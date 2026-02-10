第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会（青森県）の開催および主な出場選手の紹介

公益財団法人日本スポーツ協会

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）は、令和8（2026）年2月14日から17日まで青森県にて、第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会を下記のとおり開催いたします。

ソチ2014冬季オリンピック スキー・ジャンプ団体銅メダリストの清水 礼留飛 選手（成年男子／新潟県）や、北京2022冬季オリンピック スキー・ノルディック複合団体銅メダリストの渡部 善斗 選手（成年男子／長野県）など9名のオリンピアンを筆頭に、インターハイ優勝者など各世代の有力選手が出場します。

選手の熱戦と迫力あるパフォーマンスにぜひご注目ください！！！

■第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 日程詳細

■大会ホームページ

青森県実行委員会 https://aomorikokuspo2026.pref.aomori.lg.jp/winter/

大鰐町実行委員会 https://owani-ski.aomori2026.jp/

■主な出場選手 ※選手交代等により変更になる可能性もあります。

・枋木 司 選手（成年男子B/青森県/クロスカントリー）

：北京2022冬季オリンピック バイアスロン 出場

・尾崎 光輔 選手（成年男子B/山形県/クロスカントリー）

：北京2022冬季オリンピック バイアスロン 出場

・小林 千佳 選手（成年女子B/長野県/クロスカントリー）

：北京2022冬季オリンピック スキー・クロスカントリー 出場

・清水 礼留飛 選手（成年男子B/新潟県/スペシャルジャンプ・コンバインド）

：ソチ2014冬季オリンピック スキー・ジャンプ ラージヒル団体 3位

・小林 潤志郎 選手（成年男子B/岩手県/スペシャルジャンプ）

：平昌2018・北京2022冬季オリンピック スキー・ジャンプ 出場

・渡部 善斗 選手（成年男子B/長野県/スペシャルジャンプ・コンバインド）

：ソチ2014・平昌2018冬季オリンピック スキー・ノルディック複合 出場

：北京2022冬季オリンピック スキー・ノルディック複合 団体 3位

■添付資料

第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会（青森県）記者発表資料および

話題性のある選手・有望選手、選手団コメント

※上記資料はJSPOホームページにも掲載します▼

https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/news/tabid882.html?itemid=5292

■本競技会に関する国スポチャンネルの配信はありません。

◆JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）について

JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。

JSPOでは、国民スポーツ大会（旧 国民体育大会）や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。

▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/

▶ 事業概要パンフレット

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09 （通読約15分）

▶ JSPO中期計画2023-2027

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01