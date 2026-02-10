GCノベルズ『宮廷錬金術師の自由気ままな異世界旅 ～うっかりエリクサーを作ったら捕まりかけたので他国に逃げます～ １』書籍化決定！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『宮廷錬金術師の自由気ままな異世界旅 ～うっかりエリクサーを作ったら捕まりかけたので他国に逃げます～ １』（小説：出雲大吉 イラスト：くろでこ）を2026年4月30日にGCノベルズより発売いたします。
第１巻カバーイラスト
『宮廷錬金術師の自由気ままな異世界旅 ～うっかりエリクサーを作ったら捕まりかけたので他国に逃げます～』（GCノベルズ）
出雲大吉先生がWEB小説投稿サイトにて連載中の『宮廷錬金術師の自由気ままな異世界旅 ～うっかりエリクサーを作ったら捕まりかけたので他国に逃げます～』の書籍化がGCノベルズにて実現しました！
「左遷錬金術師の辺境暮らし」（カドカワBOOKS）も大人気の出雲大吉先生による新作は、エリート宮廷錬金術師と後輩女子と人形天使による異世界のんびり（？）旅行ファンタジーとなります。
イラストを担当いただくのは、ライトノベルの挿絵やグッズイラストなど幅広く活躍されているくろでこ先生。
今回公開されたカバーイラストのほか、魅力的なイラストも多数収録予定となっておりますので、ぜひご期待ください。
＜書籍情報＞
宮廷錬金術師の自由気ままな異世界旅 ～うっかりエリクサーを作ったら捕まりかけたので他国に逃げます～ １
小説：出雲大吉 イラスト：くろでこ
ISBN：9784867169582
価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）
発売日：2026年04月30日
作品ページ：https://gcnovels.jp/book/2084
＜あらすじ＞
貴族が絶対でご飯も不味いクソ国家、イラド王国。
日本からの転生者であるレスターは、
庶民出身ながらエリートである宮廷錬金術師として適度に働いていた。
だがある日、突然喋りだした人形（自称、天使）から、
レスターの転生は間違いであったこと、
お詫びにエリクサーと呼ばれる伝説の万能薬が作れる能力を与えたことを言われる。
早速エリクサーを作ってみたレスターだったが、
運悪く、クソ上司にそれを見られてしまい、
自宅謹慎を一方的に命じられる。
このままでは、イラド王国で監禁され
エリクサーを作り続ける機械にされてしまうと悟ったレスターは、
自分を慕う後輩と人形天使と共に、王国を脱出することを決意する。
逃亡先の国はご飯も美味しく、人も温かく、町並みも綺麗で......
元宮廷錬金術師の異世界のんびり（？）旅行が今始まる！
夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/)
2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。
読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。
アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。
新刊は毎月30日頃発売です。
