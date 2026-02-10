超音波を用いた施術名称「TuneLiner(R)」「チューンライナー(R)」の商標登録

アルマレーザーズ・ジャパン株式会社

エネルギーベースの美容医療技術におけるグローバルリーダーである Alma Lasers Ltd. （本社：イスラエル CEO アヤール・ベン・デイビッド、以下「アルマレーザーズ」）は、美容医療分野において多様化する施術名称や技術表現の整理を目的に、超音波を用いた施術名称「TuneLiner(R)」および「チューンライナー(R)」について、日本国内における登録商標を正式に取得したことをお知らせいたします。

本取り組みは、超音波技術を用いた施術名称を明確に定義することで、医療現場および患者双方に対し、誤解のない情報提供と医療コミュニケーションの質向上を目指すものです。

美容医療で進む「施術名称の多様化」、見えにくくなる技術の違い

美容医療の現場では、超音波や高周波（RF）など複数のエネルギー技術が用いられる一方で、施術名称と使用技術の関係が分かりにくくなるケースも見受けられます。

アルマレーザーズでは、こうした状況を「医療従事者と患者の間に情報のギャップを生む要因の一つ」と捉え、施術名称を整理し、技術との関係を正しく伝えることが重要だと考えています。

チューンライナー(R) とは

チューンライナー(R)は、超音波テクノロジーを用いた施術設計の考え方を表す施術名称です。

医師の判断のもと、患者一人ひとりの状態や目的に応じて、超音波エネルギーの特性を考慮した施術プランの構築をサポートすることを目的としています。

※本施術名称は、特定の医療機器や治療効果を保証するものではありません。

超音波技術の概要（チューンライナー(R)の技術的背景）

アルマレーザーズが開発した超音波技術は、超音波エネルギーの伝播特性を制御することで、皮下の脂肪組織に選択的にアプローチすることを目的としたテクノロジーです。本技術は、施術設計において脂肪組織への作用を考慮することで、臨床現場において脂肪組織量の変化が確認されていると報告されています。

※本技術および施術名称は、医師の判断および適切な使用を前提としており、特定の結果や効果を保証するものではありません。

商標登録概要

<<「TuneLiner」に関する登録商標情報>>

商標名：TuneLiner

登録番号：第6969921号

登録日：2025年9月22日

区分：第35類、第41類、第44類

<<「チューンライナー」に関する登録商標情報>>

商標名：チューンライナー

登録番号：第6969922号

登録日：2025年9月22日

区分：第35類、第41類、第44類

アルマレーザーズについて

Alma Lasers（アルマレーザーズ）は、イスラエルに本社を置き、「Beyond the Trend」をコンセプトに、美容医療の未来を切り拓く世界的な美容医療機器メーカーです。1999年の会社設立以来、独自のレーザー、光治療、RF技術を核に、幅広い製品ポートフォリオを有し、100か国以上でグローバルに事業を展開しています。

数々の受賞歴を誇る製品群は、臨床的卓越性と革新的テクノロジーを融合させ、美容医療業界の新たな基準を打ち立ててきました。科学的根拠に基づいた開発力とグローバルネットワークを強みに、医療従事者に確かなソリューションを提供し、患者さまに新たな価値を届け続けています。

企業情報

企業名：Alma Lasers Ltd.

URL：https://almalasers.com/

Email：info@apac.almalasers.com