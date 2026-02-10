第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会（青森県）の開催および主な出場選手の紹介
スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）は、令和8（2026）年2月14日から17日まで青森県にて、第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会を下記のとおり開催いたします。
ソチ2014冬季オリンピック スキー・ジャンプ団体銅メダリストの清水 礼留飛 選手（成年男子／新潟県）や、北京2022冬季オリンピック スキー・ノルディック複合団体銅メダリストの渡部 善斗 選手（成年男子／長野県）など9名のオリンピアンを筆頭に、インターハイ優勝者など各世代の有力選手が出場します。
選手の熱戦と迫力あるパフォーマンスにぜひご注目ください！！！
■第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 日程詳細
■大会ホームページ
青森県実行委員会 https://aomorikokuspo2026.pref.aomori.lg.jp/winter/
大鰐町実行委員会 https://owani-ski.aomori2026.jp/
■主な出場選手 ※選手交代等により変更になる可能性もあります。
・枋木 司 選手（成年男子B/青森県/クロスカントリー）
：北京2022冬季オリンピック バイアスロン 出場
・尾崎 光輔 選手（成年男子B/山形県/クロスカントリー）
：北京2022冬季オリンピック バイアスロン 出場
・小林 千佳 選手（成年女子B/長野県/クロスカントリー）
：北京2022冬季オリンピック スキー・クロスカントリー 出場
・清水 礼留飛 選手（成年男子B/新潟県/スペシャルジャンプ・コンバインド）
：ソチ2014冬季オリンピック スキー・ジャンプ ラージヒル団体 3位
・小林 潤志郎 選手（成年男子B/岩手県/スペシャルジャンプ）
：平昌2018・北京2022冬季オリンピック スキー・ジャンプ 出場
・渡部 善斗 選手（成年男子B/長野県/スペシャルジャンプ・コンバインド）
：ソチ2014・平昌2018冬季オリンピック スキー・ノルディック複合 出場
：北京2022冬季オリンピック スキー・ノルディック複合 団体 3位
■添付資料
第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会（青森県）記者発表資料および
話題性のある選手・有望選手、選手団コメント
※上記資料はJSPOホームページにも掲載します▼
https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/news/tabid882.html?itemid=5292
■本競技会に関する国スポチャンネルの配信はありません。
◆JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）について
JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。
JSPOでは、国民スポーツ大会（旧 国民体育大会）や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。
▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/
▶ 事業概要パンフレット
https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09 （通読約15分）
▶ JSPO中期計画2023-2027
https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01