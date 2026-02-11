【渋谷発！カルチャー最前線】ガールズカルチャー誌『BEEEEM』がSHIBUYA XXIで販売開始！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PUBLISHINGが手がけるガールズカルチャー誌『BEEEEM』vol.2が、渋谷・宇田川町の総合エンターテインメントスポット「SHIBUYA XXI」にて販売を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みでは、店頭で『BEEEEM』vol.2を購入すると、コーヒー1杯が無料となる購入者向けキャンペーンも実施。誌面を「読む」だけでなく、渋谷XXIという空間そのものとともに“体験する”、新しい雑誌の楽しみ方を提案します。

渋谷・宇田川町の総合エンターテインメントスポット「SHIBUYA XXI」

【雑誌×空間×体験】渋谷XXIで味わうBEEEEMの世界観

SHIBUYA XXIは、【Music】【Matching】【Maniac】をキーワードに、日中はカフェ、夜はイベントスペースとして姿を変える、渋谷でも類を見ない総合エンターテインメントスポット。

音楽イベント、トークイベント、展示、ポップアップ企画など、ジャンルレスな企画が日々行われ、

音楽を起点に、人と人、カルチャーとカルチャーが交差する場として独自の存在感を放っています。

今回の販売は、「ガールズカルチャーの現在地を、空気ごと感じてもらいたい」という『BEEEEM』の思想と、SHIBUYA XXIの空間性が重なり実現しました。

【『BEEEEM』とは】ガールズカルチャーの“今”を記録するメディア

『BEEEEM』は、2025年9月30日に創刊したガールズカルチャー雑誌。

アイドルやアーティストの“現在地”を、撮り下ろしビジュアル×丁寧なインタビューで掘り下げ、

シーンの熱量や空気感ごと記録することを目的としています。

創刊号では、東京ドーム公演を成功させた FRUITS ZIPPER 櫻井優衣 を表紙・巻頭に起用し、大きな反響を獲得。

BEEEEM vol.1 表紙

さらに、

- 高嶺のなでしこ- 僕が見たかった青空- SWEET STEADY

が出演した創刊記念イベント＜BEEEEM FES Vol.1＞（2025年12月4日／Zepp Shinjuku） を開催し、誌面×リアルイベントを横断するメディア展開として注目を集めました。

BEEEEM FES Vol.1 フライヤー

【『BEEEEM』vol.2】テーマは「セカイを越える。」

2026年1月17日発売の『BEEEEM』vol.2では、【セカイを越える。】をテーマに、ガールズカルチャーが国内外へと広がっていく現在進行形の動きを多角的に特集。

表紙・巻頭：≒JOY（天野香乃愛／市原愛弓／江角怜音）

裏表紙・巻末特集：SWEET STEADY

巻中特集：FRUITS ZIPPER 初のアジアツアー・上海公演にフォーカス

そのほか、多数のアイドル・アーティストの撮り下ろしインタビュー、グラビア、新連載を収録。

“いま、この瞬間”のガールズカルチャーを封じ込めた一冊となっています。

【SHIBUYA XXI 概要】

SHIBUYA XXI

住所：東京都渋谷区宇田川町12-7 渋谷エメラルドビル 1F

アクセス：渋谷駅より徒歩約4～6分

HP：https://shibuya-xxi.jp/

【書籍情報】

『BEEEEM』vol.2BEEEEM vol.2 表紙

発売日：2026年1月17日

仕様：A4カラー／116ページ

価格：2,200円（税込）

公式通販サイトを見る :https://harajuku-pop.shop/products/detail/320販売取り扱い書店一覧 :https://beeeem.com/article/beeeemvol2

