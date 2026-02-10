渋谷エリアのナイトタイム観光から学ぶ！ ～第2回 ナイトタイム観光フォーラムを開催します～

東京都

東京都は、国内外からの旅行者誘致の促進を図るとともに、新たな東京観光を楽しんでいただくため、ナイトタイムにおける観光の活性化に取り組んでいます。この度、ナイトタイム観光推進エリアに指定された渋谷エリアの取組を知るフォーラムを開催します。参加者によるネットワーキングの時間もございますので、ぜひ会場へお越しください。

※ナイトタイム観光推進エリアとは

地域の理解促進と持続可能性に配慮しながらエリアごとの特色を生かしてナイトタイム観光を推進するエリア。

東京都が指定及び支援をしており、令和7年度は渋谷カルチャーディストリクト協議会による渋谷エリアを選定。

【渋谷カルチャーディストリクト協議会（構成団体）】

渋谷区／渋谷区商店会連合会／一般社団法人 日本ミュージック・バー協会／

一般社団法人 渋谷再開発協会／一般財団法人 渋谷区観光協会／

一般社団法人 渋谷駅前エリアマネジメント／一般社団法人 JDDA

（1）日程

令和8年3月3日（火曜日）16時00分～18時30分

（2）会場

SAKURA DEEPTECH SHIBUYA（東京都渋谷区桜丘町1番2号 セントラルビル12階）

※後日以下のHPにてアーカイブ配信を予定しています。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/nighttime-forum

（3）対象

ナイトタイム観光に関心のある都内観光事業者

都内自治体の観光担当部署や観光協会職員 など（先着100名程度）

（4）内容

第１部 講演・パネルディスカッション（16:00~17:30）

○基調講演「渋谷のナイトタイム観光のポテンシャル」

東京都市大学都市生活学部 准教授 中島 伸 氏

○講演「渋谷カルチャーディストリクト構想～取組状況と今後の展望～」

渋谷区 国際都市戦略特命部長 宮本 安芸子 氏

○パネルディスカッション「渋谷のナイトタイム観光を盛り上げるには」

一般財団法人 渋谷区観光協会 理事・事務局長 小池 ひろよ 氏（ファシリテーター）

合同会社NEWSKOOL 代表社員／CEO 鎌田 頼人 氏

株式会社エグゼクティブプロテクション 代表取締役 小林 勝人 氏

笹塚ボウル 代表 財津 宜史 氏

一般社団法人 日本ミュージック・バー協会 副代表理事 村田 大造 氏

※登壇者は変更となる場合があります

第２部 参加者によるネットワーキング（17:30~18:30）

登壇者や他の参加者と交流いただけます。地域におけるナイトタイム観光の取組を広げていく契機となるよう、奮ってご参加ください。

また、東京都のナイトタイム観光施策も紹介いたします。

（5）参加費

無料

（6）申込方法

以下URLからアクセスの上、お申込みください。

https://ws.formzu.net/fgen/S806094550/

（7）募集期間

令和８年２月25日（水）まで ※定員に達し次第締切

（8）問い合わせ先

１.事業全般について

産業労働局観光部企画課

代表番号：03-5000-7314

２.申込方法等について

第２回ナイトタイム観光フォーラム運営事務局（株式会社グリーンアップル内）

電話番号：03-6427-1085（平日 10:00-16:00）

メールアドレス：peace（at）greenapple.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください。

（９）ご参考

詳細は以下のＨＰでもご案内しております。また、第１回開催時の様子をアーカイブ動画で公開中ですので、ぜひご覧ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/nighttime-forum