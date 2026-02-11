【ASOMATOUS×SUBARU】コラボレーション第２弾　EX-GATE×GOAL ZEROスペシャルパッケージを発売

株式会社ASOMATOUS

株式会社ASOMATOUS（所在地：京都府笠置町、代表：吉田 宝）は、株式会社SUBARU（本社：東京都渋谷区、社長：大崎 篤、以下SUBARU）とのコラボレーション第2弾として、SUBARUコラボレーションGOAL ZERO「Lighthouse Micro Flash」と、SUBARUコラボレーション「EX-GATE」を組み合わせたセット商品を発売いたします。

2026年2月12日（木）10時より、SUBARUオンラインショップにて販売を開始いたします。

販売ページ：

https://onlineshop.subaru.jp/subaru/safe/FHUS25000901

外遊びに必要なのは、「迷わない動線」

キャンプや車中泊の時間を快適にする鍵は、現場で迷わないこと。暗くなってからの手元灯、車内外での小物の定位置、荷室まわりの整理--この小さなストレスが減るだけで、到着から設営、撤収までの体験は驚くほど整います。



GOAL ZERO（ゴールゼロ）は、アウトドアから防災まで幅広いシーンで支持されるポータブル電源・ライトブランドです。携行性と実用性を両立したプロダクトは、キャンプや車中泊の現場において“必要な場所に、必要な灯りを”届ける存在として多くのユーザーに選ばれており、本コラボレーション製品のLighthouse Micro Flashはキャンパーのみならず幅広い層から支持を得ている大人気商品です。今回はGOAL ZELO JAPAN 様のご協力のもと、スペシャルなパッケージが完成しました。



ASOMATOUSの「EX-GATE」は、GOAL ZERO「Lighthouse Micro Flash」専用に設計された一体型カラビナです。ライトを吊るす・掛ける動作をシンプルにし、車内外やサイトでの定位置づくりをサポートします。

本コラボでは、このEX-GATEにもSUBARUロゴを施し、ライト本体と合わせて“セットで持つ意味”を明確にしました。



本セットは、SUBARUの“安心してどこへでも行ける”世界観、GOAL ZEROの携行性に優れた灯り、ASOMATOUSの“どこでも使いたくなる”機能美をひとつに束ね、クルマと外遊びの相性をさらに高める提案です。

製品ラインナップ（第二弾・セット商品）

SUBARUコラボGOAL ZERO「Lighthouse Micro Flash」＋ SUBARUコラボ「EX-GATE」セット

※EX-GATEは2種類からお選びいただけます。

ゴールゼロ LEDランタン（カラビナ：ブラック）

ゴールゼロ LEDランタン（カラビナ：ペールグレー）

※セット内容の詳細・仕様・使用上の注意は販売ページをご確認ください。

発売情報

販売開始日：2026年2月12日（木）10時

SUBARUオンラインショップ：

https://onlineshop.subaru.jp/subaru/safe/FHUS25000901

SUBARU担当者様のコメント

外遊びの快適さは、道具の性能だけでなく「使い始めるまでの動線」で決まります。灯りを“すぐ使える状態”に整えるEX-GATEとのセット提案で、到着から撤収までの体験をよりスマートにし、安心してどこへでも行ける世界観とともに外遊びの自由度を広げます。

ASOMATOUS代表コメント（吉田 宝）

ライトは持っているだけでは足りなくて、“吊るせる・定位置がある”ことで初めて現場で活きる。EX-GATEはLighthouse Micro Flash専用の一体型カラビナとして、その一手間をなくすために作りました。SUBARU、GOAL ZEROと一緒に、使って気持ちいい外遊びの当たり前を更新していきます。

安全上の注意・法規について

・各商品の適合・詳細仕様・使用上の注意は販売ページをご確認ください。

会社概要

株式会社ASOMATOUS

所在地：京都府笠置町／代表：吉田 宝。2021年設立。アウトドアと日常をつなぐライフスタイルプロダクトを企画・開発・販売。他社の製品製造代行や、イベント企画、ブッキングなど事業は多岐に渡り、アウトドアの現場起点の発想で新しい体験を提案する。

