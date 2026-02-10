「Girls place to be. vol.1」チケット完売・満員御礼で開催終了

株式会社SVC

池袋harevutai にて開催された

女性限定アイドルライブイベント

「Girls place to be. vol.1」 は、

チケット完売・満員御礼の大盛況のうちに終了いたしました。

本イベントは、

「女の子たちの居場所」「女の子が安心して推し活できる空間」

をコンセプトに立ち上げた女性限定ライブイベントで、

初開催ながら多くの女性ファンにご来場いただきました。

⸻

■ 開催当日の様子

会場となった池袋 harevutai には、

10代～20代を中心とした女性ファンが多数来場しました。

チケット購入時の登録データ（総数：380）によると、

10代が160名（42％）、20代前半が124名（33％）、20代後半が66名（17％）と、

約9割を10代～20代の女性が占める結果となり、

本イベントが若年女性層から高い支持を得ていることがうかがえます。

友人同士での来場や一人参加の方も多く、

女性限定イベントならではの落ち着いた雰囲気の中、

それぞれが自分のペースでライブを楽しむ姿が印象的でした。

また、来場者特典として

美容液やシリコンブラシ、オリジナルクッキーなどを無料配布し、

ライブ体験とあわせて楽しめる企画として来場者から好評をいただきました。



⸻



■ 出演アーティスト＆ライブの様子

◆ amini

イベントの幕開けを飾ったaminiは、

ポップでエネルギッシュなパフォーマンスで会場を一気に引き込み、

女性ファンから大きな歓声が送られました。

⸻

◆ CURE’T

透明感のある世界観と繊細な表現で、

会場を優しく包み込むようなステージを披露。

女性限定イベントならではの一体感が感じられる時間となりました。

⸻

◆ アキシブproject

華やかなパフォーマンスで会場を魅了し、

女性ファンの視線を集めるステージを披露。

観客との距離の近さを感じられる印象的なライブとなりました。



⸻



◆ VVSiS

クールさと可愛さを併せ持つパフォーマンスで会場の空気を一変させ、

スタイリッシュなステージングが印象的なライブとなりました。



⸻

◆ Sugar(ハート)Holic

“カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。”のコンセプト通り、

甘くとろけるような世界観でイベントを締めくくり、

会場は最後まで温かな熱気に包まれました。

⸻



◆ Onephony

多幸感あふれる楽曲とパフォーマンスで、

会場全体が自然と笑顔に。

来場者同士の一体感がより強まるステージとなりました。



⸻



■ 女性限定イベントとしての手応え

終演後には来場者から

「女性限定だからこそ安心して参加できた」

「また次回も来たい」

といった声が多く寄せられ、

本イベントのコンセプトが確かな形で届いた手応えを感じています。



⸻



■ 今後の展開について

「Girls place to be.」は、今回の成功を受け、

女性限定アイドルライブイベントとして定期開催を予定しております。

次回公演は2026年5月開催予定です。

今後は

・イベント規模の拡張

・女性向けブランドとのコラボレーション

・他エリアでの開催

なども視野に入れ、

“女の子たちの居場所”を育てていくプロジェクトとして展開してまいります。



⸻



⸻



