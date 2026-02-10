DOU Creations Pte Ltd

シンガポールを拠点に日本企業の海外展開支援およびグローバルでのIPコラボレーション事業を展開するDOU Creations Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Managing Director：吉地大）は、日本の地方企業でも世界的アーティストとの協賛が可能となる新たなスキームを構築し、その第一弾事例として、鹿児島県の企業による「BLACKPINK WORLD TOUR IN TOKYO」への協賛コラボレーションを実現したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、従来は大企業中心だった著名アニメやグローバルアーティストとのコラボレーションを、地方企業でも実現可能にする新たなビジネスモデルの実証事例となります。

■地方企業でも世界とつながる時代へ

これまで日本において、世界的アーティストや人気IPとの協業は、大規模な広告予算を持つ大企業が中心となって展開されてきました。

一方で、デジタル化とグローバル化の進展により、地方企業であっても世界と直接つながる機会は急速に拡大しています。しかし実際には、国際的なエンターテインメント企業との交渉窓口や契約ノウハウの不足により、多くの地方企業が参入できていないのが現状でした。

■DOU Creationsが構築した協賛スキーム

DOU Creationsは、これまで東南アジアにおいて日本に比べると小さな市場、小さな企業においても日本のアニメ等とコラボレーションができるマーケティング手法を開発し鬼滅の刃やスパイファミリーといった著名アニメと現地レストランのコラボレーションなどを数多く実現してきました。

ここで培った小規模企業・市場でも実現できるフレームワークを応用、さらに日本と海外のIPホルダー・エンターテインメント企業をつなぐ独自ネットワークを活用することで、日本の小規模・地方企業でも活用可能な協賛モデルを構築しました。

【スキームの特徴】

1．小規模・地方企業でも活用可能な設計

クライアントの目的実現にむけ市場サイズ、企業規模に応じた柔軟なマーケティングプランの設計を行い、現実的な投資規模で参画できる仕組みを構築。

2．国際交渉・契約実務の一括支援

英語での権利処理、契約交渉、送金手続、海外パートナーとの調整などをDOU Creationsが一括して担当。

3．地域ブランディングを目的とした企画設計

単なる広告露出ではなく、地元の都会＆グローバル志向の若年層への思い込みを上書きしていくような強力なメッセージ発信や採用ブランディングなど、中長期的な企業と地域の価値向上を目的とした企画をクライアントの目線に立って設計。

■第一弾事例

本スキームの第一弾として、鹿児島県を拠点とする大和電機グループの55周年記念事業として、世界的アーティストBLACKPINKの東京公演（2026年1月）への協賛プロジェクトを実現しました。

地方企業が世界的トップアーティストと協業するモデルケースとして、地域企業の新たなブランディング手法の先駆けとなる取り組みです。

■今後の展開

DOU Creationsでは、本プロジェクトを起点として、小規模・地方企業×グローバルアーティスト協賛、地方企業×アニメコラボレーションなどを日本全国で展開していく予定です。

■DOU Creationsについて

DOU Creations Pte. Ltd.は、シンガポールを拠点に、日本企業の海外進出支援およびグローバルIPを活用したマーケティング事業を展開するコンサルティング会社です。

アニメ・ゲーム・アーティストIPと、F&B・小売・家電などの企業を結び付けたマーケティング施策をワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：DOU Creations Pte. Ltd.

所在地：Twenty Anson #11-01 (One & Co), 20 Anson Rd, Singapore 079912

代表者：Managing Director 吉地 大

事業内容：事業戦略コンサル、IPコラボレーション企画・運営、マーケティングコンサルティング

Web：https://doucreations.com

【本件に関するお問い合わせ先】

DOU Creations Pte. Ltd.

Mail：contact@doucreations.com