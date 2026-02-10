【FRAY I.D(フレイ アイディー)】ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』よりマリーコレクションが登場！＜2/10(火)WEB公開・2/11(水)店頭発売＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』の人気キャラクターマリーのコレクションのWEB公開を2026年2月10日(火)12:00(正午)に、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてWEB公開がスタートいたします。
ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』の人気キャラクターマリーのコレクションが登場。『おしゃれキャット』のアートをあしらったミラーチャーム、愛らしいマリーのプリントが映えるトートバッグ、Tシャツの全3型をラインナップ。大人のスタイルにさりげなく遊び心を添える、特別なアイテムです。
■T-shirt
col.A
col.B
col.C
col.D
【The Aristocats | FRAY I.D】T-shirt \8,800
サイズ：F
■Tote bag
col.LBLU
col.PNK
col.WHT
【The Aristocats| FRAY I.D】Tote bag \4,400
■Mirror charm
col.WHT
col.CML
col.GRY
【The Aristocats | FRAY I.D】Mirror charm \5,500
LOOK1
【The Aristocats | FRAY I.D】T-shirt \8,800
Jacket \24,200
Pants \16,940
Earring \8,800
LOOK2
【The Aristocats | FRAY I.D】T-shirt \8,800
Pants \15,950
Bag \17,600
【The Aristocats | FRAY I.D】Mirror charm \5,500
Shoes 参考商品
LOOK3
【The Aristocats| FRAY I.D】Tote bag \4,400
【The Aristocats | FRAY I.D】T-shirt \8,800
Skirt \29,920
Earring \5,940
LOOK4
【 The Aristocats| FRAY I.D】Mirror charm \5,500
Blouse \23,100
Pants \18,920
Bag \18,480
【※価格は全て税込みです】
・WEB公開について
■WEB公開：2月10日(火)12:00（正午）
・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/
・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/
・MASH STORE
iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)
■FRAY I.D全国直営店舗発売日：2026年2月11日(水)より発売
・The Aristocatsについて
古き良き時代のフランス、パリ。ダッチェスという名前の美しい雌ネコが、3匹の子ネコたちと暮らしていました。飼い主の老婦人は猫たちをとてもかわいがり、莫大な遺産をネコに譲ろうとします。ところが執事が遺産欲しさにネコたちを郊外に置き去りにしてしまいます。途方に暮れるダッチェスたちの前に現れた野良ネコのオマリーに助けられ、みんなはパリを目指します。
・マリーについて
『おしゃれキャット』（1970）に登場する子ネコ。パリに住む大金持ちのポンファミーユ婦人の飼いネコです。
ダッチェスの3匹の子ネコのうちの1匹で、ベルリオーズ、トゥルーズという兄弟がいます。母と同じ白い毛の愛らしい雌ネコで、ピンクのリポンをつけ、もう一人前のレディーのつもり。川に落ちてしまったところを野良ネコのオマリーに助けられてから、彼を大好きになってしまいます。
BRAND CONCEPT
これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。
本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。
過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。
■Official Online Store：
https://fray-id.com/
■Instagram：
https://www.instagram.com/fray_id/
■USAGI ONLINE：
https://usagi-online.com/brand/frayid/