【きたゆざわ 森のソラニワ】遊んで学べる！「ソラニワ宇宙博★2026」を開催します！
こんにちは！野口観光マネジメント株式会社 きたゆざわ 森のソラニワです！
当館では春のイベントとして「ソラニワ宇宙博★2026」を開催します。
H2Bロケット・はやぶさの大型模型の展示、ふわふわ遊具、壁や天井に映し出された星空を見ながらのんびりできるスペース、レプリカ宇宙服を着て記念撮影できるフォトスポット・・・など、お子様はもちろん、大人の方にもお楽しみいただけるスペースをたくさんご用意しています！
この春はきたゆざわ 森のソラニワに集合！！！
【開催期間】： 2026年2月28日（土）～ 2026年4月4日（土）
【営業時間】： 10:00～20:00（最終入場時間19:30）
※日にちにより変更となる場合があります。
【入場料金】：0歳～小学生 200円（税込）、中学生 ～大人 500円（税込）
※0～未就学児は大人1名につき1名無料
【場所】：きたゆざわ森のソラニワ 1階イベントホール「SAEZURI」
※ご宿泊者様は翌朝チェックアウト後も翌日の20：00まで引き続きご利用可能です。
※ご宿泊者以外の方もご利用いただけます。
※入場券付き宿泊プランでご宿泊のお客様は入場料金はかかりません。
「ソラニワ宇宙博★2026」と２０２５年夏にリニューアルした屋内遊具施設「ア・ソ・ボーヤ」入場券付きのプランもご用意しております！
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=3ce10c3a78a020866e731404b3e13341&type=plan&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=18033208&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=3ce10c3a78a020866e731404b3e13341&type=plan&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=18033208&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY)