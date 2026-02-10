ヴァレンティノ 2026年春夏コレクション ‘ファイアーフライズ‘ 広告キャンペーンを発表

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社Courtesy of Maison Valentino

ヴァレンティノ(Maison Valentino)は、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレによる2026年春夏コレクション ’FIREFLIES（ファイヤーフライズ）’ の広告キャンペーンを発表しました。

だれもが崩れ落ちることを経験しています。偶然ではなく、本来の状態として。実際のところ、バランスが取れた状態とは自然ではなく、物事が形づくられる過程における儚い間隔に過ぎません。崩落という現象は、世界がかつて私たちを支えていた状態を保持できなくなった時に起こります。それはほんの一瞬で訪れる出来事 ─ たわむこと、喪失、そして私たちの許容量を超えた力によって。

このキャンペーンは、私たちの存在を支える物理的、象徴的、関係的な支えによって保たれている垂直性が、実は仮のものであると認識することから始まります。この枠組みにおいて、崩落は私たちを定義づける構造的な依存性を明らかにし、人はひとりで生きられるという神話を打ち砕く政治的なベクトルとなるのです。

私たちは、個々の意志だけでつまずくことに抗うことはできません。支えてくれるひとびとのやさしさ、心遣い、そして関与が必要なのです。この姿勢において、他者の存在は、弱さを否定することなく受け入れる具体的な実践となります。心遣いとは、崩落を防ぐことではなく、耐えられるものにすること。バランスが崩れたときに互いに支え合い、重荷を取り去るのではなく分かち合い、不安定な時間の中で解決策を押しつけることなく寄り添うことなのです。

キャンペーンイメージは、転倒する直前、つまり行き先のない宙吊りの瞬間に留まっているかのように見えます。そこでは、いまだ失われていないものの今にも崩れ去りそうなエレガンスが歴史的建造物の中で際立ちます。フィルムでは、視線はむしろその境界線を越えていきます。ここで、崩落は予兆ではなく、経験へと変化を遂げ、私たちすべてをひとつの運命へと結びつける脆弱性の存在論なるものが明らかになります。

落ちていく瞬間、私たちは立ち止まり、受け止め、支え合います。これこそが決定的な動作です。だれひとり、自分だけの力で立つことはできません。私たちはそれを受け入れなければなりません。なぜなら、エレガンスのもっとも根本的なかたちは、堅固さに宿るのではなく、支えとなる意志の中にあるからです。このような意味合いにおいて、ファッションは強さを演出するものではありません。それは、私たちが背負う、分かち合わなくてはならない、そしてほかの場所に置き去りにすることができない重荷に対する責任を可視化するのです。

これは脆さを美化することではなく、存在の構造的条件として認めること。共存、責任、関係性のさまざまな形を想像するための出発点となるということなのです。つまり、崩れ落ちることは動きの終わりではなく、まったく異なる姿勢の始まりであり、個が自己完結できるという主張が文化的なフィクションとして露わになるのです。

アレッサンドロ

