新世代ポップアイコン 春乃知歩、アーティスト活動本格始動！“恋した瞬間、無敵になる”1stシングル『散歩道』をリリース

「JCミスコン」受賞を機に脚光を浴び、「TGC teen」出演などで同世代から圧倒的支持を獲得。SNSから爆発的な熱量を生み出す現役高校生 春乃知歩 のデビュー楽曲『散歩道』を、2026年2月9日（月）より各楽曲配信サービスにてリリースしたことをお知らせいたします。

■楽曲コンセプト：少女が“無敵のヒロイン”へと覚醒する瞬間

“恋した瞬間、無敵になる”

恋に恋をしていた少女が、ついに“ずっと憧れていた理想の恋”に出会い、心が無敵になる瞬間を描いた一曲。

等身大の感情をまっすぐに切り取りながら、思わず口ずさみたくなるキャッチーなメロディとともに、きらめく恋の高揚感を鮮やかに表現している。

■楽曲の推しポイント：一度聴いたら中毒確定の「超共感」ラブソング

春乃知歩の等身大の魅力をそのまま切り出した、甘く前向きな歌詞世界が最大の魅力。

さらに、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなサビのメロディが重なり、恋する気持ちをよりポップに、よりリアルに届けてくれる楽曲となっています。

■楽曲情報

タイトル：「散歩道」

アーティスト名：春乃知歩

リリース日：2026年2月9日（月）Release

〈DL&STREAMING〉

https://linkco.re/NG9Rcb9g

〈Official Music Video〉

https://youtu.be/cVCsQLL6gu4

■春乃知歩 PROFILE

「JCミスコン」candy magic賞受賞をきっかけに注目を集め、「TGCteen2023」出演を経て同世代から圧倒的な支持を獲得。モデル・タレント活動にとどまらず、“歌”を軸に表現の幅を広げている。

繊細さと芯の強さを併せ持つ歌声、そして現役高校生ならではの等身大の感情表現で、多くのファンの共感を呼んでいる。SNSを起点にリアルな共感を拡張し続ける、新世代アーティスト。

〈春乃知歩 SNSアカウント〉

Instagram：instagram.com/haruno_chiho

TikTok：tiktok.com/@haruno_chiho

YouTube：www.youtube.com/@chiho_haruno

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/