今すぐ試せる！美肌アプリ「Tenorshare PixPretty」で透明感あふれる自然な美しさを手に入れよう！初月限定激安スタートキャンペーン実施中

先進AIを駆使したポートレート特化の美肌アプリ、Tenorshare PixPrettyが本日2026年2月9日からスタートした記念キャンペーンで、初月を破格の価格で解放中です！

このキャンペーンは、PixPrettyの本領である「ナチュラルでリアルな美肌・小顔・スタイルアップ」を、できるだけ多くの人に体感してもらいたいという思いから実現。スマホアプリでは物足りないクオリティを求める人、日常の自撮りからプロ級ポートレートまで幅広く使いたい方に最適なチャンスです。AIが肌の質感をしっかり残しながら補正するから、加工バレしにくく「生まれつき綺麗」な印象に仕上がります。

1. 今がチャンス！PixPretty初月激安キャンペーン内容：

今だけ特別価格。ワンタップで透明感アップを体験しよう。

この初月特価で、PixPrettyの全AI機能がフルに使えます。肌の自然な補正から顔立ち・ボディの優しい調整まで、ワンタッチでプロ並みのクオリティに仕上がります。



キャンペーン期間：2026年2月9日（月）～

対象：月額月額プラン

特別価格：通常4,895円（税込）→ 初月のみ1,580円（税込）でフル機能解放

対象ユーザー：すべてのユーザー

2. PixPrettyが選ばれる理由・自然美肌の秘密

Tenorshare PixPrettyは、AIが肌の微細なディテールまで読み取り、過剰加工を徹底排除した「本物っぽい美しさ」を追求したアプリです。PCベースの高精度処理で、スマホアプリとは次元の違う仕上がりを実現。初心者でもプロ並みの透明感・ツヤ肌・小顔効果が簡単に手に入ります。

- 自動で完璧な色・明るさ調整：くすんだ写真も一瞬で鮮やか＆明るく。肌トーンを崩さず全体の雰囲気をアップ。- 究極のナチュラル美肌モード：AIがシミ・くすみ・毛穴・赤みを賢く検知し、肌の立体感や質感を損なわずクリアに。プラスチック肌にならない絶妙なバランスが自慢。- 生まれつき感のある顔・ボディ補正：小顔・輪郭すっきり、目鼻立ちの自然な強調、ウエストや脚の優しいシェイプ。違和感ゼロで「盛ってるのに盛ってない」ような仕上がり。- あらゆる用途にマッチ：SNSアイコン、証明写真、デート用自撮り、商品レビュー画像、ポートレート撮影の仕上げなど、何に使っても高評価間違いなし。

Tenorshare PixPrettyがあれば、毎日の写真がワンランク上の「自然美」に変わります。 この初月1,580円の超お得期間に、ぜひ自分史上最高の美肌写真を作ってみてください。今スタートすれば、損はさせません！

【Tenorshareについて】

AI自動補正で肌トーンも質感も自然に整う。誰でも簡単、プロ級の仕上がり。

Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。



効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。



