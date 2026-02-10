伝統と革新が生んだ、10g未満の軽やかさ。幸福と繁栄の願いを宿す、アルミニウム製かんざしの新シリーズ。
モデル着用「シリーズ：吉祥（Kissho) / モチーフ： 麻（Asa) / カラー：風花（Kazahana)」
2026年2月10日、有限会社内山鉄工所（本社：大阪狭山市池尻中一丁目35番6号、代表取締役：内山 聡）は、自社アクセサリーブランド「CooZEN」において、かんざしの新シリーズを発表いたします。
本シリーズは、「2026年 京都ギフト・ショー」にて初展示いたします。
WAZA博エリア、ブース番号 W-04 にて、その佇まいをご覧ください。
第7回京都インターナショナル・ギフト・ショー2026｜(株)ビジネスガイド
商品概要
「吉祥シリーズ」は、日本に古来より受け継がれてきた、
幸福と繁栄を象徴する縁起文様をモチーフとしています。
アルミニウムを丁寧に削り出すことで、伝統的なバチ型の佇まいを保ちながら、
それぞれが標準モデル（約14g）を大きく下回る10g未満の軽さを実現しました。
身に着けていることを意識させない軽やかさは、
素材の選定から構造設計まで徹底して考え抜いた結果です。
ささやかでありながら確かな願いを宿す一本としてお楽しみください。
商品詳細
本シリーズでは、日本に古くから縁起の象徴とされてきた文様の中から、
七つを選び取り、かんざしとしてかたちにしました。
それぞれに異なる意味と願いを宿した、七つの「吉祥」が揃います。
本シリーズを起点に、文様の可能性は今後も広がっていく予定です。
麻（Asa）/ 約7.5ｇ
市松（Ichimatsu）/ 約9.0ｇ
矢絣（Yagasuri）/ 約9.2ｇ
七宝 - 星 -（Sippo -Hoshi-）/ 約8.9ｇ
七宝 - 結 -（Sippo - Yui -）/ 約7.5ｇ
毘沙門亀甲（Bishamon kikko）/ 約7.7ｇ
青海波（Seigaiha）/ 約8.2ｇ
本シリーズの基調色には、風花（Kazahana／シルバー）を採用しています。
そのほかの色味についても、ご要望に応じてお仕立てが可能です。
カラーサンプル（白橡）
カラーサンプル（金色）
カラーサンプル（白雪）
本シリーズは、一点一点の製作工程を大切にしているため、
ご用意の状況により、お届けまでに約1.5～2か月ほどお時間を頂戴する場合がございます。
価格
本シリーズの価格帯は、税込66,000円～88,000円を予定しております。
文様や仕上げの違いにより、価格が異なります。
最新のご案内は、CooZEN公式Instagramをご覧ください。
今後の展開
CooZEN（有限会社内山鉄工所 アクセサリー事業部）では、
今後も素材や意匠の可能性を探りながら、さまざまなモデルの展開を予定しております。
かんざしという文化を起点に、新たな表現へと広げてまいります。
担当者コメント
[CooZEN／内山美保子（Mihoko Uchiyama）]
伝統的な意匠を大切にしながら、現代の素材と設計思想を重ねた、
新しいかんざしシリーズが加わりました。
10gを切る軽さは髪型への負担を最小限に抑え、
日常の所作に自然と馴染みます。
かんざしという文化を受け継ぎながら、
これからの装いに寄り添う存在として、
お楽しみいただければ幸いです。
会社概要
有限会社内山鉄工所は、1969年創業、大阪に拠点を構える金属部品加工会社です。創業以来、「お客様の立場に立ったものづくり」を理念に掲げ、高精度・高品質な加工技術を強みに、産業分野における部品製造に取り組んでまいりました。
2023年より、長年培ってきたアルミ加工技術と表面処理の知見を活かし、新たにアクセサリー製作事業を開始。2024年にアクセサリー事業部を設立し、2025年には自社ブランド「CooZEN（くうぜん）」を立ち上げました。
ブランド名「CooZEN」は、“空前絶後”に由来し、これまでにない存在を生み出すという意思を込めて名づけられました。
CooZENは、工業製品で磨かれた精密加工技術と、金属の質感を最大限に引き出す審美性を融合させたブランドです。機能性と造形美、合理性と感性を両立させることで、従来の装身具の枠を超えた新たな価値を提案しています。
製造業としての確かな基盤を背景に、CooZENは「金属の可能性を再定義する」ブランドとして、国内外へ向けた展開を進めてまいります。
・ 企業名 : 有限会社内山鉄工所
・ 所在地 : 〒589-0007 大阪府大阪狭山市池尻中1-35-6
・ 代表者 : 内山 聡（ Satoshi Uchiyama ）
・ 電話番号 : 072-365-1553
・ メール : wolfwald@infoseek.jp
・ 営業時間 : 平日 9：00 - 17：00
■ 本件に関するお問い合わせ先（報道関係の方はこちらまで）
・ 担当者 : 内山 美保子（ Mihoko Uchiyama ）
・ メール : info@coozen.jp
・ 電話番号 : 072-370-5069
・ 受付時間 : 平日 10：00 - 17：00