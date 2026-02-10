WHATAWON 2周年記念！3日間の音楽フェス開催決定！5/5（火・祝）はFNCY出演＆DJ HASEBE初登場のスペシャルデイ

株式会社antiqua詳細を見る :https://whatawon.co.jp/category/event/event_insession/

GWの祝日、音楽で祝う2周年。

大阪・岸和田の滞在型エンターテイメントモール WHATAWON（ワタワン） は、

開業2周年を記念し、主催イベントとして3日間にわたる音楽フェス

「Good Times Good People」 を開催いたします。

開催日は 、2026年5月4日（月）、5月5日（火）、5月6日（水）の3日間。



本イベントは、

“Good Times＝最高の時間”と“Good People＝最高の仲間”が出会う場所をテーマに、

音楽を軸にグルメ、ファッション、カルチャーが交差する、ワタワンならではのアニバーサリー・フェスです。

心地よいライブミュージックが流れる会場には、個性豊かなフードやマーケット、感度の高いファッションやカルチャーコンテンツが集結。

昼は開放感あふれる空間で、夜はライトアップされた非日常のムードの中で、世代やジャンルを越えて“同じ時間を楽しむ”体験を提供します。

「音楽が好き」「人が好き」「空間を楽しみたい」-- そんな想いを持つすべての人へ。

ワタワンの2周年は、ただの記念日ではありません。

人と人、カルチャーとカルチャーがつながり、新しい“GOOD TIME”が生まれる3日間です。

ゴールデンウィークの締めくくりは、岸和田・ワタワンで。

ここでしか味わえない、特別なアニバーサリー・フェスをぜひ体感してください。

フェスの熱量が最高潮に達する、5月5日のスペシャルデイ

5月5日（火・祝）のメインライブとして登場するのは、

ZEN-LA-ROCK／G.RINA／鎮座DOPENESSによるユニット 『FNCY（ファンシー）』。

90年代ヒップホップのエッセンスを現代的に再構築し、熟成されたグルーヴとジャンルを軽やかに横断する音楽性で、シーン内外から高い支持を集めるユニットです。

そしてDJには、日本のHip Hop／R&Bシーンを語る上で欠かせない最重要人物の一人、

DJ・プロデューサー『 DJ HASEBE 』がWHATAWON初登場。

さらに、FNCYの ZEN-LA-ROCK もDJとして参戦し、ライブとDJ、それぞれのスタイルで会場を揺らします。

5月5日を揺らす、出演アーティスト

開場からラストまで、音楽は止まらない。

昼～夕方にかけての心地よい時間帯に開催される本イベントは、

ライブとDJを軸に、音楽・ファッション・人がゆるやかに重なり合う一日。



それぞれの過ごし方が自然に混ざり合い、気づけばフロア全体がひとつの熱へと変わっていきます。

LIVEとDJが交差する、2周年だからこそ実現した、5月5日だけのスペシャルラインナップです。

【 LIVE 】：FNCY

【 DJ 】：DJ HASEBE ／ ZEN-LA-ROCK

SPECIAL CONTENTS｜ライブだけじゃない、楽しみが詰まった一日

当日はWHATAWON内フードコート「Gourman's（グルマンズ）」にて、

イベントプロデューサー 高橋マシ による無料トークセッションも開催。

さらに、

・出演アーティスト × WHATAWON飲食店舗の当日限定コラボメニュー

・衣装でもおなじみのアパレルブランド「antiqua」との特別企画

など、音楽・ファッション・グルメ・エンタメが、“ぎゅっと詰まった”この日限りの特別コンテンツを展開します。

ただ音楽を“観る”だけではなく、空間ごと楽しめる一日。

クラブでもフェスでもない、それぞれのスタイルで心地よく過ごせるイベントとして、訪れた人それぞれの時間が自然と重なり合っていきます。

90s～00sの音楽を通ってきた世代には特に刺さる、どこか懐かしく、青春の感覚を思い出させる空気感もこの日の魅力。

音楽を聴くだけでなく、ファッションやカルチャーも含めた“ライフスタイルとして楽しめる”時間が広がります。

観に来るというより、その場に集う人たちと一緒に同じ時間を過ごす――そんな感覚で楽しめる一日です。

「Good Times Good People」に込めた想い

会場はWHATAWON内「Floor Disco Ball」

会場は、WHATAWON内のライブ空間「Floor Disco Ball」。

WHATAWONは、音楽・グルメ・ショッピング・リラックスが一体となった滞在型エンターテイメントモールです。

ライブ前後の時間も、施設内を回遊しながらお楽しみいただけます。

チケット情報・購入方法

本イベントのチケットは、e＋（イープラス）・Peatix（ピーティックス）にて、

2月13日（金）12:00 ～ 受付開始です。

下記リンク、またはQRコードよりお求めください。

開催概要

▼ チケット詳細・ご購入はこちら

Good Times Good People ～WHATAWON 2nd Anniversary～

■ 日程：2026年5月5日（火・祝）

■ 会場：WHATAWON（ワタワン）- Floor Disco Ball -

（大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1）

■ 出演

【LIVE 】FNCY

【DJ】DJ HASEBE / ZEN-LA-ROCK

■ チケット料金

前売 4,500円

※12歳以下入場無料

■ 一般発売

受付期間：2月13日（金）21:00～

▼ チケット販売URL

e＋（イープラス）： https://eplus.jp/gtgp/

Peatix（ピーティックス）： https://0505w2.peatix.com/

▼ 注意事項

・ オールスタンディング

・ ご入場順はご来場順（オープンの15分前整列）

・ WHATAWON施設内では現金利用不可（完全キャッシュレス）

・ 会場内でドリンク購入可（有料）

【 お問い合わせ 】

Peatix内お問い合わせよりお願いいたします。

会場について｜WHATAWON

美味しいモノ。面白いモノ。お洒落なモノ。

すべてが揃う場所、WHATAWON。

多様な人々がジャンルや価値観を超えて混ざり合い、目的があっても無くても楽しめる滞在型施設です。

完全キャッシュレスでお会計はスムーズ。

飲食の提供や通知もモバイルで完結し、約8,740坪の広大な敷地をストレスなく満喫できます。

また、ペットも家族の一員として一緒に過ごしてほしいという想いから、施設内のほとんどのエリアでペット同伴が可能です。

施設内には美味しい飲食店や個性豊かなショップが揃い、歩くだけでも楽しめる空間が広がります。

大きなキッズ遊具スペースや温浴施設・サウナも併設し、イベント前後も含めて一日中ゆったりと過ごせます。

さらに、南大阪最大級の公園「蜻蛉池公園」に隣接し、自然も身近に感じられるロケーションです。

■施設概要所在地

大阪府岸和田市岸の丘町１丁目３２-１

敷地面積：約8,740坪（29,000平方メートル ）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で５分

■ アクセス

・最寄り駅：南海電鉄 泉北線 和泉中央駅

・和泉中央駅からバスで会場真横まで直通

・関西空港(KIX)から車で30分以内

・大阪市内（梅田・なんば）から車で約30～40分

＜参考URL＞

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/