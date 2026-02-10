1kWh搭載の小型ポータブル電源「DJI POWER 1000 MINI PLUS」発売

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）では、2026年2月10日（火）20時に発表されたポータブル電源「DJI POWER 1000 MINI PLUS」の取り扱いを開始いたしました。

DJI Power 1000 Miniは、1kWhの大容量を小型ボディに搭載したポータブル電源です。急速充電に対応し、キャンプやロケ撮影、映像制作、非常時など幅広いシーンで活躍。屋外はもちろん、家庭内のバックアップ電源としても1台で幅広く使えます。

DJI POWER 1000 MINI PLUS 概要

DJI Power 1000 Mini Plusは、車載充電やソーラー入力に対応し、移動先でも充電手段を選べるポータブル電源です。内蔵の400W車載充電器とMPPTモジュールにより、車のバッテリーやソーラーパネルへ直接接続して充電できます。100W対応のUSB-C巻き取り式ケーブルを内蔵し、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどの充電に加え、必要に応じて本体への給電にも活用できます。

本体前面にLEDライトを内蔵し、暗所での作業や非常時の備えとして役立ちます。LFPバッテリーセルを採用し、1日1回のフル充電サイクルを想定した場合でも、約10年間の長寿命設計です。停電時でも0.01秒以内に接続機器への給電を開始し、機器の動作を途切れさせにくい設計です。

家庭用の予備電源や、キャンピングカーでの利用、ソーラー充電などさまざまなシーンで柔軟に対応

主なスペック

最速レビュー公開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1125_1_f6c2c0cd0494e0cbb8ccf6db36de8522.jpg?v=202602110351 ]

Power 1000 Mini Plusの性能を紹介した、セキドスタッフによるレビューです。購入を検討している方はぜひご覧ください。

●DJI Power 1000 Mini Plusレビュー｜撮影から日常使いまで活躍する小型大容量ポータブル電源

https://sekido-rc.com/blog/2026/02/10/cameradrone_0024/

YouTubeレビュー動画公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yYnn1juwjo0 ]

製品一覧

●DJI POWER 1000 MINI PLUS

税込59,400円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=190395793

［セット内容］

DJI Power 1000 Mini本体

DJI Power MC4 ソーラー充電ケーブル

DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル

DJI Power 車内電源充電ケーブル

DJI Power AC 電源ケーブル

● DJI Power 1000 Mini 製品一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3155071(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3155071)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

