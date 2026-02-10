今井美樹、通算21枚目のオリジナル・アルバム「smile」　2月11日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、今井美樹のオリジナル・アルバム「smile」を2月11日（水）に発売します。

2026年に歌手デビュー40周年を迎える今井美樹の約8年ぶり通算21枚目のオリジナル・アルバムとなる今作はトータルプロデュースを今井美樹と布袋寅泰が務めています。さだまさしが今井美樹に初めて提供、ヴァイオリンとコーラスでも参加している新曲「美しい場所 ～Final Destination～」をはじめ全10曲が収録されています。

初回限定盤Aには、2023年に開催された全国12公演のホールツアー「今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”」から2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）のライブ映像を全曲収録。初回限定盤Bには、2024年に開催された全国22公演のホールツアー「今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”」から2024年11月3日のBunkamuraオーチャードホール（東京）のライブ映像を全曲収録しています。

全形態の初回生産分限定の封入特典として、5月から始まる全国ホールツアー「今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 ～smile～」のファンクラブ先行に次ぐプレミアム・リザーブチケット先行抽選受付や、サイン入りポスターが100名様に当たるシリアルナンバーが封入されます。

ツアーは5月16日（土）のサンシティ越谷市民ホール（埼玉）公演を皮切りに、最終公演となる8月6日（木）の東京国際フォーラム ホールA（東京）まで、全国23カ所・全25公演を行う予定です。

今作のリリースを記念して、タワーレコード（新宿店、渋谷店、梅田NU茶屋町店）、HMV（HMV&BOOKS SHIBUYA、HMV札幌ステラプレイス、HMV三宮オーパ、HMV&BOOKS HAKATA、HMV栄）、SHIBUYA TSUTAYAにて、パネル展を開催。パネル展開催店舗にてニューアルバム『smile』をご購入いただいた方の中から、抽選で展示パネルをプレゼントいたします。なお、タワーレコード新宿店では、今井美樹が『smile』のアートワーク撮影およびアーティスト写真撮影時に着用した衣装の展示も実施します。

特設サイトでは、今作アルバムに参加した、川江美奈子、河野圭、さだまさし、鈴木康夫、諸見里修（50音順、敬称略）のコメントも公開されています。

今井美樹 -「美しい場所 ～Final Destination～」PV Short Version（作詞・作曲：さだまさし）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AhhFP-bwSnU ]

今井美樹 -「青空とオスカー・ピーターソン」Music Video（NHKみんなのうた）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KtT3eOZfEbM ]

今井美樹 ニューアルバム「smile」

2026年2月11日（水・祝）発売

■CD収録曲、クレジット

01 Because of you

02 青空とオスカー・ピーターソン

03 One more smile

04 私のアリア

05 美しい場所 ～Final Destination～

06 Silent Dancer

07 あの頃の自分

08 ワンマイル

09 VOICE

10 Life is a journey

■初回限定盤A（CD＋Blu-ray）TYCT-69376

■初回限定盤A（CD＋DVD）TYCT-69377

8,800円（税込）

Blu-ray or DVD：全国12公演のホールツアー「今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”」から2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDENのライブ映像を全曲収録。

「今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”」

01. 幸せになりたい

02. 彼女とTIP ON DUO

03. SATELLITE HOUR

04. あこがれのままで

05. Miss You

06. あなたがおしえてくれた

07. Goodbye Yesterday

08. 愛の詩

09. 年下の水夫

10. 海辺にて

11. re-born

12. 祈り

13. Anniversary

14. DRIVEに連れてって

15. 微笑みのひと

16. 雨にキッスの花束を

17. 瞳がほほえむから

18. PRIDE

19. 新しい街で

20. PIECE OF MY WISH

■初回限定盤B（CD＋Blu-ray）TYCT-69378

■初回限定盤B（CD＋DVD）TYCT-69379

8,800円（税込）

Blu-ray or DVD：全国22公演のホールツアー「今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”」から2024年11月3日の東京Bunkamuraオーチャードホールのライブ映像を全曲収録。

「今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”」

01. 瞳がほほえむから

02. 微笑みのひと

03. ふたりでスプラッシュ

04. Lluvia

05. memories

06. Blue Moon Blue

07. 海辺にて

08. あなたがおしえてくれた

09. 野性の風

10. Miss You

11. 雨のあと

12. Ruby

13. Bluebird

14. どしゃ降りWonderland

15. 雨にキッスの花束を

16. 幸せになりたい

17. Pray

18. Goodbye Yesterday

19. PIECE OF MY WISH

20. PRIDE

■通常盤 TYCT-60258 （CDのみ）

3,630円（税込）

■オリジナル・アルバム『smile』CDショップ別購入者特典のデザイン決定!

2月11日(水 祝)発売のオリジナル・アルバム『smile』

各CDショップ別購入者特典(先着数量限定)のデザインが決定！

購入特典は先着順で無くなり次第終了となるので、お早めのご予約をお勧めいたします。

この機会をお見逃しなく。

【全形態共通シリアルナンバー封入特典】

・A賞：2026年5月から始まる全国ホールツアーのファンクラブ先行に次ぐプレミアム・リザーブチケット先行抽選受付

受付詳細は後日発表

＊チケットは抽選です。ご当選者様のみ購入することができます。

＊チケットはご購入いただくもので、招待ではございませんのでご注意ください。

＊また決済時、チケット料金に加え各種手数料がかかります。予めご了承ください。

＊シリアルナンバーは全形態共通。初回生産分のみ封入いたします。

・B賞：サイン入りポスター～お客様のお名前入り～ 100名様

＊ポスターに直筆でサインし、お客様のお名前を入れてプレゼントいたします。

【店舗別オリジナル特典】

●Amazon.co.jp:メガジャケ

●楽天ブックス：アクリルコースター

●セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

●TOWER RECORDS：A4クリアファイル

●HMV：CDサイズステッカー

●TSUTAYA：ポストカード

●その他一般店舗：ポスター（B2サイズ）

※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします

『smile』発売記念、パネル展詳細

https://www.universal-music.co.jp/imai-miki/news/2026-02-04/

https://www.universal-music.co.jp/imai-miki/news/2026-02-04-2/

特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/imaimiki/smile/

プロフィール

1986年シングル「黄昏のモノローグ」で歌手デビュー。CM・ドラマ・映画等、活動の幅を広げながら「瞳がほほえむから」「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」など数々の大ヒット曲を持つ。透明感溢れる歌声で男女問わずファン層は幅広い。2020 年オーケストラアレンジでのセルフカバーアルバム「Classic lvory 35th Anniversary ORCHESTRAL BEST」をリリース。2023、2024年と全国ホールツアーを開催し世代を超えた幅広い人気は健在。今年、歌手デビュー40周年を迎える。



オフィシャルサイト http://www.imai-miki.net/

UNIVERSAL MUSIC https://www.universal-music.co.jp/imai-miki/

YouTube https://www.youtube.com/Mikiimai/

X https://twitter.com/imaimikisky

Instagram https://www.instagram.com/mikiimai_official/