（東京都港区）では、不貞慰謝料を「請求された側」に特化した相談体制を本格的に強化しました。

不貞慰謝料の減額交渉を中心に、裁判例や相場を踏まえた請求額の精査、個別事情を考慮した法的整理を行い、冷静かつ現実的な解決を目指します。

今回の相談体制強化にあわせ、不貞慰謝料を請求された方に向けた専用の相談LPを公開し、相談導線の整備も行いました。

当該LPでは、被請求者側として確認すべきポイントや、減額交渉に至った具体的な事例について整理しています。

https://daichi-lawoffice.com/hurin/01

突然の請求に直面した方が、早い段階で適切な法的判断を得られるよう、体制の整備を進めています。

法的根拠に基づいた個別具体的な解決を

不貞問題は精神的苦痛を巡る紛争であるため、感情的な対立が生じやすく、請求額や要求内容について法的根拠や相場を十分に踏まえないまま交渉が進んでしまうケースもあります。

その結果、請求を受けた側が適切な判断材料を持たないまま、不利な条件で合意してしまう可能性も否定できません。

ですが、不貞慰謝料の金額は一律に決まるものではなく、不貞行為の内容や期間、当事者の関係性、婚姻関係の状況など、さまざまな事情を踏まえて判断されるべきものです。

大地総合法律事務所では、感情論のみに偏ることなく、是々非々で権利義務関係を整理することが重要であると考えています。

過度な請求や要求に対しては、法的根拠に基づいた主張を行い、必要に応じて減額交渉や示談交渉を進めることで、紛争の長期化を防ぐことを重視しています。

■弁護士コメント 弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士 佐久間大地

不貞慰謝料を請求された方の多くは、突然の通知に動揺し、「言われるまま支払うしかないのではないか」と感じてしまいがちです。

しかし、不貞慰謝料の金額は一律ではなく、個別事情や裁判例を踏まえて判断されるべきものです。

当事務所では、請求内容を法的に精査したうえで、必要に応じて減額交渉を行うことで、現実的かつ公平な解決を目指しています。

被請求者の立場からも、安心して相談できる体制を整えていきたいと考えています。

不貞慰謝料を巡る問題は、早期に専門家へ相談することで、不要なトラブルの拡大を防げる可能性があります。

大地総合法律事務所では、個別の事情を丁寧に伺いながら、法的観点に基づいた解決策を提示してまいります。

■事務所概要

詳細を見る :https://daichi-lawoffice.com/hurin/01/

弁護士法人 大地総合法律事務所

本社所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-16 Daiwa芝大門ビル 6階・7階

代表取締役：佐久間 大地

取扱業務：詐欺被害/借金問題/相続対策/誹謗中傷/不倫問題

公式HP：https://daichi-lawoffice.com/

詐欺ポート：https://daichi-lawoffice.com/sagi-port/

債務ポート：https://daichi-lawoffice.com/saimu-port/

代表弁護士紹介

佐久間 大地（さくま だいち）

第一東京弁護士会所属（登録番号：55138）

中央大学法学部政治学科卒業、中央大学法科大学院修了。都内法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所を開業。

「正しいものが泣き寝入りする社会は許せない」との思いから大地総合法律事務所を設立。詐欺・借金・消費者被害に関する法的支援を専門に扱う。

5万件を超える相談実績から「詐欺師が最も嫌がること」を熟知しており日々の相談対応・交渉・訴訟を通じて、被害者救済と生活再建の支援に取り組んでいる。

近年ではSNSやマッチングアプリを悪用した詐欺、消費者金融を利用させる副業詐欺、仮想通貨詐欺など、複雑化する被害に関するメディア対応も行い、詐欺被害撲滅を目指している。

