【新商品】あめやえいたろう「板あめチョコレート」2月15日（日）販売開始

株式会社榮太樓總本鋪株式会社榮太樓總本鋪(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：細田 将己、以下「榮太樓總本鋪」)は、あめ専門ブランド「あめやえいたろう」より板あめ 羽一衣（はねひとえ）の新フレーバー「チョコレート」を公式オンラインストアにて、2月13日（金）より受注開始し、あめやえいたろう伊勢丹新宿本店、あめやえいたろう銀座三越店、榮太樓總本鋪日本橋本店にて2月15日（日）より販売いたします。

パリッ、サクッとした食感と、口の中でふわりとほどけるやさしい甘みが魅力の

板あめ羽一衣（はねひとえ）

天女の衣のように軽い、板状のあめ。サクサクとした食感と、はかない口どけが特徴です。

ほろりと広がる、まろやかでやさしいチョコレート風味。

口の中に、甘い余韻をそっと残し、上品なチョコレートの香りを楽しめる

ちょっと大人な板あめに仕上がりました。

そのまま味わっていただくのはもちろんのこと、

バニラアイスと一緒に、ヨーグルトに割り入れてお召し上がりいただくのもオススメです。

待望の板あめ「チョコレート」を是非、お楽しみください。

■商品情報

・商品名：板あめ 羽一衣（はねひとえ）「チョコレート」

・販売価格：486円（税込）

・内容量：板あめ 羽一衣（はねひとえ）「チョコレート」５枚入

・販売店舗：あめやえいたろう伊勢丹新宿本店、あめやえいたろう銀座三越店、榮太樓總本鋪日本橋本店

公式オンラインストア⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1163563.html

その他にも色とりどり様々なフレーバーのキャンディーをご用意しております。

詳しくはこちらをご覧ください⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/319901/list.html

♦あめやえいたろうとは・・♦

1818年創業の榮太樓總本鋪があめ専門店ブランドとして2007年に立ち上げたブランドが「Ameya Eitaro(あめやえいたろう)」です。

200年続く和菓子屋の伝統製法を駆使しながら、こだわりの原料を活かし、「あめに恋して、あめに夢みて」をコンセプトに、概念に囚われない進化したあめの新しい形を表現し、あめの可能性を広げています。

代表商品である「板あめ 羽一衣（はねひとえ）」や「みつあめ スイートリップ」をはじめ、クリスマス・ホワイトデーといった特別な時期は宝石をモチーフにした「スイートジュエル」など、受け取った方の気持ちが華やぎ、驚きや喜び溢れるギフトをご用意しています。

■公式サイト・SNSのご案内

ブランドサイト：https://www.ameyaeitaro.com/(https://www.ameyaeitaro.com/)

オンラインショップ：https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/319901/list.html(https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/319901/list.html)

Instagram：https://www.instagram.com/ameya_eitaro/(https://www.instagram.com/ameya_eitaro/)

X：https://twitter.com/ameyaeitaro(https://twitter.com/ameyaeitaro)

♦榮太樓總本鋪とは‥♦

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●ホームページ https://www.eitaro.com/

●オンラインストア https://www.eitarosouhonpo.co.jp/