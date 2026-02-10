第11回開催を迎えるベトナム国内最大規模の日越イベント「ジャパン ベトナム　フェスティバル」3月7日・8日にホーチミンで開催！過去最大の300ブースが大集結します！

株式会社AAB

ホーチミン市およびジャパン ベトナム フェスティバル実行委員会は、2026年3月7日（土）～8日（日）の期間に、ホーチミン市9月23日公園にて「第11回 ジャパン ベトナム フェスティバル in Ho Chi Minh City（JVF）」を開催します。

Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.

本イベントは、「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」をテーマに掲げ、2013年の日越外交関係樹立40周年を記念してスタートしました。前回の第10回では、43万人の来場者を迎えるなど、大きな盛り上がりを見せました。また、外務省をはじめとする日越両国の政府機関が協力し、官民一体で運営されるJVFは、ベトナム最大級の日越交流イベントへと成長しています。

会場となるホーチミン市9月23日公園（Bエリア）には、日越に関連する企業・団体によるPRブース、日本商品販売ブース、文化体験ブースなど、過去最大の300ブースが並びます。また、中央エリアには、毎回大人気の日本食を体験できるフードエリアも登場。特設ステージでは、日越の人気アーティストが出演する 「Japan Vietnam Music Show」 をはじめ、ポップカルチャー、伝統芸能、キャラクターショーなど、バラエティ豊かなコンテンツが2日間にわたり続々と展開されます。

これまでの基本方針である「日越官民一体型のイベント」 をさらに深化させ、文化・社会・経済・学術を通じた未来志向の交流を推進します。

JVF公式サイト(https://www.japan-vietnam-festival.jp/)

アジアで活躍する"PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE"が来越！ベトナムの人気アーティスト"Dong Nhi" "B Ray" "Captain Boy"と共にメインステージに登場！

Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.

7日（土）19:30より開催される「Japan Vietnam Music Show」にはベトナムの人気アーティスト「Dong Nhi」「B Ray」「Captain Boy」が出演決定！日本からのスペシャルゲストとして「PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE」が来越。日越人気アーティストの夢の共演ステージ！

アセアンで急成長中の人気イベント「COS-MIC」との特別コラボレーション！「COS-MIC ASIA in JVF」エリア＆ステージが登場！

今年のJVFでは、マレーシアで熱狂的な人気を集める東南アジア屈指のポップカルチャーイベント「COS-MIC」との特別コラボレーションが実現。ベトナム初開催の「COS-MIC ASIA in JVF」として、イベントを盛大に盛り上げます！

アイドルやコスプレイヤーとの交流ゾーンや日本のキャラクター・ホビーカルチャーなどの体験ゾーン、そしてここでしか買えない限定グッズが多数購入できるショッピングブースを展開。ステージでは、日本やアセアンからの人気DJやアイドルが来越し、COS-MICスペシャルパフォーマンスを披露。日本や海外で人気沸騰中の「アニソン盆踊り」もやってきて、日本らしい最先端のカルチャーを体感できるコンテンツが目白押し！

「手と手をとって 子ども-地球-未来」JVFが目指す、持続可能な友好のかたち

Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.

第10回JVFの特別テーマとして掲げられた「子ども・地球・未来」は、未来を担う子どもたちにスポットライトを当て、日越両国の次世代交流と持続可能な未来への取り組みを象徴しています。前回は書道交流や武道交流、学生会議などを通じて多くの日越交流の機会を生み出しました。今回は雅楽とベトナムの伝統音楽共演や、日越学生団体によるフォーラム、ダンスアーティストによる学生向けダンスワークショップや、また事前開催と会場展示で行う「アオザイデザインコンテスト」や着物ワークショップなどを予定。

相互文化交流

雅楽とニャニャク-伝統を未来につなぐ-

LDHアーティストによる学生向けダンスワークショップ

日本からの子供劇団と現地チアリーディングチームによる「Tomodachi Stage」

日越学生団体による活動報告、提言

日越服飾学生交流

日越服飾学生交流「アオザイデザインコンテスト」と「着物制作ワークショップ」

Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.

今回初開催の「JVFアオザイデザインコンテスト」は、日本の服飾学生にベトナム文化と触れ合う特別な機会を提供。応募数100点以上の中から選ばれた最優秀作品は、ベトナムで実際にアオザイとして制作され、→最優秀賞者はベトナム会場での開会式で表彰される予定です。自らのデザインが国境を越え、異国の伝統衣装として実現する--この経験は、若き才能たちが世界を知り、国際的な視野を広げ、未来のクリエイターとして成長する貴重な機会となります。また、ベトナム側の服飾学生にはプロの日本人講師から着物制作を学ぶワークショップを開催、受講後ベトナム人参加者は本番までに着物の制作に取り組み、イベント本番では作品発表展示を行います。

初開催「第1回ベトナムよさこいフェスティバル」

初開催となる「第1回ベトナムよさこいフェスティバル」をJVF特別企画として実施いたします。日本からゲストチームとしてSAPPOROこいこいを迎えるとともに、ベトナム国内の複数のよさこいチームが参加し、よさこいを通じた文化交流と、熱気溢れるパフォーマンスを繰り広げます。

フードエリアがさらに充実！JAPAN FOOD STREET、RAMEN FEST、NOODLE STATIONが登場！

Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.

