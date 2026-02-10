【自治体DX推進協議会】2月12日開催「楽天・Amazonふるさと納税 徹底実践セミナー」、申込自治体数が220を突破 ～ 広告運用とページ品質改善、「集客×接客」の具体策に現場の関心高まる ～
全国の自治体と企業をつなぎ、地域課題の解決と地方創生を推進する一般社団法人自治体DX推進協議会（所在地：東京都港区、以下「GDX」）は、2026年2月12日（木）に開催する自治体職員向けオンラインセミナー『楽天・Amazonふるさと納税 「広告運用×ページ品質改善」徹底実践セミナー』への申込自治体数が、220団体を突破したことをお知らせいたします。
開催まで残り数日となる中、申込数が220自治体を超えて推移している背景には、以下の点への現場の関心の高さが挙げられます。
「広告（集客）」と「ページ品質（接客）」の連携
単なる広告運用だけでなく、流入後の受け皿となるページ品質をどう改善するか、という「2つの歯車」を噛み合わせる手法へのニーズ。
実務に直結する「15の方法」
概念論ではなく、「競合に埋もれないための差別化」や「具体的な改善手法」が学べる点。
新年度に向けた戦略策定のタイミング：
新年度の戦略を練るこの時期に、楽天・Amazonという主要ポータルの攻略法を整理したいという要望。
本セミナーでは、Webマーケティングの定石である「集客（広告運用）」と「接客（ページ品質改善）」を連携させ、寄附額を着実に伸ばすためのノウハウを解説します。当日は、年間寄附額数十億円規模の自治体を支援するオンサイト株式会社の齋藤 紘太朗氏による40分間の講演に加え、一般社団法人自治体DX推進協議会より、ふるさと納税を取り巻く最新の実情や課題解決に向けたGDXの活動についても解説いたします。
【参加申込サイト】
【2月12日（木）開催】楽天・Amazonふるさと納税「広告運用 × ページ品質改善」徹底実践セミナー ～「集客」と「接客」を極める15の方法 ～(https://www.gdx.or.jp/works/furusato_202602.html)
楽天・Amazonふるさと納税「広告運用 × ページ品質改善」徹底実践セミナー ～「集客」と「接客」を極める15の方法 ～
■開催の背景と目的
ふるさと納税市場の成熟に伴い、単に返礼品をポータルサイトに登録するだけでは寄附が集まりにくい時代となりました。「広告予算を投下しているが費用対効果が見えにくい」「アクセス数はあるのに寄附につながらない」といった課題を抱える自治体が増加しています。
新年度に向けた戦略策定が本格化するこの時期、GDXではオンサイト株式会社（本社：東京都千代田区）より、年間寄附額数十億円規模の自治体を支援する齋藤紘太朗氏を講師に招き、本セミナーを開催します。
本セミナーでは、Webマーケティングの定石である「集客（広告運用）」と「接客（ページ品質改善）」という2つの歯車を連携させ、競合に埋もれることなく寄附額を着実に伸ばすための実務ノウハウを徹底解説します。
■本セミナーはこのような自治体様におすすめです
・楽天・Amazonふるさと納税での寄附額が伸び悩んでいる
・ページ改善の必要性は感じているが、どこから手をつけるべきか分からない
・広告予算を使っているが、その効果に疑問を感じている
・アクセス（閲覧数）はあるが、実際の寄附（転換率）が低い
・魅力的な返礼品はあるものの、競合他自治体に埋もれてしまっている
当日のタイムテーブル
10:00 ～ 10:10
オープニング・活動紹介
GDXの活動紹介に加え、昨今の「ふるさと納税」を取り巻く実情や、自治体が直面している課題感について解説し、本セミナーの導入を行います。
10:10 ～ 10:50
【メイン講演】
「集客」と「接客」を極める15の方法 ～ 楽天・Amazonでの寄附額を最大化するための実践講義～
・広告費を無駄にしない「ページ品質」の重要性
・競合に埋もれないための差別化戦略
・アクセスを寄附に変える具体的な改善手法
オンサイト株式会社 齋藤 紘太朗 さま
10:50 ～ 11:00
質疑応答・閉会
講演内容に関するご質問や、日頃の業務での悩みに対し、回答させていただきます。
※進行状況により、時間は多少前後する場合がございます。
■ 登壇予定
オンサイト株式会社 クライアントソリューション事業部 マネージャー 齋藤 紘太朗さま
コンサルティング部門、バックオフィス部門のマネージャーを経て、現在はセールスに従事。外資系メーカーや通信キャリアなど大手～中小企業様まで幅広く伴走支援。SNSフォローを1万人→10万人超え、6年で売上ほぼ0から16億円まで伸ばすなどのグロースハックを経験。「実際、どうなの？」に対するご回答やご提案/実行に重きを置く。
現在、年間寄附金額が数十億を超える規模の自治体様にて、ふるさと納税のマーケティング支援を実施中。
■ 開催概要
セミナー名： 楽天・Amazonふるさと納税「広告運用 × ページ品質改善」徹底実践セミナー ～「集客」と「接客」を極める15の方法 ～
開催日時： 2026年2月12日（木） 10:00 ～ 11:00（予定）
開催形式： オンライン開催（Zoomウェビナーを予定）
対象： 自治体職員、GDX会員
参加費： 無料（事前登録制）
主催： 一般社団法人自治体DX推進協議会
協力： オンサイト株式会社
【セミナー申込はこちら】 :
https://forms.gle/MoDY3AxFqA3tntXm7
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX事務局） ふるさと納税DX部
TEL：03-6683-0106 Email：furusato@gdx.or.jp
一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。
地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。
【問い合わせ先】
一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）
東京都港区北青山1-3-1アールキューブ青山3F
03-6683-0106 ／ info@gdx.or.jp
https://www.gdx.or.jp