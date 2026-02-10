東京ドームシティ アトラクションズとのバレンタインコラボ開催決定！
株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、弊社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「月守ルナ」「雲母らら」の東京ドームシティ アトラクションズとのバレンタインコラボの開催が決定いたしました！
「月守ルナ」
・園内アナウンスナレーション
「全員共通︎」
・コラボチケット掲載
・等身大パネル掲載
・コラボポスター掲載
・東京ドームシティ アトラクションズHP掲載
・ポストカード掲載
東京のど真ん中の遊園地『東京ドームシティ アトラクションズ』の人気アトラクションとのコラボイベントとなります！推しの写真をたくさん撮って、満喫しちゃいましょう！
各種詳細は下記よりご確認ください。
▼東京ドームシティ アトラクションズHP掲載
以下に掲載されます。
URL：https://www.at-raku.com/event/17live/
■園内アナウンスナレーション
内容：17LIVEとのコラボPR
尺：10-20秒
■等身大パネル掲載
下記アトラクションのいずれかの場所に等身大パネルが設置されます。
対象アトラクション：
１.観覧車ビッグ・オー
２.ガンガンバトラーズ
３.ピクシーカップ
４.フライングバルーン
５.ホッピンどらっぴー
■コラボチケット掲載
東京ドームシティ アトラクションズの＜ライド５・ライド３＞のチケットに掲載
■コラボポスター掲載
掲載場所：
・ バイキングゾーン ～ ラクーアゾーン 地下連絡通路内
・ バイキングゾーン芝生広場付近
・ バイキングゾーン飲食店舗付近
・ ジオポリスゾーン1Fエスカレーター付近
・ タワーゾーン ホッピンどらっぴー付近
サイズ：B1サイズ
▼ポストカード掲載
期間中、来場者に1日先着50枚（計450枚）配布
■『東京ドームシティ アトラクションズ』について
東京のど真ん中、文京区に広がる年間約3,800万人が訪れる都市型エンタテインメントゾーン「東京ドームシティ」。
その中にある「東京ドームシティ アトラクションズ(旧後楽園ゆうえんち)は世界初のセンターレス大観覧車「ビッグ・オー」、その中心部をくぐり抜ける最高時速130km
のジェットコースター「サンダードルフィン」など、人気アトラクションがめじろおしの遊園地。
HP：
https://www.at-raku.com/
X：
https://x.com/at_raku
Instagram：
https://www.instagram.com/tokyodomecity_official/
YouTube：
https://www.youtube.com/@TokyoDomeCity_Official
■対象ライバー
「月守ルナ」
X：https://x.com/Lunatic__xxx
17LIVE： https://x.com/Lunatic__xxx
「雲母らら︎」
X：https://x.com/Kiraralala_V
17LIVE：https://17.live/s/u/9f762772-25ff-4262-a2c7-af6b813a55d0
■CORECATISとは
“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。
累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。
■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは
誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。
その理想を私たちと一緒に形にしませんか？
業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション
あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。
年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト
新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう
■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト
オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/
お問い合わせ窓口：info@corecatis.com
＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。
■応募条件
・専属契約が可能な方
・ストリーミング配信が可能な方
・満20歳以上の女性
・SNSで積極的に活動が可能な方
■会社概要
・会社名 : 株式会社コレカティス
・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階
・代表者 : 高橋大樹