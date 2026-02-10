監査可能なマルチモーダルAIエージェントプラットフォーム「emma」を2026年2月中旬にリリース決定

株式会社Duzzle

株式会社Duzzleは、自然言語で指示を出すだけで複数のAIエージェントが連携し、自律的にタスクを遂行するAIネイティブプラットフォーム「emma（エマ）」を2月中旬ごろにリリースすることを決定しました。

「emma」は、「指示するだけで、AIが勝手に仕事をしてくれる」をコンセプトに開発された、監査可能なマルチモーダルエージェントプラットフォームです。SlackやNotion、GitHubなど70以上の外部サービスと連携し、複雑な業務プロセスを自動化します。

■ 開発の背景

従来のAI活用では、文脈を毎回説明する必要があったり、単発的なタスク実行に留まったりと、実務への深い統合には課題がありました。

「emma」は、エージェント自身が記憶を持ち、ユーザーやプロジェクトの関係性を理解することで、まるで専属のプロジェクトマネージャーのように振る舞うことを可能にしました。

■ 「emma」の4つの特徴

本プラットフォームは、様々なケースに耐えうる高度な機能性を備えています。

特に以下の4つの技術的特徴により、従来のAIエージェントとは一線を画す実用性を実現しました。

1. 並列実行

複数のタスクを同時に実行することで、処理速度を飛躍的に向上させ、システムのパフォーマンスを最大化します。 従来の順次処理では時間がかかっていた複雑なワークフローも、複数のエージェントが協調して並列処理を行うことで、圧倒的なスピードで完了させることが可能です。

2. OAuth認証

安全で標準化された認証プロトコルにより、ユーザーのセキュリティを確保しながら、シームレスなアクセス管理を実現します。 APIキーを直接管理するリスクを排除し、数回のクリックだけでSlack、Google Drive、Jiraなどの外部ツールと安全に連携できます。企業情報のセキュリティを守りながら、AIによるツール操作を実現しました。

3. 長期記憶（Memories）

エージェントの経験と学習を永続的に保存し、継続的な成長と知識の蓄積を実現します。 「A社の田中さん」「進行中のプロジェクトX」といったエンティティ間の関係性を理解・記憶します。次回以降の指示では文脈を一から説明する必要がなく、阿吽の呼吸で業務をサポートします。

4. Slackからタスクを委譲可能

Slack上で「@emma」とメンションするだけで、会話の流れを止めることなくタスクを依頼できます。

ツールを切り替えることなく、まるでチームメンバーに話しかけるような感覚で、日常のコミュニケーションの中からAIへ業務を委譲することが可能です。

■ emmaの主要機能

1. Playground - 自然言語でAIに指示するメイン機能

チャット形式で「Slackに今日の進捗を投稿して」「Notionにレポートとして送って」など、普段使う言葉でAIに指示を出すだけで、適切なエージェントが自動選択され、タスクを実行します。

AIの思考過程や実行状況はリアルタイムストリーミングで確認可能です。

2. Integrations - 53種類の外部サービスと連携

Slack、Discord、Microsoft Teams、Notion、Google Docs、GitHub、Jira、Asana、Backlogなど、現時点で53のサービスと連携。

OAuth認証を実装しているサービスに関しては、APIキーの直接入力は不要で、安全かつ簡単に接続できます。

3. Memories - AIがあなたとプロジェクトを記憶

人物、プロジェクト、ドキュメント、役割など、重要な情報を一度登録すればemmaが記憶し、次回以降は説明不要で文脈を理解した対応が可能になります。

プロジェクト全体を把握したプロジェクトマネージャーのような動きを実現します。

4. Evaluation - 実行履歴の詳細確認とデバッグ

AIの実行履歴を時系列で確認できます。

どのエージェントがどの順番で動いたか、どのツールを使用したか、入力パラメータと出力結果まで詳細に記録され、デバッグや業務改善、監査に活用できます。

5. EA2(Extended Agent Authentication)とTool Permissions

ユーザーとツールの権限を細かく制御可能。

現時点で70エージェント＋800個を超えるのツールを搭載し、セキュアな環境で柔軟な業務自動化を実現します。

■ 今後の展望

今後は連携サービスのさらなる拡充に加え、ワークフロー実装などの機能強化も視野に入れ、開発を進めてまいります。

2026年2月中旬のリリースを今しばらくお待ちください。早期アクセスのウェイティングリストはこちらから！



https://forms.gle/AbwY3pXf9VDCJG3Q8