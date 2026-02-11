【望楼NOGUCHI函館】ケーキとチェキで祝う、思い出に残る記念日プラン

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/執行役員支配人長江亨）は、記念日プランの販売を開始しました。

記念日など特別なお祝いの日に、ケーキを囲んで楽しいひとときを過ごしませんか。

お食事会場でもお部屋でも、ご希望の場所にお持ちいたします。

ケーキの特典に加えて、記念にチェキの撮影もさせて頂きます。

大切な思い出の一枚をお持ち帰りください。

【お祝い・記念日プラン】ケーキとチェキの写真をプレゼント～特別な思い出の一枚を／1泊2食

【特典】

・ホールケーキ11cm

・チェキ撮影 1室1枚（チェックアウト時にお渡し）

※※ケーキについてご予約時にご回答下さい※※

・いちごorチョコ

・ろうそくの本数（最大5本）

・ご提供のタイミング（夕食デザート時orお部屋へお届け）

※お部屋へお届けの場合は21時まででご指定下さい。

■夕食

半個室食事処にて、和洋創作会席「季節のお献立」全9品

新鮮魚介を活かす和の技術に洋食のテイストを織り交ぜた遊び心が光るオリジナルの料理をお愉しみ下さい。

■朝食■

和食を中心としたセットメニュー

◆ご予約はこちらから◆

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=dd35f99a1a2a01d7394393fcbff0126a&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14527413&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=dd35f99a1a2a01d7394393fcbff0126a&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14527413&search_type=undated)

◆公式ホームページ ベストレート◆

こちらのプランは他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。（同プラン比較時・適用条件有）

◆◆公式ホームページ特典対象プランです◆◆