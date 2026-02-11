【キャトルセゾン浜松】春のフレンチ宴会プランをリニューアル──歓送迎会にオススメ・平日開催なら1,100円OFF！ミシュランシェフ監修の特別コースで門出を祝う

株式会社スティルアン

春のフレンチ宴会2026


静岡県浜松市でブライダル・レストラン事業を展開する株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長：大石 奉樹）が運営する「キャトルセゾン浜松」では、2026年春、新たに“春のフレンチ宴会プラン”が誕生いたします。
本プランは、歓送迎会の開催にもおすすめの内容として設計。


ミシュランガイドで星を獲得した京都祇園「レストラン よねむら」オーナーシェフ米村昌泰氏監修の創作フレンチで、感謝の気持ちを伝える特別な会をお手伝いいたします。


◆ リニューアルのポイント

１.選べる2つのスタイルで、会の目的に合わせた演出が可能


❑カジュアルに会話が弾む「ビュッフェスタイル」
❑主役をしっかり引き立てる「コーススタイル」

歓送迎会はもちろん、
「しっかり送り出したい送別会」「新メンバーを迎える歓迎会」など、
会の趣旨や参加者層に合わせた柔軟なプランニングが可能です。


２.平日開催で1,100円OFFの特別キャンペーン


平日（月～木曜日）限定で、通常価格よりお一人様1,100円OFF。
幹事様のご負担を軽減しながら、フレンチレストランならではの上質な空間とお料理を
より気軽にお楽しみいただけます。


◆ プラン概要

開催期間：2026年2月27日（金）～ 4月30日（木）


時間：2時間制


人数：20名様より


料金に含まれるもの：お料理・フリードリンク・会場費・設備使用料・専任プランナー


◆ 選べる2つのスタイル

※平日価格は月～木曜日限定。金曜日・祝日は対象外となります



コーススタイルイメージ

ビュッフェスタイルイメージ

◆ フリードリンク内容

ビール、ウイスキー、カクテル（ウォッカ・ピーチ）、ノンアルコールカクテル2種、


各種ソフトドリンク


※ドリンクオプション（別途料金）：シャンパン、生ビールワゴン、樽酒 等


◆ 設備が充実したレストランの安心サポート

音響・映像設備を備えたキャトルセゾン浜松では、
花束贈呈やBGM演出、映像上映など、歓送会・歓迎会に欠かせない演出にも対応しています。
結婚式のプロデュースもする経験豊富なスタッフが進行面もサポートするため、
幹事様の負担を軽減しながら、主役の方にお喜びいただけるお時間を演出できます。


◆ 演出オプション（別途料金）

☑花束・ブーケアレンジメント


☑メッセージカード・寄せ書きボード作成


☑サプライズムービー上映


☑オリジナルケーキ（メッセージ入り）


☑記念写真撮影＆フォトフレームプレゼント


◆ こんなシーンにおすすめ

☑退職される上司・同僚への感謝の会


☑転勤・異動される方の送別会


☑新入社員・中途入社の歓迎会


☑産休・育休に入られる方の壮行会


◆ 店舗概要

会社概要


