【キャトルセゾン浜松】春のフレンチ宴会プランをリニューアル──歓送迎会にオススメ・平日開催なら1,100円OFF！ミシュランシェフ監修の特別コースで門出を祝う

株式会社スティルアン春のフレンチ宴会2026

静岡県浜松市でブライダル・レストラン事業を展開する株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長：大石 奉樹）が運営する「キャトルセゾン浜松」では、2026年春、新たに“春のフレンチ宴会プラン”が誕生いたします。

本プランは、歓送迎会の開催にもおすすめの内容として設計。

ミシュランガイドで星を獲得した京都祇園「レストラン よねむら」オーナーシェフ米村昌泰氏監修の創作フレンチで、感謝の気持ちを伝える特別な会をお手伝いいたします。

◆ リニューアルのポイント

１.選べる2つのスタイルで、会の目的に合わせた演出が可能

❑カジュアルに会話が弾む「ビュッフェスタイル」

❑主役をしっかり引き立てる「コーススタイル」



歓送迎会はもちろん、

「しっかり送り出したい送別会」「新メンバーを迎える歓迎会」など、

会の趣旨や参加者層に合わせた柔軟なプランニングが可能です。

２.平日開催で1,100円OFFの特別キャンペーン

平日（月～木曜日）限定で、通常価格よりお一人様1,100円OFF。

幹事様のご負担を軽減しながら、フレンチレストランならではの上質な空間とお料理を

より気軽にお楽しみいただけます。

◆ プラン概要

開催期間：2026年2月27日（金）～ 4月30日（木）

時間：2時間制

人数：20名様より

料金に含まれるもの：お料理・フリードリンク・会場費・設備使用料・専任プランナー

◆ 選べる2つのスタイル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/62_1_873e9903b4c8b9d3d491564a2f4b859b.jpg?v=202602110451 ]

※平日価格は月～木曜日限定。金曜日・祝日は対象外となります

◆ フリードリンク内容

コーススタイルイメージビュッフェスタイルイメージ

ビール、ウイスキー、カクテル（ウォッカ・ピーチ）、ノンアルコールカクテル2種、

各種ソフトドリンク

※ドリンクオプション（別途料金）：シャンパン、生ビールワゴン、樽酒 等

◆ 設備が充実したレストランの安心サポート

音響・映像設備を備えたキャトルセゾン浜松では、

花束贈呈やBGM演出、映像上映など、歓送会・歓迎会に欠かせない演出にも対応しています。

結婚式のプロデュースもする経験豊富なスタッフが進行面もサポートするため、

幹事様の負担を軽減しながら、主役の方にお喜びいただけるお時間を演出できます。

◆ 演出オプション（別途料金）

☑花束・ブーケアレンジメント

☑メッセージカード・寄せ書きボード作成

☑サプライズムービー上映

☑オリジナルケーキ（メッセージ入り）

☑記念写真撮影＆フォトフレームプレゼント

◆ こんなシーンにおすすめ

☑退職される上司・同僚への感謝の会

☑転勤・異動される方の送別会

☑新入社員・中途入社の歓迎会

☑産休・育休に入られる方の壮行会

◆ 店舗概要

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/62_2_420b2294521f89a2c6afd18f53347023.jpg?v=202602110451 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/62_3_180b97a675815bdb1cb16029385b1da0.jpg?v=202602110451 ]