「声優名鑑」掲載人数が1135名に！ 『学園アイドルマスター』が表紙の声優グランプリ3月号は、2月10日（火）発売!!

2026年版「声優名鑑」掲載者数は、初代2001年版の5倍以上に！

株式会社イマジカインフォス声優グランプリ26年3月号表紙：『学園アイドルマスター』

創刊31周年を迎えた声優専門月刊誌『声優グランプリ』（発行：イマジカインフォス）。『学園アイドルマスター』キャスト13名が表紙を飾る2月10日（火）発売の最新3月号には、名物付録「声優名鑑2026」が付いてくる。2025年は『鬼滅の刃』『チェンソーマン』などアニメ作品の劇場版が多数ヒットし話題に。アニメ人気を支える傍ら、TV番組やCMへの声優起用も増え続け、活躍の場は今なお拡大している。それを数字で物語るのが「声優名鑑」の掲載人数だ。最新版の「声優名鑑2026 女性編」の掲載人数は15年連続で史上最多を更新し、ついに1135名（いい参考）に到達した。

紙ならではの一覧性・利便性を活かした最強データベースとして、声優ファンのみならず業界関係者からも重宝されているのが、声グラ名物付録の「声優名鑑」。声優の活躍の場が拡大するにつれ、毎年掲載人数が史上最多を更新することでもおなじみだ。

『声優グランプリ』誌で「声優名鑑」が最初に付録になったのは、今から25年前の2001年（平成13年）。この時、女性の掲載人数はわずか225名だった。そこから徐々に掲載人数が増えていき、2008年版で女性掲載人数が500名を突破。2022年版で大台突破の1003名に到達したことが大きな話題となったが、そこからも史上最多を更新し続け、このたびの最新2026年版では初代声優名鑑の5倍以上となる1135名を掲載するに至った。

声優グランプリ3月号別冊付録：声優名鑑2026 女性編

顔写真、代表作、誕生日、出身地、血液型、趣味・特技など、1135名のプロフィールを掲載している「声優名鑑2026 女性編」はオールカラー100ページの超豪華仕様。3月号の表紙を務めた『学園アイドルマスター』キャスト13名や、『バンドリ！プロジェクト』新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」の既報キャスト、ラブライブ！シリーズ最新作『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』のキャストも掲載。まさに、現在の声優業界のすべてが詰まった大充実の内容だ。

表紙は声優界の一番星を目指す『学園アイドルマスター』キャスト13名！

3月号の表紙・巻頭大特集は『アイドルマスター』シリーズ最新作として大きな話題を呼んでいる『学園アイドルマスター』。まもなく迎えるリリース2周年を前に、学マスのアイドルたちを演じるキャスト陣に、これまでの活動の軌跡とこれからの展望をたっぷりと語ってもらった。ソロインタビュー、クラスごとの座談会と合わせて、2万5千字超の超々々ロングインタビューはプロデューサーさん必読だ。

声優グランプリ3月号巻頭大特集：『学園アイドルマスター』

また、３月号のアナザーカバー・巻末特集には、『ぽかぽか』火曜レギュラーを務めるなど、TV番組への出演も話題の花澤香菜が登場。ニューシングル「Cipher Cipher」、そして同曲がEDテーマとなり山城恋役として自身も出演している『魔都精兵のスレイブ2』について、それぞれの魅力をたっぷりうかがっている。“暗号”をテーマにした、ロンググラビアにも注目だ。

声優グランプリ26年3月号アナザーカバー：花澤香菜

ほかにも、水樹奈々、小倉唯、夏川椎菜、山根綺の特集など、今をときめく人気女性声優がそろい踏みで、まさに永久保存版といえる一冊。

声優グランプリ３月号は、全国の書店、アニメ専門店、ネット書店で２月10日（火）発売。電子版もKindle、BOOK☆WALKER、楽天Koboほかで同日より配信され、Kindle Unlimited、dマガジン、楽天マガジンほかでは読み放題も。

店舗別の購入特典など、詳しい情報は声優グランプリ公式サイト（https://seigura.com）をチェック！ 声優名鑑が付録の号は毎年売り切れが続出する人気ぶりなので、早めの入手をオススメしたい。

声グラと声優名鑑で“推し声優“を見つけて、エンタメをもっと楽しもう！

「声優名鑑」女性掲載人数の推移

声優グランプリ３月号付録

「声優名鑑2026 女性編」女性掲載人数 1135名

声優名鑑2026 女性編

「声優名鑑2001」女性掲載人数 225名

声優名鑑2001

◆「声優名鑑」女性掲載人数

2001 225名

2004 438名

2008 535名

2014 644名

2018 800名

2022 1003名

2026 1135名

・声優グランプリ3月号

特別定価：1,760円（税込）

雑誌コード：05587-03

２月10日（火）発売

創刊：1994年11月

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社



【主な内容】

◆表紙＆巻頭大特集：『学園アイドルマスター』

長月あおい・小鹿なお・飯田ヒカル・七瀬つむぎ・花岩香奈・伊藤舞音・湊みや・川村玲奈・薄井友里・松田彩音・春咲暖・陽高真白・天音ゆかり

◆別冊付録：「声優名鑑2026 女性編」

◆アナザーカバー＆巻末特集：花澤香菜

◆とじ込み付録：『学園アイドルマスター』／夏川椎菜 ポスター

◆特集・連載：水樹奈々／小倉唯／夏川椎菜／立花日菜／鈴木愛奈／石原夏織／伊藤美来／小日向美香／山根綺『花ざかりの君たちへ』／進藤あまね［新連載］／岡咲美保／矢野妃菜喜／降幡愛 『声優新幹線 the RADIO』／水瀬いのり／雨宮天／鬼頭明里／羊宮妃那／中島由貴

