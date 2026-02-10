【４種の国産苺を食べ比べ】Quattro Strawberry Afternoon Tea Set ～春めくストロベリー～

株式会社ホライズン・ホテルズ 金沢ホテル事業所

ANAクラウンプラザホテル金沢（石川県金沢市／総支配人 玉置 滋憲）では、人気商品の最新作「Quattro Strawberry Afternoon Tea Set ～春めくストロベリー～」のご予約受付を2月10日（火）に開始いたしました。ご提供は、1FL.カスケイド ラウンジにて、3月1日（日）～4月30日（木）の2ヶ月間限定となります。

「苺」をメインフルーツにしたアフタヌーンティーセットは毎年高い人気を誇る当ホテルの定番商品ですが、今回は初めて4種類の国産苺を使用した春限定のセットをご用意いたしました。

福岡県産「あまおう」の濃厚な甘み、愛知県産「紅ほっぺ」のコクのある味わいと「あきひめ」のジューシーな甘さ、そして香川県産「女峰」の爽やかでキレのある酸味。それぞれ異なる個性を持つ苺の魅力を最大限に引き出した春色スイーツが、三段のティースタンドを華やかに彩ります。

詳細を見る :https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/offers-restaurants/lounge-afternoontea-strawberry/

全11種のスイーツより一部をご紹介スイーツの一部をご紹介（括弧内は使用品種）

１. ピンク苺モンブラン（あまおう）

２. いちごムースタルト（紅ほっぺ）

３. とろーりシャンティフレーズ（女峰）

※シャンティフレーズ＝苺のショートケーキ

４. いちごクラフティ（あきひめ）

※クラフティ＝やわらかい焼き菓子

５. あまおう苺ムース（あまおう）

６. クワトロ苺ヴェリーヌ（あまおう、紅ほっぺ、あきひめ、女峰）

※クアトロ＝イタリア語の数字の「4」

※ヴェリーヌ＝グラスデザート

また、苺を使用したセイボリー（盛り合わせプレート（以下画像上）＋温製（同左下）または冷製（同右下）からセレクト）を組み合わせ、甘味と塩味のバランスが取れた満足感のあるセット内容としました。

苺を生かしたセイボリー（下段は2種からいずれかをセレクト）

ドリンクには、ハーブ農園 ペザン（石川県河北郡津幡町）の自然栽培ハーブを使用したホテルオリジナルハーブティーをはじめ、TWG Teaのティーセレクションなどをフリーフローでお楽しみいただけます。（その他、コーヒー、カフェラテ、オレンジジュース、献上加賀棒茶など全15種）

ハーブ農園 ペザンのホテルオリジナルハーブティー（画像はイメージ）

四種の苺が織りなす、華やかで上質な春のアフタヌーンティー。それぞれの苺の個性を生かしたスイーツとセイボリーとともに、優雅な午後のひとときをANAクラウンプラザホテル金沢 カスケイド ラウンジにてご堪能ください。

春色のスイーツがティースタンドを華やかにオプションドリンクのピュアハート・ストロベリー \600（フローズン苺を浮かべた乳酸菌飲料ドリンク）オプションメニューのフライドポテト トマトケチャップとトリュフ風味のマヨネーズ添え \500

＜概要＞

商品名称：Quattro Strawberry Afternoon Tea Set ～春めくストロベリー～

価 格：お一人様 5,500円（税金・サービス料込み） ※フリーフローのドリンク付き

提供期間：2026.3.1（日）～4.30（木） ※前日までの要予約

1:00p.m.～5:00p.m.（ご利用時間：120分）

販売場所：ANAクラウンプラザホテル金沢 1FL. カスケイド ラウンジ

提供場所のカスケイド ラウンジ

桜が咲く頃のANAクラウンプラザホテル金沢（金沢駅兼六園口から徒歩1分）

