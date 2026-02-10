犬や猫たちと一緒に楽しめるペットイベント「PET FES in WHATAWON」の開催が決定！

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は、2026年2月28日(土)～3月1日(日)の2日間、WHATAWON(大阪府岸和田市)にて、「PET FES in WHATAWON」を開催いたします。

■ペットと一緒に楽しめるイベント

会場は大阪府岸和田市にある「WHATAWON(ワタワン)」。ペット同伴可能でショッピングやグルメ、宿泊など多彩な体験ができる海外型エンターテインメントモールです♪

また屋外には広々とした開放的なドッグランスペースに加え、雨の日でも遊べる小型犬専用の室内ドッグランも完備！

ペット同伴ルール｜https://whatawon.co.jp/pet_mannar_annai/

■保護動物の譲渡会＆ペット防災

「つかねこ」による保護猫譲渡会を実施するほか、犬の譲渡会も開催。さまざまな動物たちとの新しい出会いの場を設けております。※保護犬譲渡会は3/1(日)13:00～16:00となります。

ペット防災では、日常からできる備えについて情報発信！ペットと暮らす方にとって、いざというときに役立つ内容になっております。またパネル展やチャリティー物販なども開催します！

詳しくは下記公式Instagramにてご確認ください。

公式Instagram｜https://www.instagram.com/petfes.jp/(https://www.instagram.com/petfes.jp/)

■ひと休みに嬉しいキッチンカーグルメ

会場にはキッチンカーが登場！譲渡会やペット防災の合間に楽しめる、あったかメニューや軽食、ガツン！とグルメなど魅力たっぷりなラインナップになっております。ペットと一緒に、ゆったりした時間をお過ごしください♪

■開催詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/85_1_ef419aac6ac6b2a6d59cf6f28471f647.jpg?v=202602110351 ]