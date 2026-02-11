【キャトルセゾン浜松】春のフレンチ宴会プランをリニューアル──歓送迎会にオススメ・平日開催なら1,100円OFF！ミシュランシェフ監修の特別コースで門出を祝う
春のフレンチ宴会2026
静岡県浜松市でブライダル・レストラン事業を展開する株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長：大石 奉樹）が運営する「キャトルセゾン浜松」では、2026年春、新たに“春のフレンチ宴会プラン”が誕生いたします。
本プランは、歓送迎会の開催にもおすすめの内容として設計。
ミシュランガイドで星を獲得した京都祇園「レストラン よねむら」オーナーシェフ米村昌泰氏監修の創作フレンチで、感謝の気持ちを伝える特別な会をお手伝いいたします。
◆ リニューアルのポイント
１.選べる2つのスタイルで、会の目的に合わせた演出が可能
❑カジュアルに会話が弾む「ビュッフェスタイル」
❑主役をしっかり引き立てる「コーススタイル」
歓送迎会はもちろん、
「しっかり送り出したい送別会」「新メンバーを迎える歓迎会」など、
会の趣旨や参加者層に合わせた柔軟なプランニングが可能です。
２.平日開催で1,100円OFFの特別キャンペーン
平日（月～木曜日）限定で、通常価格よりお一人様1,100円OFF。
幹事様のご負担を軽減しながら、フレンチレストランならではの上質な空間とお料理を
より気軽にお楽しみいただけます。
◆ プラン概要
開催期間：2026年2月27日（金）～ 4月30日（木）
時間：2時間制
人数：20名様より
料金に含まれるもの：お料理・フリードリンク・会場費・設備使用料・専任プランナー
◆ 選べる2つのスタイル[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/62_1_873e9903b4c8b9d3d491564a2f4b859b.jpg?v=202602110451 ]
※平日価格は月～木曜日限定。金曜日・祝日は対象外となります
コーススタイルイメージ
ビュッフェスタイルイメージ
◆ フリードリンク内容
ビール、ウイスキー、カクテル（ウォッカ・ピーチ）、ノンアルコールカクテル2種、
各種ソフトドリンク
※ドリンクオプション（別途料金）：シャンパン、生ビールワゴン、樽酒 等
◆ 設備が充実したレストランの安心サポート
音響・映像設備を備えたキャトルセゾン浜松では、
花束贈呈やBGM演出、映像上映など、歓送会・歓迎会に欠かせない演出にも対応しています。
結婚式のプロデュースもする経験豊富なスタッフが進行面もサポートするため、
幹事様の負担を軽減しながら、主役の方にお喜びいただけるお時間を演出できます。
◆ 演出オプション（別途料金）
☑花束・ブーケアレンジメント
☑メッセージカード・寄せ書きボード作成
☑サプライズムービー上映
☑オリジナルケーキ（メッセージ入り）
☑記念写真撮影＆フォトフレームプレゼント
◆ こんなシーンにおすすめ
☑退職される上司・同僚への感謝の会
☑転勤・異動される方の送別会
☑新入社員・中途入社の歓迎会
☑産休・育休に入られる方の壮行会
◆ 店舗概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/62_2_420b2294521f89a2c6afd18f53347023.jpg?v=202602110451 ]
会社概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/62_3_180b97a675815bdb1cb16029385b1da0.jpg?v=202602110451 ]