なごのキャンパスで園児たちが本格英語劇に挑戦。 英語劇は「表現力」と「心の成長」を育む”学びのプロセス” 。

英語の保育園（アライブインターナショナルスクール）を運営する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2026年2月20日（金）、なごのキャンパス（名古屋市西区）にて在籍する未就園児および園児による英語劇の発表会を開催いたします。

昨年度の劇の発表会の写真

本劇の発表会は、絵本のストーリーを本格的な劇として舞台上に実現するもので、毎年多くの保護者の方々から驚きの声が溢れるほどの高い完成度を誇っています。アライブでは、この発表会を、練習の成果を見せる場としてだけでなく、子どもたちの表現力やコミュニケーション力、そして社会的なスキルを育む大切な「学びのプロセス」と位置づけています。

開催概要

日時： 2026年2月20日（金）12:00-14:00

場所： なごのキャンパス（名古屋市西区）体育館

対象： 未就園児・年少・年中・年長クラスの園児

内容： 英語劇（題目は当日発表）（オープニング・バレエ披露）

昨年度の劇発表会の様子

昨年度の劇発表会の動画はこちら(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB/videos)

昨年の劇発表会昨年の劇発表会昨年の劇発表会昨年の劇発表会

劇の活動を通じて、子どもたちは英語でセリフや演じ方を覚えること以上に、絵本を使って登場人物の気持ちを想像して、クラスメイトと呼吸を合わせて全身で表現する練習を重ねてきました。

昨今、習い事の選択肢において、音楽や劇づくりといった情操教育は最優先されないこともありますが、アライブでは、これらを子どもたちの将来にとって必要な根っこ部分であるワクワクする”喜び”を生み出し、豊かな人間性を形成する重要な教育イベントであると確信しています。

練習の過程で中学生との世代を超えた共鳴が生まれたエピソード

また、今回の開催に先立ち、先日キャリア教育の職場体験で来園した地元中学生と園児との間で、感動的な交流が生まれました。最初は互いに緊張していた空間でしたが、園児が練習していた劇中の歌とダンスを披露すると、中学生の生徒のグループが即興のコーラスでそれに応えてくれました。それまで硬くなっていた互いの表情が一気に和らいで、笑顔へと変わりました。言葉や年齢の壁を超えて心が通じ合ったこの瞬間は、情操教育において劇や音楽が持つ「人と人をつなぐ力」を再確認する機会となりました。

劇発表会の演出とこだわり

本発表会は、バレリーナから直接指導を受けた子どもたちによる、軽やかなバレエの披露で幕を開けます。また、上演される劇の題目は、当日の楽しみを最大化するため、開演時に初めて発表されるというサプライズ演出を採用しています。そしてフィナーレでは、出演者全員が心を一つにして歌い上げる大合唱が会場を包み込みます。

アライブでは、これからも劇や音楽、アートが持つ「人と人をつなぐ力」を大切にし、自分を表現することの喜びを知り、生き生きと輝く子どもたちの姿を社会へと届けてまいります。

アライブインターナショナルスクールについて

名称：アライブインターナショナルスクール（名古屋市東区：指定認可外保育園）

運営：株式会社アライブ（代表取締役 三井博美）

所在地：愛知県名古屋市東区泉1-21-15 大日ビル２F

お問合せ: 052-228-4833

対象年齢：2歳～就学前

特色：英語イマージョン教育、非認知能力の育成、創造的体験学習、STEM・アート連携教育、体育など



株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール（理工系のプログラム）、ドリームスクール（英語の学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。

また、2026年1月には、日本における非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と、非認知能力を育むカリキュラム開発に関する顧問契約を締結し、より専門的かつ実践的な教育プログラムの構築を進めています。