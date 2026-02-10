【最大60%OFF】LiTime バレンタインセール｜冬の車中泊・防災準備に、バッテリー＆周辺機器を特別価格で

Starrysea Co., LimitedLiTime バレンタイン限定セール開催！2/9～2/24、最大60%OFF！

エネルギーソリューションブランド「LiTime（リタイム）(https://bit.ly/4tnx0nT)」は、公式オンラインストアにて【最大60%OFF】の「LiTime バレンタインセール」を開催しています。

02.09（月）～02.24（火）の期間中、大容量バッテリーや対応アクセサリーを特別価格でご用意。

72時間タイムセール＋自動追加（自動適用）クーポンなどの特典に加え、30日間無料返品・価格保証で安心してお買い物いただけます。

詳細はキャンペーンページをご確認ください :https://bit.ly/4ci462a

★ キャンペーン名：LiTime バレンタイン限定セール

（https://jp.litime.com/pages/time-sale(https://bit.ly/4ci462a)）

★ 開催期間：02.09（月）～02.24（火）

★ 最大割引：最大60%OFF

★ 対象カテゴリー：12Vバッテリー／24Vバッテリー／48Vバッテリー／充電器／インバーター／走行充電器／MPPT／アクセサリー

※対象商品・在庫状況・特典内容は予告なく変更・終了となる場合があります。

注目ポイント

1）【最大60%OFF】バレンタイン限定セール（02/09～02/24）

期間限定で対象商品が最大60%OFF。セール期間は 02.09（月）～02.24（火）。

2）72時間タイムセール（カテゴリ別に探しやすい）

「人気セット／車中泊用途／エレキモーター用／家庭蓄電用／防災用／アクセサリー」など、用途別で72時間タイムセールを展開。

3）会員特典：限定8%OFFクーポン（LT8）＋ポイント交換でも入手可

会員登録で限定8%OFFクーポンをプレゼント、さらにポイント交換でも8%OFFクーポンに交換可能。

4）自動追加クーポンなど“上乗せ特典”あり

72時間タイムセールに加え、自動追加クーポンなどの追加特典も用意。

5）購入後も安心：30日間無料返品＋プライスマッチ保証＋品質保証

30日間のプライスマッチ保証（購入後30日以内に公式価格が下がった場合は差額返金）と、30日間無料返品を明記。さらに不具合時は全額返金＋返品送料負担の品質保証も。

LiTime バレンタインセール・おすすめ製品

LiTime 12V100Ah バッテリー

定番ベーシックモデル／人気No.1

● 安全性と長寿命を両立したリン酸鉄リチウムイオン（LiFePO4）

● 12.8V・100Ahの“ちょうどいい”容量で幅広い用途に対応

● 車中泊・キャンピングカー・オフグリッド・防災のサブバッテリーに最適

● 充電器／MPPT／インバーターなど周辺機器と組み合わせやすく拡張もスムーズ

商品ページを見る：https://bit.ly/4qqNVmI

LiTime 12V100Ah 超薄型バッテリー

厚さ約60mmのスリム設計／省スペースに強い一台

● 厚さ約60mmの超薄型ボディで、限られたスペースにもスマートに設置

● 100A BMS内蔵で多重保護、安心して運用可能

● 低温保護機能搭載で、寒冷環境でも安定稼働をサポート

● 金属製ケース＋IP65相当の防塵・防水でタフに使える高耐久仕様

● 壁面・床下・作業台下など設置自由度が高く、RV／ソーラー／マリン用途におすすめ

商品ページを見る：https://bit.ly/4asD0D3

LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー

キャンピングカー／オフグリッド／太陽光発電／防災に。大容量＆拡張対応モデル

● 寿命10年以上の長寿命ディープサイクル設計

● 同容量の鉛蓄電池の約1/3の軽量化

● 200A BMS内蔵で多重保護

● IP65防水＋PSE認証取得

商品ページを見る：https://bit.ly/3MyZ1bl

LiTime 48V100Ah バッテリー

電力確保に心強い、48Vシステム向け大容量モデル

● 安全性と長寿命に優れたリン酸鉄リチウム（LiFePO4）採用

● 51.2V・100Ah（48V系）の大容量で、電力需要の大きい環境にも対応

● 高電圧システムのため、大出力インバーター構成と相性◎

● 太陽光（MPPT）と組み合わせた蓄電・非常用バックアップにもおすすめ

商品ページを見る：https://bit.ly/4rMjad7

大容量サブバッテリーシステム・人気セットがおすすめ

LiTime 12V280Ah Bluetoothバッテリー・3584Whシステム

3584Whの大容量×200A高出力。“届いてすぐ使える”サブバッテリーセット

● 3584Wh（12.8V）で、長時間の電力運用をしっかりサポート

● 最大200Aの連続出力で、高出力機器も安定して駆動

● Bluetooth対応で、残量や状態をスマホからスマートに管理

● 低温保護機能搭載で、寒冷地でも安心して使用可能

● 防湿処理＋耐塩水噴霧仕様で、マリン環境にも強い設計

● セット内容：12V280Ah Bluetoothバッテリー＋2000Wインバーター＋12V40A充電器＋12V40A走行充電器（MPPT機能付き）

3584Whシステムページを見る：https://bit.ly/3OjDQup

LiTime 12V460Ah バッテリー・5888Whシステム

250A BMS搭載×高出力構成。大型サブバッテリー／家庭用蓄電／オフグリッドDIYに頼れるフルセット

● 5888Wh（12.8V）の大容量で、1台でもしっかり電力を確保

● 最大250Aの連続充放電に対応し、電力需要の大きい環境でも安定運用

● IP65防水・防塵仕様で、屋外設置やハードな環境にも強い

● セット内容：12V460Ahバッテリー＋2000Wインバーター＋12V40A充電器＋12V40A走行充電器（MPPT機能付き）＋バッテリーモニター

5888Whシステムページを見る：https://bit.ly/4ap976y

こんな方におすすめ

● 車中泊・キャンピングカーのサブバッテリー(https://jp.litime.com/collections/rv-vans-camper-batteries?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=collections-rv-vans-camper-batteries-0210)容量を増やして、電源環境をもっと快適にしたい方

● 停電や災害に備えて、家庭用のバックアップ電源(https://jp.litime.com/collections/solar-batteries?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=collections-solar-batteries-0210)を用意しておきたい方

● ソーラー（MPPT）と組み合わせて、オフグリッドの電力システムを構築したい方

● バッテリーに加えて、インバーター／充電器など周辺機器もまとめて見直したい方

LiTime公式ストアを選ぶ理由

● 30日間のプライスマッチ保証＋最長5年保証で、購入後も安心

● 国内配送で最短翌日お届け、7日間の無料返品にも対応

● 24時間対応のカスタマーサポートで、困ったときもすぐ相談

● 安心して使えるオンライン決済システムを採用

● 高品質なLiFePO4セル採用で、信頼性と長寿命を両立

バレンタイン限定の特別価格で、冬から春に向けた電源アップデートをこの機会に。開催期間は2/9（月）～2/24（火）です。

▼いますぐ「LiTime バレンタインセール」特設ページへ▼

LiTime バレンタインセールページへ :https://bit.ly/4ci462a