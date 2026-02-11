島根・隠岐の春は3月1日から。酒・船・宿が一体となって祝う「勝手に島びらき 2026」を開催

株式会社 海士

島根県・隠岐諸島で宿泊・酒造・交通・観光に携わる事業者で構成する「島びらき実行委員会」（構成団体：隠岐酒造株式会社、隠岐汽船株式会社、隠岐プラザホテル、Entô、株式会社島ファクトリー ほか）は、2026年3月1日（日）、高速船の今季初便就航に合わせ、港を舞台に春の訪れを祝うイベント「勝手に島びらき 2026」を島前・島後の2会場で同時開催します。

あわせて、この取り組みを継続的な“隠岐の暦”として育てていくことを目指し、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて共創パートナーを募るプロジェクトを公開中です。

CAMPFIRE プロジェクトページ :https://camp-fire.jp/projects/920696

本リリースのポイント

背景：隠岐の春は「暮らし」のなかでは3月から

- 「観光シーズンは4月から」という前提を見直し、隠岐の春を“3月1日から”と捉え直す新しい試み- 高速船レインボージェットの今季初就航日にあわせ、隠岐酒造・隠岐汽船・宿泊施設などが港で春のマルシェと祝い酒を同時開催し、その継続開催に向けてCAMPFIREでクラウドファンディングを実施

隠岐諸島ではこれまで、「観光シーズンは4月から」という認識が一般的でした。一方で、島の暮らしに目を向けると、春の訪れはもっと早くやってきます。

3月に入ると、高速船が冬期運休を終えて航行を再開し、酒蔵には新酒が並び、港には岩がきやバイ貝があがり、島の人にとっては、「春が始まる」タイミングです。

「勝手に島びらき」は、こうした島の実感に合わせて、

3月1日を隠岐の“春の年明け”として祝おうとする取り組みです。

誰かが上から号令をかける公式行事ではなく、隠岐を拠点とする酒造・汽船・宿泊・観光関連事業者が、立場や島前・島後の違いをこえて自ら集まり、「もう、春は始まっているよね」と港で分かち合う一日をつくろうとしています。

3月1日、港が“春の玄関”になる一日

隠岐酒造の初しぼり岩牡蠣も旬は3月から

今季初便就航・新酒お披露目・春のマルシェを同時開催

「勝手に島びらき 2026」では、隠岐の春の始まりを象徴する要素を、港に集めて祝います。

イベント概要（予定）

- 高速船レインボージェットの今季初就航冬期運休を終えた高速船が、3月1日の朝から本土と隠岐を往復し始めます。島と外を結ぶ大切な“道”の再開を、港で見送り・出迎えながら祝います。- 隠岐酒造の新酒お披露目と祝い酒の鏡割り島の米と水で仕込まれた今季の新酒を、「島びらき祝い酒」として鏡割りで開封。会場では少量ずつ味わっていただきながら、今年の春の始まりを共に祝います。- 春のマルシェ＆食体験島後では岩がきなど春の旬を使った食体験を提供。両会場では、地元飲食店や菓子店・雑貨店による出店などを予定。港のまわりを歩きながら、隠岐の“春の入口”を体感できる一日を目指します。

イベント名：勝手に島びらき 2026

開催日：2026年3月1日（日）

時間：11:00～15:00（予定）

会場：島後・島前同時開催

島後会場：隠岐プラザホテル 周辺エリア（島根県隠岐の島町）

島前会場：菱浦港フェリーターミナル1階 キンニャモニャセンター（島根県隠岐郡海士町）

内容：新酒お披露目・鏡割り、岩牡蠣の初売り・殻むき体験（島後のみ）、春のマルシェ（飲食・物販）ほか

参加費：入場無料（飲食・物販は有料です）

初しぼりで鏡割り岩牡蠣

当日のプログラム詳細や出店者情報については、

株式会社隠岐プラザホテル発行のイベントリリース（2026年2月4日配信）もあわせてご覧ください。

＜隠岐の春、解禁 高速船就航日の3月1日「勝手に、島びらき。2026」開催＞(https://www.atpress.ne.jp/news/572473)

※プログラム内容は調整中のため、一部変更となる場合があります。

CAMPFIREでクラウドファンディングを実施

島びらき実行委員会は、この取り組みを単発のイベントで終わらせず、「隠岐の春は3月1日から」という新しい暦を、毎年積み重ねていきたいと考えています。

その第一歩として、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて、

3月1日、隠岐のお酒・船・宿が一緒に春を祝う

「勝手に島びらき」プロジェクト :https://camp-fire.jp/projects/920696

を公開し、共感してくださる方々からの応援を募っています。

ご支援いただいた資金は、当日の様子をプロフェッショナルな映像や写真として記録するための撮影費・編集費、会場設営費や祝い酒・マルシェ運営の一部経費などに充て、来年度以降の継続開催や情報発信につなげてまいります。

リターンには、

- 活動レポートをお届けするオンライン支援コース- 隠岐酒造の新酒を自宅で楽しめるコース- 高速船乗船券付きのコース- Entô や隠岐プラザホテルの宿泊クーポン- 島前と島後を横断して泊まり歩く特別宿泊プラン

など、距離や関わり方に合わせて選べる内容を用意しています。

実行委員会コメント（代表）

「3月1日は、現場で働いていると毎年『空気が変わる』のをはっきり感じる日です。高速船が動き出し、新酒が並び、港に少しずつ人が戻ってくる。その実感に合わせて、隠岐の“本当の春”を自分たちの手で祝いたいと思いました。

完成されたイベントではないからこそ、最初の一歩から一緒に関わってくれる仲間たちと、この“島びらき”を育てていけたら嬉しいです。」

島びらき実行委員会について

隠岐 島びらき 2026 開催にあたり組成された、地域事業者による任意の実行委員会です。隠岐諸島の「春の入口」を島内外の人たちと共有し、新しい島の暦として育てていくことを目的としています。

構成団体（予定・五十音順）

隠岐酒造株式会社／隠岐汽船株式会社／隠岐プラザホテル／Entô／株式会社島ファクトリー ほか

【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ】

株式会社海士 Entôマーケティング担当 浅川

TEL : 08514-2-1000

Email : marketing@oki-ama.com