BOTANICO主催セミナーを2026年2月・4月に開催！『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著者・ゴジキが登壇

新刊 『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）は、発売前の予約段階から各書店で好調なスタートを切っており、WBCイヤーを背景に、野球ファンのみならず、ビジネス・マネジメント領域からも注目を集めています。

プロ野球の名監督たちの采配などを、「組織マネジメント」という視点で読み解いた本書は、スポーツ書の枠を超えた内容として評価が広がっています。

こうした反響が広がる中、株式会社BOTANICOでは、著者のゴジキ本人が登壇するセミナーを2026年2月および4月に開催予定としております。

2月開催予定のセミナーでは、中小企業を対象に、広告費月3万円という現実的な条件下で成果を出すためのオーガニック×広告の活用方法をテーマに、マーケティング設計の考え方を解説。



また、4月開催予定のセミナーでは、AI検索の普及を背景に、SNSブランディングの在り方がどのように変化しているのかについて、2026年度を見据えた最新の視点から解説を行う予定です。

セミナーの日程と概要

【第1回】

2月25日（水）15:00～16:00 開催

【2026年度版｜中小企業向け】広告費月3万円で成果を出すオーガニック×広告 勝ち筋セミナー

お申し込みはこちら(https://forms.gle/DR78JGA3d97tYL7r9)

【第2回】

4月8日（水）15:00～16:00 開催

2026年度 AI検索時代のSNSブランディング最前線セミナー

お申し込みはこちら(https://forms.gle/hCxefp6JsGpaGKDb8)

【登壇社プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。企業SNS支援、広告運用、メディア出演など幅広い実績を持つ。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp

【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233