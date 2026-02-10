洞爺湖を望む極上スパ『ブルームスパ』で、心と身体を再起動。自然に導かれ、美しさが、静かに花ひらく『潤』冬のボディリニューアルトリートメントが登場

明海グループ株式会社洞爺湖を望む極上スパ『ブルームスパ』で、心と身体を再起動。

北海道・洞爺湖の絶景を望むザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ（所在地：北海道虻田郡洞爺湖町）の『ブルームスパ』にて、冬のボディリニューアルトリートメント『潤（うるおい）』2026年2月末までの期間限定でご利用いただけます。大自然に抱かれた環境の中で、皆さまに本来備わっている自然治療力を最大限に引き出すためのお手伝いをします。心からリラックスできるように設計された施設の中で、多彩なトリートメントプログラムをお楽しみください。

～ 桜と蓮の香りに包まれる、冬のボディトリートメント『潤（うるおい）』 ～

桜と蓮の香りをまとった滑らかなスクラブでやさしく洗い上げながら、定期的な角質ケアが角層の再生機能を促進。キメの整った透明感のある、ざらつきのないなめらかな肌へ導きます。仕上げのボディクリームの浸透を高め、しっとり柔らかな肌を実感いただけます。

チェリーブロッサム＆ロータスの香りで満たされる『潤（うるおい）』は、まるで桜の花が霧の中にいるような深いリラックス感とリフレッシュ感をもたらします。

冬のボディトリートメント『 潤 』 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/spa_uruoi/大自然に抱かれた環境の中で、皆さまに本来備わっている自然治療力を最大限に引き出すためのお手伝いをします。

■コース名 ： シーズンズスペシャル『潤（うるおい）』（2026年2月末まで）

■コース内容 ： 冬のボディリニューアルトリートメント（90分）

・ボディ スクラブ 30分（シャワー含む）

ー ピーリングスクラブでお肌を滑らかにします。

・ボディ トリートメント 60分

ー ハナカスミのシアバターでお肌に潤いを与えながら身体をほぐします。

※施術前のカウンセリング、施術前後のお着換えの時間含めて、コースご利用時間は約120分です。

大自然を独占する、洞爺湖ビューのトリートメントルーム（個室）お肌に潤いを与えながら身体をほぐします。

■営業店舗 ： ウィンザー ブルーム スパ （2階）

■営業時間 ： 9:00 ～ 18:00 【完全予約制】

■ご予約先 ： ０１４２-７３-１１８５（ブルームスパ直通電話）

【ご予約・ご利用について】

完全予約制となっておりますので、あらかじめお電話にて、ご希望の日時、トリートメントメニューをご予約ください。当日のご予約・ご利用については店舗までご相談下さい。

※予約状況によりご希望に添えない場合もございます。

※キャンセルの場合は前日の15時までにご連絡ください。それ以降はキャンセル料を申し受けます。

前日の15時以降：ご利用料金の50％、当日：ご利用料金の100％

※体調不良、アレルギー、高血圧、感染症その他の疾患や障がいをお持ちの方、医師にかかっている方はご予約の際、お知らせ願います。トリートメント前、直後のアルコール摂取はお気を付けください。場合によってはトリートメントをお断りさせていただくことがございますのでご了承ください。

白銀の世界を満喫した後は温泉とスパでリラックス

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート&スパでは、天然温泉とスパ施設をご用意しています。男女日替わり入れ換え制の檜風呂にある美しい雪景色を眺められる露天風呂では、冬の北海道ならではの贅沢な入浴体験をお楽しみいただけます。また、高温サウナも設備されており、身体の芯からじっくり温めることが可能です。スパでは経験豊富なスタッフによるフェイシャルやボディトリートメントが受けられ、冬の乾燥や冷気で疲れた肌や身体を丁寧にケアします。温泉とスパの融合により、心身ともにリラックスできるひとときをお過ごしいただけます。

～癒し～ リゾートスパ

ウィンザー ブルーム スパ

全天候型の屋内プールでリゾート気分をどうぞ

洞爺湖や羊蹄山が広がる自然と一体の温泉

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート&スパでは、期間限定アラカルトレストランでの和食・海鮮を中心とした多彩なメニュー、初心者やキッズも安心して楽しめるウィンザースノービレッジのスキー体験、そして天然温泉や充実したスパ施設での癒しの時間を通じて、冬の北海道を贅沢にお過ごしいただけます。

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/