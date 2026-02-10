WHATAWON 2周年記念！3日間の音楽フェス開催決定！5/5（火・祝）はFNCY出演＆DJ HASEBE初登場のスペシャルデイ
詳細を見る :
https://whatawon.co.jp/category/event/event_insession/
GWの祝日、音楽で祝う2周年。
大阪・岸和田の滞在型エンターテイメントモール WHATAWON（ワタワン） は、
開業2周年を記念し、主催イベントとして3日間にわたる音楽フェス
「Good Times Good People」 を開催いたします。
開催日は 、2026年5月4日（月）、5月5日（火）、5月6日（水）の3日間。
本イベントは、
“Good Times＝最高の時間”と“Good People＝最高の仲間”が出会う場所をテーマに、
音楽を軸にグルメ、ファッション、カルチャーが交差する、ワタワンならではのアニバーサリー・フェスです。
心地よいライブミュージックが流れる会場には、個性豊かなフードやマーケット、感度の高いファッションやカルチャーコンテンツが集結。
昼は開放感あふれる空間で、夜はライトアップされた非日常のムードの中で、世代やジャンルを越えて“同じ時間を楽しむ”体験を提供します。
「音楽が好き」「人が好き」「空間を楽しみたい」-- そんな想いを持つすべての人へ。
ワタワンの2周年は、ただの記念日ではありません。
人と人、カルチャーとカルチャーがつながり、新しい“GOOD TIME”が生まれる3日間です。
ゴールデンウィークの締めくくりは、岸和田・ワタワンで。
ここでしか味わえない、特別なアニバーサリー・フェスをぜひ体感してください。
フェスの熱量が最高潮に達する、5月5日のスペシャルデイ
5月5日（火・祝）のメインライブとして登場するのは、
ZEN-LA-ROCK／G.RINA／鎮座DOPENESSによるユニット 『FNCY（ファンシー）』。
90年代ヒップホップのエッセンスを現代的に再構築し、熟成されたグルーヴとジャンルを軽やかに横断する音楽性で、シーン内外から高い支持を集めるユニットです。
そしてDJには、日本のHip Hop／R&Bシーンを語る上で欠かせない最重要人物の一人、
DJ・プロデューサー『 DJ HASEBE 』がWHATAWON初登場。
さらに、FNCYの ZEN-LA-ROCK もDJとして参戦し、ライブとDJ、それぞれのスタイルで会場を揺らします。
5月5日を揺らす、出演アーティスト
開場からラストまで、音楽は止まらない。
昼～夕方にかけての心地よい時間帯に開催される本イベントは、
ライブとDJを軸に、音楽・ファッション・人がゆるやかに重なり合う一日。
それぞれの過ごし方が自然に混ざり合い、気づけばフロア全体がひとつの熱へと変わっていきます。
LIVEとDJが交差する、2周年だからこそ実現した、5月5日だけのスペシャルラインナップです。
【 LIVE 】：FNCY
【 DJ 】：DJ HASEBE ／ ZEN-LA-ROCK
SPECIAL CONTENTS｜ライブだけじゃない、楽しみが詰まった一日
当日はWHATAWON内フードコート「Gourman's（グルマンズ）」にて、
イベントプロデューサー 高橋マシ による無料トークセッションも開催。
さらに、
・出演アーティスト × WHATAWON飲食店舗の当日限定コラボメニュー
・衣装でもおなじみのアパレルブランド「antiqua」との特別企画
など、音楽・ファッション・グルメ・エンタメが、“ぎゅっと詰まった”この日限りの特別コンテンツを展開します。
ただ音楽を“観る”だけではなく、空間ごと楽しめる一日。
クラブでもフェスでもない、それぞれのスタイルで心地よく過ごせるイベントとして、訪れた人それぞれの時間が自然と重なり合っていきます。
90s～00sの音楽を通ってきた世代には特に刺さる、どこか懐かしく、青春の感覚を思い出させる空気感もこの日の魅力。
音楽を聴くだけでなく、ファッションやカルチャーも含めた“ライフスタイルとして楽しめる”時間が広がります。
観に来るというより、その場に集う人たちと一緒に同じ時間を過ごす――そんな感覚で楽しめる一日です。
「Good Times Good People」に込めた想い
会場はWHATAWON内「Floor Disco Ball」
会場は、WHATAWON内のライブ空間「Floor Disco Ball」。
WHATAWONは、音楽・グルメ・ショッピング・リラックスが一体となった滞在型エンターテイメントモールです。
ライブ前後の時間も、施設内を回遊しながらお楽しみいただけます。
チケット情報・購入方法
本イベントのチケットは、e＋（イープラス）・Peatix（ピーティックス）にて、
2月13日（金）12:00 ～ 受付開始です。
下記リンク、またはQRコードよりお求めください。
▼ チケット詳細・ご購入はこちら
開催概要
Good Times Good People ～WHATAWON 2nd Anniversary～
■ 日程：2026年5月5日（火・祝）
■ 会場：WHATAWON（ワタワン）- Floor Disco Ball -
（大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1）
■ 出演
【LIVE 】FNCY
【DJ】DJ HASEBE / ZEN-LA-ROCK
■ チケット料金
前売 4,500円
※12歳以下入場無料
■ 一般発売
受付期間：2月13日（金）21:00～
▼ チケット販売URL
e＋（イープラス）： https://eplus.jp/gtgp/
Peatix（ピーティックス）： https://0505w2.peatix.com/
▼ 注意事項
・ オールスタンディング
・ ご入場順はご来場順（オープンの15分前整列）
・ WHATAWON施設内では現金利用不可（完全キャッシュレス）
・ 会場内でドリンク購入可（有料）
【 お問い合わせ 】
Peatix内お問い合わせよりお願いいたします。
会場について｜WHATAWON
美味しいモノ。面白いモノ。お洒落なモノ。
すべてが揃う場所、WHATAWON。
多様な人々がジャンルや価値観を超えて混ざり合い、目的があっても無くても楽しめる滞在型施設です。
完全キャッシュレスでお会計はスムーズ。
飲食の提供や通知もモバイルで完結し、約8,740坪の広大な敷地をストレスなく満喫できます。
また、ペットも家族の一員として一緒に過ごしてほしいという想いから、施設内のほとんどのエリアでペット同伴が可能です。
施設内には美味しい飲食店や個性豊かなショップが揃い、歩くだけでも楽しめる空間が広がります。
大きなキッズ遊具スペースや温浴施設・サウナも併設し、イベント前後も含めて一日中ゆったりと過ごせます。
さらに、南大阪最大級の公園「蜻蛉池公園」に隣接し、自然も身近に感じられるロケーションです。
■施設概要所在地
大阪府岸和田市岸の丘町１丁目３２-１
敷地面積：約8,740坪（29,000平方メートル ）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で５分
■ アクセス
・最寄り駅：南海電鉄 泉北線 和泉中央駅
・和泉中央駅からバスで会場真横まで直通
・関西空港(KIX)から車で30分以内
・大阪市内（梅田・なんば）から車で約30～40分
＜参考URL＞
WHATAWON（ワタワン）HP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/