mirai@公民共働事業テーマ型募集　MICE施設運営のスマート化に向けた実証プロジェクトを募集します！

福岡市役所

近年、MICE（国際会議、展示会、イベントなど）を取り巻く環境は、エネルギー価格の高騰や人手不足の深刻化、利用者ニーズの多様化、さらには施設の経年老朽化などにより、大きな転換期を迎えています。

こうした状況を踏まえ、福岡市では、AI・IoT等の先端技術を活用して、施設運営の効率化等を図る、新たなソリューションを民間事業者から広く募集します。

1 募集テーマ

１.エネルギー自動制御による電力最適化

２.設備管理業務の高度化

３.原状回復チェックの高度化

４.イベントレイアウト設計の省力化

2 応募資格

提案内容に基づき、福岡コンベンションセンターと共働で実証プロジェクトを遂行できる事業者

3 募集期間

令和8年2月10日（火）から令和8年3月13日（金）17時まで（必着）

4 その他

・実証プロジェクトの実施等に係る費用は、提案者の負担となります。

・実証フィールドは、福岡コンベンションセンターが管理する、福岡国際会議場、マリンメッセ福岡Ａ館およびＢ館、福岡国際センターを想定していますが、実証の詳細（フィールド、期間等）については、提案者と福岡コンベンションセンターとの協議により決定します。

※募集テーマの詳細や応募方法については、こちらのサイトをご参照ください。

https://mirai.city.fukuoka.lg.jp/project/1780/(https://mirai.city.fukuoka.lg.jp/project/1671/)