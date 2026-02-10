竹内涼真主演の話題作『再会』からスピンオフドラマが誕生！『再会～Another Truth～』《前編》の配信が本日スタート！ 《本編では描かれなかったアナザーストーリー》を解禁！

TELASA株式会社(C)横関大／講談社／テレビ朝日

『再会～Another Truth～』【前編】 2026年２月10日（火）『再会～Silent Truth～』第５話放送終了後、よる９：54から配信スタート！

◼️竹内涼真、渡辺大知、上川周作、北香那、江口のりこが出演！直人が犯行を自供した直後の《知られざるエピソード》を描くスピンオフ

ある事件で使用された《拳銃》を小学校の桜の木の下に埋め、《誰にも言えない秘密》を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら４人の同級生。あれから23年――刑事になった淳一は、４人組のひとりだった《初恋の相手》・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが…。あろうことか、彼女は新たに発生した《殺人事件の容疑者》！ 犯行に使われたのは、《あの日埋めたはずの拳銃》だった――。

《大切な人を想う気持ち》が《思いがけない真実》につながっていく、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系列にて毎週火曜よる９：00～放送中）。世間で考察合戦が過熱するなど、いま話題の本作から《本編では描かれなかったアナザーストーリー》をお届けするスピンオフドラマ『再会～Another Truth～』が誕生！ 本日２月10日（火）から動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて、《前編》の配信がスタートしました。

前編には主人公・淳一をはじめ、本日放送された第５話で犯行を自供した佐久間直人（渡辺大知）、淳一の同僚刑事・永井道哉（上川周作）、淳一の恋人・今井博美（北香那）、そして淳一とバディを組む曲者敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）が登場！ 直人が罪を認めた取り調べの直後、深夜の刑事課では一体何が起こっていたのか――。《知られざる一部始終》を描きます。

◼️淳一と永井が展開する深夜の（秘）トーク！ 永井の《大胆考察》が炸裂――南良の戦略か!? 黙秘を続ける直人の前で取った《謎行動の数々》が明らかに

「再会～Silent Truth～」の第５話では同級生の一人で、被害者の弟でもある直人が、南良の取り調べに対して犯行を自供！ 直人はなぜ黙秘を破ったのか――。そこには、南良の《意表を突く戦略》が隠されていた!? スピンオフ前編では、深夜の刑事課で密かに交わされた《淳一と永井の会話》によって、《南良が取り調べ中に取った謎行動の数々》が明らかに！ しかも、その行動たるやまさに、「県警一の変わり者」と評され、視聴者の目も釘付けにする南良の面目躍如。控えめに言っても、挙動不審そのもので…!?

はたして、南良は黙秘する直人の前で、何をしたのか。そして、南良の真意を探る永井が、次々と打ち出す《大胆考察》の内容とは？ 緊迫感と切なさに満ちた本編から少し趣向を変え、今回のスピンオフには肩の力を抜いて笑える要素もたっぷり。もうひとつの『再会』ワールドに、ぜひご期待ください。

◼️刑事チームのキャラを深掘り――淳一と永井が《わちゃわちゃバトル》！南良と一緒にラジオ体操も!? 淳一と博美の胸キュン電話トークも初公開

スピンオフ前編では南良に加え、刑事チームの一員である淳一＆永井のキャラクターも深掘りしていきます。なんと、今回は深夜だというのに…自由すぎる陽キャ刑事・永井が、カップ麺とコーヒーを強引に振る舞いながら、グイグイ距離を縮めようとして、淳一を困惑させることに。必死にかわそうとする淳一と、決して怯まない永井――２人の攻防戦は取っ組み合いにまで発展！ なんとも微笑ましい《わちゃわちゃバトル》を繰り広げ、新たな顔をのぞかせます。さらに、一体なぜ？ 淳一＆南良＆永井が一緒に、ラジオ体操を始める一幕も！

その一方で、淳一は署に泊まる旨を伝えるべく、博美に電話。本邦初公開――甘くて、ちょっぴり照れくさい《恋人同士の胸キュン会話》にも注目です。

＜『再会～Another Truth～』前編 配信概要＞

配信日時： 2026年２月10日（火） よる９：54から配信スタート

出演： 竹内涼真、渡辺大知、上川周作、北香那、江口のりこ

原作： 横関大『再会』（講談社文庫）

脚本： 橋部敦子

監督： 山本大輔

エグゼクティブプロデューサー： 内山聖子（テレビ朝日）

プロデューサー： 峰島あゆみ（テレビ朝日）、中込卓也（テレビ朝日）、

多胡亮太（ザ・ワークス）、大垣一穂（ザ・ワークス）、角田正子（ザ・ワークス）

制作協力： ザ・ワークス

制作著作： テレビ朝日

配信URL： https://www.telasa.jp/series/16297

前編あらすじ： 佐久間直人（渡辺大知）が黙秘から一転、犯行を自供した夜、淳一（竹内涼真）は警察署に宿泊。同僚刑事・永井道哉（上川周作）から、直人を取り調べていた南良理香子（江口のりこ）が謎めいた行動を繰り返していたことを聞かされる。あれは南良の戦略だったのかもしれない!? 永井は淳一の前で、考察を展開し始め…！

