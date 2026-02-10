DJI、ポータブル電源の新基準を打ち立てるDJI Power 1000 Miniを発表

DJI JAPAN 株式会社

2026年2月10日 - 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術で世界をリードするDJIは、DJI Power 1000 Miniを発売しました。前モデルDJI Power 1000の半分のサイズであり、DJI Powerシリーズの中でも特に携帯性に優れた1kWhポータブル電源です。DJIは、15年以上に渡り革新的なバッテリーの研究開発を重ね、これまでに700件以上のバッテリー関連特許を取得し、世界中で数多くのユーザーに支持されています。ドローン、カメラ、ジンバル、マイク、ポータブル電源など幅広い製品において、累計数百億回におよぶ充放電サイクルを達成し、その信頼性が実証されています。

キャンプやドライブ、コンテンツ制作向けに設計されたDJI Power 1000 Miniは、高効率で電力の供給を実現するよう最適化されています。本体の急速充電にも対応し、わずか58分で80％まで充電できます[1]。さらに、新たに100W[1]巻き取り式USB-Cケーブルを本体上に備え、400W[1]のカーチャージャーとMPPTモジュールを本体に内蔵しました。これにより、USB-Cケーブルや車内充電・ソーラー充電用のモジュールを別途持ち運ぶ必要がなくなり、持ち物や収納スペースを少なく納めることができます。

コンパクトサイズで高効率な電力供給

DJI Power 1000 Miniは1008Wh[1]のバッテリー容量を備え、低負荷時の電力効率を最適化することで、DJI Power 1000と比較してより長い稼働時間[1]を実現しています。より正方形に近いボディを採用したコンパクトなデザインで、サイズは314 × 212 × 216 mm、重量は11.5kgとなっています。最大連続出力1000W[1]により、2つのUSB-Aポート、4つのACコンセント、またはSDCポートを介して、特定の1200W家電製品[1]にも給電できます。

様々な高速充電オプション

DJI Power 1000 Miniは、家庭用電源、ソーラー、カーチャージャーでの充電に対応しています。急速充電モードで家庭用電源に接続すると、58分で80％[1]、75分で100％[1]まで充電できます。400W[1]のカーチャージャーが内蔵されているため、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル（別売）を使用するだけで、走行中でもわずか160分[1]で1kWhの容量をフル充電できます。また、400W[1] MPPTモジュールも内蔵されているため、追加のアダプターを使うことなく、DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル（別売）を使用するだけでソーラーパネルに直接接続できます。

スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの小型電子機器の充電には、本体に搭載された100W[1]巻き取り式USB-Cケーブルが便利です。絡まりのないケーブル設計で、スムーズに素早く充電を開始できます。緊急時など急いでいる時にも安心です。

シームレスな電力バックアップ

DJI Power 1000 Miniは、継続的に安定した電力を供給します。電源の入ったPower 1000 MiniにAC出力ポート経由でデバイスが接続され、ともに家庭用電源から電力が供給されている場合、ポータブル電源はデフォルトでUPS（無停電電源装置）モードに入ります。停電が発生した場合、Power 1000 Miniは0.01秒以内[1]に接続されたデバイスへの電力供給を開始するため、デバイスは電源を落とすことなく、そのまま動作し続けることができます。また、緊急時にも活用できる内蔵LEDライトを新たに搭載しています。ライトは、シーンに合わせて柔らかな光から明るい光まで明るさを調整できます。

安全性を追求した設計

DJI Power 1000 Miniは包括的な安全設計を採用しており、海辺でのキャンプや高地でのドライブ中でも安心して使用できます。LFPセルは釘刺し試験に合格しており、バッテリーは4000回の充放電サイクル後でも約80％の容量[1]を維持できることが証明されています。

インテリジェント バッテリー管理システム（BMS）は、放熱状態をモニタリングするための内蔵温度センサーを10個備えており、リアルタイムの温度と動作状況をDJI Homeアプリで確認できます。

本製品は難燃性素材[1]で構成されており、最大1トン[1]の静的耐荷重性能を備えています。また、最大5000 m[1]の高度でも正常に動作することが確認されています。新しいポッティング工程を採用し、インバーターを保護することで、雨や結露、塩水噴霧のある環境下でも安全に動作するよう設計されています。

DJIエコシステムをさらにパワーアップ

DJI Power 1000 MiniにはSDCポートが搭載されており、さまざまなDJIアクセサリーに柔軟に接続できます。DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル（別売）とIBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネルを一緒に使用するとパススルー充電に対応し、より長時間電力を供給でき、安心してキャンプを楽しめます。同様に、別売りのDJI Power 急速充電ケーブル（ドローン用）を使用することで、対応するDJIドローンバッテリーに対してDJI Power SDC急速充電機能を利用できます。例えば、DJI Air 3シリーズのバッテリーは、わずか30分で10％から95％まで充電できます[1]。DJI Homeアプリを使用すれば、DJI Power 1000 Miniの各ポートをリモート操作でき、設定の調整や温度などのステータスをリアルタイムで確認できます。

価格と販売時期

DJI Power 1000 Miniの希望小売価格（税込）は53,460円で、DJI公式オンラインストア（store.dji.com(https://store.dji.com/jp)）および正規販売代理店よりご注文いただけます。

また、DJI公式オンラインストアおよびその他の一部販売店では、発売時に期間限定のプロモーションセールが実施されます。詳細は各販売店にてご確認ください。以下ではDJI公式オンラインストアまたAmazonでのプロモーションについてご紹介いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15765/table/398_1_d03286fadf169f6ecc6d8391ca857d27.jpg?v=202602110351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/15765/table/398_2_4c4383c7d8d3d9a0e158c5bd2fb333b2.jpg?v=202602110351 ]

製品に関するその他の詳細は、https://www.dji.com/power-1000-miniをご確認ください。

[1] すべてのデータは、ラボ環境下で測定されたものです。実際の使用では、異なる場合があります。詳細については、https://www.dji.com/power-1000-mini(https://www.dji.com/power-1000-mini)をご参照ください。

全てのアクセサリーは別売です。

詳細は、pr.jp@dji.comまでお問い合わせください。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

