【大丸梅田店】＼バレンタイン後も楽しみがいっぱい(ハート)／ねこ ときどき ほかの動物たち特集　@お菓子なパレード

大丸梅田店の地下1階OTB西東では、2.22の「ねこの日」にあわせて、２月15日(日)→24日(火)のバレンタイン後の10日間に『ねこときどきほかの動物たち特集』を開催します。すべてが動物モチーフ、かつ関西を中心とした、普段の1週間催事にはあまり出店しない個人店が出店します。ぜひこの機会にお気に入りのお店を見つけてください♪

?お菓子なパレードって?

パレードとは、行列を整えた華やかな行進のこと。梅田店に来ていただいたお客様の心を満たすため、そして多くの方に選ばれるために、さまざまなお菓子が週替わりでやってきます。

“おやつでひといき”がテーマ！素材にこだわる〈あひる菓子店〉 OTB西 ★2/15→17

2022年7月にオープン！ ★梅田初出店

大阪市平野区にある「あひる珈琲」の姉妹店としてオープンしたあひる菓子店。江戸後期に建てられた

築100年越えの古民家で焼き菓子やケーキを提供しています。

“おやつでひといき”をテーマに、日頃の疲れを癒す、ほっ、とひといきつける空間と丁寧に作られた商品は、地元だけでなく遠方の方も来られる人気店。今回は梅田初、3日間限定の出店です。

★色とりどりのクッキーが9種類in。

●＜あひる菓子店＞あひるのクッキー缶

税込 3,500円

缶を開けると、真ん中にはお店を代表する「あひるサブレ」が。その周りを囲むように、さくっほろっとしたくちどけの良い”ブールドネージュ”や、自家製のジャムを絞ったクッキーなど、厳選したフランス産小麦と北海道産四つ葉バターを使用したクッキーが９種類入ったクッキー缶です。

★開業時より愛されるロングセラー商品！

●スコーン（プレーン）

税込350円/1個

北海道産全粒粉とバターを使用し、さっくり＆しっとりとした歯触りと、小麦の風味が特徴です。

全国からねこマニアが集まる人気店〈パティスリー ミネット〉 OTB西 ★2/18→19

●＜パティスリーミネット＞左:はちわれさん 右:みけねこさん 税込650円

2019年11月に、夫婦2人でオープンしたパティスリー。お互いねこが好きなことから、店名はフランス語で子猫を意味する「ミネット」に(画像右)。今回紹介するのは、生クリームと黄桃、いちごクリームでできたねこさんのショートケーキ。他にも可愛らしいねこをモチーフにした商品がショーケースいっぱいに出品予定です。

からだにやさしく、おいしいお菓子〈ハジマリニ〉 OTB西 ★2/15→1９

★おやつ時間のためのギフトセット

●＜ハジマリニ＞おやつの森のおくりもの

税込 3,800円～ ★大阪初出店

植物性の素材だけを使い、ひとつひとつ丁寧に向き合って心を込めて仕上げています。

“おやつの森のおくりもの”は、ハジマリニの焼き菓子とコーヒー（またはお茶）を楽しめる、おやつ時間のためのギフトセットです。ゆるくて、ちょっと不思議な、思わずクスっとしてしまう動物たちを描いた、作家さんとのコラボ巾着・風呂敷に包んでお届けします。

●天然酵母のドーナツ プレーン

税込 300円

ムギュっとした噛み応え、ベーグルのようなもっちり食感。

甘さは控えめで、嚙むたびに香る酵母の良い風味が広がります。

ねこの魅力が詰まったスイーツをお届け♪〈NEKOLAB〉 OTB西 ★2/15→24

★ねこの魅力いっぱいの商品♪

●＜NEKOLAB＞クッキー中缶

税込3,024円

ねこ好きによる、ねこ好きのための焼き菓子や雑貨が充実したお店。開けた瞬間、ねこ好きさんの笑顔がこぼれる「特別な一缶」。

今回紹介するクッキー缶は、ちょっとした贈り物にもぴったりな中缶サイズ。愛らしい猫顔のクッキーにバラエティに富んだ数種のクッキーと、彩り豊かな金平糖をぎっしりと詰め込んだ大満足な内容です。

肉球愛を愛するすべての方を笑顔に(ハート)〈モンプティプッサン〉 OTB西 ★2/２０→２４

肉球モチーフの焼き菓子をメインにパティシエ歴26年のシェフパティシエが全て手作りしております。

心地よいザクザク感を追求したフロランタンをはじめ、フランス菓子の伝統製法と素材にこだわった、

見た目にも味わいにも満足いただける焼き菓子をご用意しております。

●モンプティブラン●肉球いちごケーキ

●モンプティブラン 税込 1,944円

アールグレイ香る肉球型フロランタンを、シェフの愛猫ブランが描かれた美しい缶に詰めました。

香ばしさと可愛らしさを兼ね備えた一品です。

●肉球いちごケーキ 税込 432円

国産の小麦粉や発酵バター、稀少なハチミツ「東山ハニー」を使用したいちご味のケーキ。

熟練のシェフが一つひとつ丁寧に作っています。

知る人ぞ知る！〈焼喜菓子kokeka/woodman〉 OTB西 ★2/20→24

★大丸梅田店初出店！

●＜焼喜菓子kokeka＞どうぶつタルト

各種 税込 540円

「ちょっとおもしろい」を加えた、大阪人的かわいいお菓子を揃えるkokekaは、自宅の1階が工房の無店舗の焼き菓子屋さんです。顔の表情やラッピングの方法などこだわりがいっぱい詰まった商品は、食べずに飾っておきたくなる、パンダ・ねこなど動物モチーフの「焼喜菓子」をひとつひとつ丁寧に作っています。

今回は焼き菓子に加えて、ビニールコーティング生地やナイロンプリント生地で作る、マニアックでかわいい柄物のかばんや小物〈woodman〉も販売します。

～大丸梅田店では、今年も『ねことしあわせDAYS』を開催します～

「ねことねこを愛する人々にしあわせをお届けする」目的として開催されている、大丸梅田店主催のチャリティイベント。2019年の8月にスタートし、毎年2月と8月にオンラインで開催しています。

今回は、猫モチーフのお菓子約10ブランドに加え、アートギャラリーウメダより作家8名、メインビジュアルを担当している「ハラミチヨ」氏や、ガラス製品「アトリエキース」などが出店します。 ★売上の一部は保護猫活動に寄付

URL：https://www.daimaru.co.jp/umedamise/topics/260210catsday.html