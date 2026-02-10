システムファイブ、DJI ポータブル電源のコンパクトな新モデル「DJI Power 1000 Mini」販売開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、2026年2月10日（火）に発表された「DJI Power 1000 Mini」を、DJI正規販売代理店として販売を開始いたしました。

ただいま在庫あり・最短翌日お届け可能です。

当店限定のキャンペーンも開催中ですので、ぜひ新製品をおトクにお買い求めください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3GnIH0qNvhM ]

DJI Power 1000 Miniの主なポイント

さまざまな機能が搭載され、前モデルより使いやすくなりました！

- コンパクト＆約11.5kgの軽量設計で持ち運びやすさを追求※従来機の Power 1000 V2(1,024Wh）は約14.2kg- 多用途給電：スマホ / PC / カメラ /ドローンなどの充電に対応- 巻取り式のUSB-Cケーブルを内蔵- 急速充電機能を搭載：0～80％充電まで約58分 / 0～100％充電まで約75分- ソーラー充電対応で外出先でも安心：アダプターなしでソーラー充電と走行充電が可能- LEDライトを搭載：いざという時の簡易照明やSOS信号として使用可能

こんなシーンで活躍

・キャンプ・車中泊

・屋外イベント、撮影ロケ

・防災備蓄、非常用電源

USB-Cケーブル内蔵

巻取り式のUSB-Cケーブルが内蔵しており、外部デバイスへ電源を供給することができます。（100W）

いざという時の充電方法の一つとして使えます。

LEDライト搭載

DJI Power 1000 Miniには、新たにLEDライトが搭載されました。

このLEDライトは、キャンプや夜間作業時の簡易照明として使用できるだけでなく、「SOSモード（点滅表示）」へ切り替えることも可能です。

アウトドアシーンはもちろん、災害時や緊急時の視認性確保にも役立つ、安全性を高めた機能です。

ソーラーパネルにケーブル1本で接続可能

ソーラーパネル接続時にMPPTモジュールが不要

これまで発売されていたDJI Power 2000やDJI Power 1000 V2では、ソーラーパネルと接続する際に、専用のソーラーパネルモジュールアダプターが必要でした。

一方、新製品 DJI Power 1000 Miniでは、付属の専用ケーブル1本でソーラーパネルと直接接続が可能です。

本体に専用ケーブルが同梱されているため、別途アダプターを用意する必要はありません。

ソーラーパネルさえあれば、購入後すぐに太陽光充電を開始できる、手軽さと利便性を兼ね備えたモデルです。

400Wのカーチャージャーモジュールを内蔵

400Wカーチャージャーを内蔵したDJI Power 1000 Miniは、追加のアダプターを必要とせず、ケーブル1本のみで車のバッテリーに直接接続し、走行中でも160分でフル充電をすることができます。

コンパクトなデザイン

Power 2000・Power 1000 V2・Power 1000 Miniを並べて比較してみました。

サイズの違いは一目瞭然です。

これだけコンパクトでありながら、Power 1000 Miniは容量1,000Whを実現。

小型・軽量化されたことで、車内への積み込みや持ち運びが格段に楽になりました。

比較表

左：Power 2000 中央：Power 1000 V2 右：【新製品】Power 1000 Mini[表: https://prtimes.jp/data/corp/24840/table/219_1_7ced079ddbc2541667f6e9cb782b0b11.jpg?v=202602110351 ]

※2ポート以上を同時に使用する場合、10W出力になります。

製品のご注文はこちら

DJI Power 1000 Mini(https://www.system5.jp/products/n_1215534)

当店販売価格：53,460円 (税込)

DJI Power 1000 Mini 本体

DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル

DJI Power 1000 Mini Plus(https://www.system5.jp/products/n_1215535)

当店販売価格：59,400円 (税込)

DJI Power 1000 Mini 本体

DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル

DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル

DJI Power 車内電源充電ケーブル

DJI Power AC電源ケーブル

システムファイブ限定情報

■レビューキャンペーンでポイントUP

対象期間中にシステムファイブでDJI Power 1000 Miniを購入し、商品を実際にお使いいただいた感想を条件に沿ってレビューを投稿していただくと、採用時に次回のお買い物でご利用可能なポイントを最大5,000円分（5,000ポイント）プレゼントいたします。

対象期間：2026年3月10日(火)23時59分までの注文受付、商品出荷後14日以内投稿受付

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/139160

■下取りクーポンプレゼント！

お持ちの容量288Wh以上のバッテリーの中古買取査定をお申し込みいただくと、DJI Power 1000 Miniをおトクにお求めいただける特別クーポンをもれなくプレゼントいたします。

査定申込み受付：2026年3月10日(火)18時査定申し込み分まで

クーポン有効期限：2026年4月10日(金)23時59分まで

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/139169

■ショールーム展示について

東京・半蔵門のPROGEAR半蔵門ショールームにて展示いたします。

予約不要ですので、どうぞお気軽にご来店ください。

https://www.system5.jp/pages/progear

■DJIポータブル電源 保証最長5年

DJI Powerシリーズの本体製品には、3年間の公式製品保証が付属し、さらにDJI公式サイトで関連情報を登録することにより、2年間の延長保証を追加できます。

■DJIポータブル電源回収サービス

対象は日本国内在住または滞在中のユーザーで、回収費用は無料です。(※)製品の梱包後、指定の回収窓口へ発送することで、簡単に回収手続きを行えます。

詳細はDJI公式の案内(PDF(https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Power_1000_Power_500/DJI%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B94.pdf))をご参照ください。

※送料はお客様のご負担となります

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/