2025年5月、韮崎市にオープンした登山用品店＆登山ガイドオフィス『NEXT MOUNTAIN』では、現役登山ガイドが同行する登山・ハイキングツアーの参加申込みを受け付けています。

初心者から経験者まで、それぞれのレベルや目的に合わせた安全で充実した登山を体験できます。

企画ツアーのほか、個人や4名程度の少人数グループの要望に合わせた「プライベートガイド」も受け付けており、登山経験や体力、学びたい内容に応じた柔軟なプラン提案が可能です。

詳細はNEXT MOUNTAIN公式サイトにて、過去開催ツアーとあわせてご覧いただけます。

https://fornextmountain.com/?page_id=237









企画ツアー（募集中）

【日帰りツアー】

■『軽アイゼンで歩く！冬の茅ヶ岳・金ヶ岳縦走ツアー』― 冬の低山で大展望と縦走の充実感を味わう ―

難易度：★★☆☆(初中級)

体力レベル：★★☆☆(標準的な体力があればOK)

【開催日】2月26日(木曜日)

【時 間】8:00～16:00

【参加費】1名での開催 17,000円(税込)/2名以上で開催 お一人 11,000円(税込)

【おすすめ】冬山デビューをしてみたい方・軽アイゼンの使用の基礎を学びたい方

■『冬限定の絶景へ！ゆっくり歩く日向山ツアー』― 軽アイゼンで歩いた先に現れる、白銀の尾根と冬の絶景 ―

難易度：★★☆☆(初中級)

体力レベル：★★☆☆(標準的な体力があればOK)

【開催日】2月19日(木曜日)・3月2日(月曜日)

【時 間】7:30～16:00

【参加費】1名での開催 17,000円(税込)/2名以上で開催 お一人 11,000円(税込)

【おすすめ】軽アイゼンの使い方を学びたい方・冬の山歩きに挑戦してみたい方

■『雪山はじめの一歩！北横岳 雪山講習登山ツアー』― ピッケルとアイゼンの基礎を学びながら、雪の北八ヶ岳へ ―

難易度：★★☆☆(初中級)

体力レベル：★★☆☆(標準的な体力があればOK)

【開催日】2月16日(月曜日)

【時 間】8:30～15:00

【参加費】1名での開催 26,000円(税込)/2名以上で開催 お一人 13,000円(税込)

【おすすめ】雪景色の北八ヶ岳を安全に楽しみたい方・ピッケルや12本爪アイゼンの基礎を学びたい方

【山小屋宿泊ツアー】

■『冬の大菩薩嶺 小屋泊ツアー』― 日本百名山。軽アイゼンで歩く、静かな冬の大菩薩。はじめての冬小屋泊体験 ―

難易度：★★☆☆(初級～中級)

体力レベル：★★☆☆（登山経験があり、標準的な体力があればOK）

【開催日】2026年2月8日(日曜日)～9日(月曜日)1泊2日

【参加費】1名様での開催 59,000円(税込)/2名様以上での開催 お一人 32,000円(税込)

※山小屋代は含まれません。当日お支払いください。

【おすすめ】冬の大菩薩を歩いてみたい方・冬の山小屋泊を経験してみたい方

冬山の魅力を安全に、そして深く体験できるNEXT MOUNTAINの登山・ハイキングツアー。初心者の方も経験者の方も、この機会にぜひご参加ください。

■店舗情報

NEXT MOUNTAIN

住所 〒407-0023 韮崎市中央町3-15

営業時間 11時～18時

定休日 月曜日

※不定休あり

※営業日の詳細は下記公式サイトをご確認ください。

公式サイト

HP

Instagram





韮崎市の魅力を紹介｜

自然あふれる韮崎市にも登山初心者から上級者まで楽しめる山があります。

韮崎市おすすめの山を３つご紹介します！

■甘利山(あまりやま)









標高約1732m、山頂まで徒歩約30分の場所に駐車場があるため、気軽なハイキングコースとして親しまれています。

山頂や登山道に絶景スポットがあり、雄大な富士山と甲府盆地の街並みを望むことができます。

夜はきれいな夜景と星空を楽しむことができるほか、条件が重なると雲海に浮かぶ富士山を望むこともできます。

例年6月上旬～中旬に咲くレンゲツツジも有名ですが、約300種類もの花々が季節にごとに楽しめるのも甘利山の魅力です！

※11月下旬ごろ～4月下旬ごろまで甘利山公園線が冬期閉鎖となりますのでご注意ください。

■茅ヶ岳(かやがたけ)



『日本百名山』の著者・深田久弥氏の終焉の地としても知られている茅ヶ岳。

標高約1704mの山頂から見る景色は富士山や八ヶ岳、南アルプスなど360度の大パノラマが広がります！

樹林帯の登山道は、夏は心癒される新緑や季節の花々・秋は美しい紅葉を眺めながら登山を楽しむことができます！

■鳳凰三山(ほうおうさんざん)









南アルプスユネスコエコパークの核心地域にそびえ立つ「日本百名山」の一つ。

地蔵ヶ岳(2764m)・観音岳(約2841m)・薬師岳(2780m)の三山を総称して「鳳凰三山」と呼ばれています。

地蔵ヶ岳の頂上には、高さ約18mのオベリスクが立ち、その幻想的な姿は古くから岳人に愛され、信仰の山として親しまれてきました。

それぞれの山頂からは、北岳をはじめとする南アルプスの雄大な山々を一望することができます！

また、登山ルートが複数あり、さまざまな滝を眺めながら急登を行くコースやゆるやかに登りながら景観を楽しむコースなど、ルートによって違う楽しみ方ができるのが鳳凰三山の登山の特徴です。

詳しくはこちら♪

https://www.nirasaki-kankou.jp/tokusyuu/kankoutokusyu/8317.html