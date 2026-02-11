Eight EXPO 2026 出展のお知らせ｜松尾研発スタートアップAthena

株式会社Athena Technologies

松尾研発スタートアップ（※1）である株式会社Athena Technologies（本社：東京都文京区、代表取締役：阿部 武、以下 Athena Technologies）は、2026年2月18日（水）～19日（木）に東京ビッグサイト 南3・4ホールで開催される 「Eight EXPO 2026」内の 展示会「AI-PAX」 に出展いたします。 本イベントは、AI・DX・営業・マーケティング領域に特化した国内有数のビジネス展示会です。Athena Technologiesのブースでは、企業のAI活用における最大の課題である「セキュリティ」と「実用性」を両立させる、以下の最新ソリューションを展示いたします。

■ 主な出展内容

- Athena Platform（AIセキュリティ・ガバナンス）生成AIアプリケーションのリスク自動検出やAIモデルに対する攻撃予防など、企業の安心・安全なAI活用を支えるセキュリティプラットフォームを展示します。- DX Solution（フィジカルAI / 最適化 / インフラ構築）現場の複雑な課題を解決する、以下の最先端技術ソリューションをご紹介します。- - 高度アルゴリズム実装自律動作を実現する「フィジカルAI」、物流・製造を効率化する「数理最適化」、そして複数のAIが連携する「マルチAIエージェント」など、現場を変革する高度な技術モデル- - オンプレミスLLM導入支援NVIDIA DGX Sparkを用いたインフラ構築から、モデル実装までをワンストップで提供する統合型開発支援サービス

当日は、弊社の技術コンサルタントがブースに常駐いたします。具体的な技術導入やDX推進に関するご相談、現在抱える課題に対する最適なソリューションのご提案も可能です。

皆さまのご来場を、心よりお待ち申し上げております。

■ 開催概要

名称：Eight EXPO 2026「AI-PAX」

開催日時： 2026年2月18日（水）～19日（木）10:00～18:00

会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール

ブース番号：AI-PAX241

公式サイト： https://eight-event.8card.net/eightexpo/exhibitors/

※来場予約は公式サイトよりお申し込みください

■ 会社概要

【株式会社Athena Technologiesについて】

「松尾研発スタートアップ（※1）」として、アカデミアの最先端技術と社会実装力を兼ね備え、セキュアなAI開発・ガバナンス支援を展開しています。

社名：株式会社Athena Technologies

設立：2023年12月

代表取締役：阿部 武

所在地：東京都文京区本郷6丁目25番14号 HONGOEGG（東京オフィス）、大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 NTT WEST i-CAMPUS QUINTBRIDGE 3F（大阪オフィス）、京都府京都市左京区田中門前町 百万遍ビル3F（京都オフィス）

URL：https://athenatech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=eightexpo_20260218(https://athenatech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=eightexpo_20260218)

（※1）「松尾研発スタートアップ」とは、松尾研出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力がともに成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜されたスタートアップ群です。（登録商標第6667237号、第6710069号）

本件に関するお問い合わせ

株式会社Athena Technologies 広報担当

URL : https://athenatech.jp/contact