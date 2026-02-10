【深田えいみ出演動画が135万再生突破！】『ゴールデンホイヤー』新コラボ動画公開！300万コイン配布キャンペーンも開催

International Games System CO.,Ltd

台湾に本社を置くInternational Games System Co., Ltd（以下、IGS）は、同社が運営する世界累計ダウンロード数1,000万突破のパチスロアプリ『ゴールデンホイヤー（Golden HoYeah）』において、人気YouTuber・女優の深田えいみさんとのバレンタインキャンペーンを2026年2月16日より開催いたします。期間中のログインで最大300万コインを配布するなど、初心者からコアファンまで楽しめる施策を展開します。

■ 話題の『ホイヤーしない？』シリーズ最新作に深田えいみが登場

『ホイヤーしない？』というYouTubeチャンネルは、 パチスロアプリ『ゴールデンホイヤー（Golden HoYeah）』が手がけるオリジナル映像企画。ネット向けのショートドラマ形式で、俳優の尾台彩香さん、東野礥士さんがレギュラー出演。ユーモアと意外性のある“ひとひねり効いた”ストーリーを通じて、 『ゴールデンホイヤー』の魅力を発信してきた人気シリーズです。

公開された『バレンタイン特別編』は、 深田えいみさんが特別ゲストとして出演する最新動画。今回は”ちょっぴり天然”な深田えいみさんが可愛いカフェスタッフの衣装で登場！マッチングアプリを通じて主人公の男性と出会い、カフェでアルバイトをしながら、楽しい展開へと物語が広がっていくストーリーです。深田えいみさんの親しみやすいキャラクターが注目を集め、YouTubeで135万回再生（※）を突破し、大きな反響を呼びました。

（※2026年2月時点でのYouTube再生回数）

■ 【太っ腹企画】ログインするだけで「300万コイン」贈呈

キャンペーン期間中、アプリにログインしたすべてのユーザーを対象に、ゲーム内通貨「300万コイン」をプレゼントします。動画をきっかけに興味を持った方や、これから始めるユーザーでも、インストール直後から人気コンテンツを存分に楽しめる、スタートダッシュに最適なキャンペーンです。

■ 【実機完全再現】『海物語』など人気機種を正規ライセンスで搭載

『ゴールデンホイヤー』は、メーカー正規ライセンスのもと、『南国育ち』『海物語』『大工の源さん』『黄門ちゃま 喝』など、日本のパチスロファンに親しまれてきた実機演出をアプリ上で忠実に再現しています。

さらに、アジア圏で絶大な人気を誇るフィッシングゲーム『オーシャンキング2』も搭載。スロットとは違った爽快感を提供します。

■今後の展望

日本でも多くのファンを持つ深田えいみさんとのコラボレーションを通じて、より多くの方に『ゴールデンホイヤー』のエンターテインメント性を知っていただきたいと考えています。今後も日本の人気パチスロ機種の追加や、釣りゲームのような直感的に楽しめるアクション要素を拡充し、パチスロアプリの枠を超えた総合エンターテインメントアプリを目指してまいります。

■キャンペーン概要- 期間：2026年2月16日 ～ 2月23日- 対象：期間中に『ゴールデンホイヤー』にログインした全ユーザー- 特典：ゲーム内通貨 3,000,000コイン（無料）- 公式YouTube：https://www.youtube.com/@GoldenHoYeah_JP/videos- 深田えいみさんタイアップ動画：https://www.youtube.com/watch?v=jvi-1o7qAJs■『ゴールデンホイヤー』アプリ概要- タイトル：ゴールデンホイヤー（Golden HoYeah）- ジャンル：パチスロアプリ（スロット、釣り、ボードゲーム等）- 価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）- ダウンロード：https://japaninfluencer.onelink.me/steE/opo9kjwu- 権利表記：(C)International Games System Co., Ltd. 他

※『ゴールデンホイヤー』では、現金を用いた遊戯（ギャンブル）および換金は一切できません。純粋にゲームとしてお楽しみいただくエンターテインメントアプリです。