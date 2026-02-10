SAN-EI comics『ドカベン』3巻・4巻　発売開始！

株式会社 三栄

SAN-EI comics『ドカベン』3巻・4巻が2月10日から全国書店で発売開始。

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役：鈴木 賢志）は、2026年2月10（火）よりSAN-EI comics『ドカベン』3巻・4巻を全国書店で発売いたします。

SAN-EI comicsシリーズが発行する「ドカベン」では、当時の原稿を丁寧に再スキャン。

少年誌連載当初のページ割を再現することで連載当時のコマ割りやページめくりの醍醐味を味わえる内容となっています。

2026年2月は3巻と4巻が同時発売。

毎月２冊が同時刊行し１年をかけて全24巻を発売いたします！

『ドカベン』は、まさしく本格野球漫画の元祖。

水島新司ファン、野球漫画ファンはもちろん、少年時代に『ドカベン』を楽しんだ世代は

懐かしく楽しめる！

2026年は『ドカベン』で繰り広げられる熱い試合の数々、立ちはだかる強豪校のライバルたちが魅せる野球に青春をかけた物語を是非、堪能してください！

(C)水島プロダクション(C)水島プロダクション

【概要】

タイトル：ドカベン

発売日：2026年1月5日(月）～2026年12月

刊行総数：24巻

刊行形態：毎月２巻 同時発売

流通：書店

体裁：B6 平綴じ

定価：1,650円（税込）

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/pages/mizushima.aspx(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/pages/mizushima.aspx)



■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年2月10日

株式会社三栄