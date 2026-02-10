【doum】2月15日より抽選で最大3万円が当たる「旧正月キャンペーン」を期間限定で開催
スキンケアブランド「doum（ドウム）」株式会社doum（本社：東京都渋谷区）は、日本のお正月、そして韓国の旧正月という節目を迎えるこの時期にあわせ、2026年2月15日（日）～2月28日（土）までの期間限定で、Amazonにてdoum製品をご購入いただいた方を対象とした「お正月キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、対象期間中にAmazonでdoumをご購入いただいた方の中から、抽選で合計500名様にAmazonギフトカードなどが当たるお年玉企画となっております。
毎日のスキンケアを心地よく続けられる習慣として楽しんでほしいという想いから生まれたスキンケアブランド doum（ドウム）。
シンプルで使いやすい設計と、年齢や性別を問わず取り入れやすいスキンケアとして、日々の生活に自然に寄り添う存在を目指しています。
■ 日本と韓国、ふたつの“新年”を祝うキャンペーン
2026年、日本のお正月、そして2月には韓国の旧正月を迎える節目にあわせ、
doumでは Amazonにて対象期間中に製品をご購入いただいた方を対象とした「お正月キャンペーン」 を実施いたします。
期間中にAmazonでdoum製品をご購入いただいた方の中から、
抽選で合計500名様にAmazonギフトカードが当たるお年玉企画となっております。
■ キャンペーン概要
キャンペーン期間
2026年2月15日（日）～ 2月28日（土）
対象
期間中にAmazonにてdoum製品をご購入いただいたお客様
■ プレゼント内容（抽選・計500名様）
大吉：Amazonギフトカード 30,000円分
小吉：Amazonギフトカード 10,000円分
吉：次回1個無料ギフトカード
吉：500円分クーポンカード
※同梱されているプレゼントは上記のいずれか1点となります。
doumは、「スキンケアを義務ではなく、心地よい習慣にすること」を大切にしてきました。
2026年のはじまり、そして韓国の旧正月という節目にあわせ、
これまでdoumをご愛用いただいている方はもちろん、
doumをよりお得に購入してみたい方
気になっていたものの、まだ試したことがなかった方 にも
気軽に手に取っていただける機会として、本キャンペーンを企画しました。
この機会にぜひ、doumを手に取ってみてください。
※プレゼント企画は数量限定のため、なくなり次第終了となります。
<会社概要＞
株式会社doum
所在地：東京都渋谷区道玄坂1-22-12 長島第一ビル8F
■お問い合わせはメールにて
info@doum.co.jp
■doumオフィシャルサイト
https://doum.co.jp
■doum公式インスタグラム
https://www.instagram.com/doum.jp
■Amazon販売ページ
https://amzn.asia/d/0ghcMA0z