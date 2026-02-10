長野・富士見町｜スキーと入笠山スノートレッキング、目的に合わせて選べる冬の楽しみ方

一般社団法人富士見パノラマリゾート標高差730mを結ぶゴンドラ。これにより手軽なスノー体験が可能に

ゴンドラで広がる、入笠山の冬の楽しみ方

長野県富士見町にある富士見パノラマリゾートでは、スキー、スノーボードを楽しむ人と、入笠山スノートレッキングを目的に訪れる人が、それぞれのスタイルで冬を過ごしています。

ゴンドラを利用して山頂エリアまで一気にアクセスできるため、雪山でありながら構えすぎずに楽しめるのが特長です。

満足度97％。雪原を歩く入笠山スノートレッキング

入笠山スノートレッキングは、満足度97％を誇る人気アクティビティ。

歩く距離や高低差が抑えられており、初めてスノーシューを履く方でも無理なく挑戦できます。

雪を踏みしめる感触、音の少ない空気、白一色に広がる雪原。

グリーンシーズンとは異なる景色と、冬ならではの達成感が味わえます。

一面銀世界の入笠湿原トレッキングはペットもOK

日本百名山を含む30座以上を望む、冬ならではの眺望

澄んだ冬の空気に包まれた山頂からは、日本百名山を含む30座以上の山々を一望。

視界を遮るものが少ない冬は、遠くまで見渡せる日も多く、トレッキングの締めくくりとして印象に残る景色が広がります。

標高１９５５ｍの山頂からは３６０度のパノラマが待っています。

ゲレンデではラーチゲレンデをオープン。選べる冬の過ごし方

今シーズンは、山頂エリアに位置するラーチゲレンデをオープンしました。

標高の高さと冷え込んだ気温を活かし、コンディションの安定した全面滑走が可能となっています。

同じゴンドラに乗りながら、スキー・スノーボードを楽しむ人、入笠山スノートレッキングを目的に山頂へ向かう人など、来場者の目的に応じてアクティビティが自然と分かれていくのも、富士見パノラマリゾートならではの魅力です。

ラーチゲレンデは春に人気の不整地バーンにラーチゲレンデからの眺望も人気

参加無料のイベントも。家族で楽しめる冬の時間

ゲレンデでは、来場者が気軽に参加できるイベントも実施しています。

地元スノーボードプロチーム「カーブマン」による無料の1ポイントレッスンを、2月14日・3月14日に開催。参加無料・予約不要で、滑りの合間にプロから直接アドバイスを受けられます。

また、2月15日・3月15日はキッズデーを開催。

「コロコロスノーガチャ」では、子どもたちが夢中になってカプセルを拾い集め、家族で楽しめる時間が広がります。

プロからアドバイスを受けられる貴重な体験キッズデーの体験が家族の思い出に

スキーやスノートレッキング、家族向けイベントまで、

目的に応じて選べる冬の過ごし方がそろう富士見パノラマリゾート。

この冬ならではの入笠山の魅力を、ぜひ現地でお楽しみください。

【企業概要】

企業名：一般社団法人富士見パノラマリゾート

所在地：長野県諏訪郡富士見町6666-703

事業内容：索道事業（ゴンドラ・リフト運行）、スキー場および高原リゾートの運営

URL：https://www.fujimipanorama.com/