様々な大型ブースも展開されるフードエリアでは、主催者特別企画である「JAPAN FOOD STREET」をはじめ、今年新たにベトナムでの日系フードデリバリーを展開するCapichiによる人気ラーメン店が大集合する「RAMEN FEST」や、エースコック商品を様々なゲーム体験と合わせて試食できる「NOODLE STATION」など、注目コンテンツが大集合します。日本の祭りを演出した会場内で、祭りの定番フードや本格的なラーメン、日本の祭り屋台の雰囲気を存分に体験できます！

自転車・野球・アーバンスポーツなどJVFスポーツ交流プログラムが充実！スポーツを通じた日越交流がさらに拡大！

Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.

スポーツ交流プログラムでは、野球体験ブースや、7日（土）19:00からは「JAPAN VIETNAM URBAN SPORTS」スペシャルステージが行われます。スケートボード、BMX、ブレイキン、ダブルダッチなど話題のアーバンスポーツの競技の魅力に触れられる機会となります。ブースでは体験ワークショップなどを実施し、スポーツを通じた日越交流を深めます。また7日（土）の早朝にはホーチミン市内を日越JVF関係者および自転車愛好者が一緒に走行し、スポーツと観光を組み合わせたサイクリング交流イベントを開催します。

JVF恒例！特設やぐらステージでの日越友好平和ぼんおどり大会！「日越友好平和ぼんおどり」「子供盆踊り唄」そして新登場「アニソン盆踊り」

Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.

JVFの恒例行事となった 「日越友好平和ぼんおどり大会」では、日越友好を象徴する「日越友好平和ぼんおどり」、子どもたちも楽しめる「子供盆踊り唄」に加え、今年は新たに「アニソン盆踊り」が登場！参加は自由で、日越両国の幅広い世代の皆さまが交流を深める機会として、また、ベトナムの皆さまに日本の伝統的な祭り文化と現代ポップカルチャーを融合した新しい体験をしていただく場として開催いたします。

過去最大のブース数！バラエティ豊かなテーマで構成され、テーマに沿ってエリア分けされた会場レイアウトが魅力

文化・スポーツ・日本商品エリア：アーバンスポーツや野球体験ブース／JICAブースやJFOODO/JETROによる日本産品PR・販売ブースなど。

企業PRエリア：日越の多くの企業による自社製品やサービスの体験ができます。多くのブースでゲームやアトラクションが用意されています。ゲームに参加したり、ギフトをもらえるのも魅力のひとつです。様々な企業が、日本に関心の高い来場者に向けたサンプリングや広報、テストマーケティングを展開しています。さらに、このエリア内には大型テントが設置され、降雪機による本物の雪が降るスノーパークも出現。

GO to JAPANエリア：「日本を旅して、学び、働き、暮らす」をテーマに、ベトナム人のための日本への観光や就職・留学・生活サービスに関する情報を収集できるブースが並びます。またインバウンド関連の自治体PRや現地旅行会社ブースも毎年大人気のエリア。

日越友好エリア：ホーチミン市の文化団体ブースや、アオザイや着物が展示されるブースなど、文化交流をメインとしたエリア

COS-MIC エリア：人気カルチャーイベントCOS-MICとのスペシャルコラボレーションエリア。日本のポップカルチャーに関連したキャラクターや書籍、グッズ、アイドルやコスプレイヤーとの交流ブースなども登場。

フードエリア：毎年大人気のフードエリアでは今年も注目の企画が目白押し。エースコックによる「RAMEN STATION」、ベトナムでの日系フードデリーバリーを展開するCapichi主催「RAMEN FEST」、主催者特別企画「JAPAN FOOD STREET」では日本の祭りの雰囲気や屋台フードをお楽しみいただけます。

ロータスグループエリア：多くの日本食品ブランドをベトナムで展開するロータスグループによる日本商品ブースが大集合し、買い物や試食などが楽しめます。

ホーチミン市エリア：ホーチミン市のブースではベトナム料理や商品、サービス、観光地紹介などが展開されます。

JCCHチャリティーフリーマーケットエリア：今年初開催となるJCCH主催のチャリティーフリーマーケット

JVF関連イベント・交流会

Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.Copyright (C) Japan Vietnam Festival実行委員会 All rights reserved.

JVFでは会場外でも数多くの関連イベントを実施予定。

取材申し込みやイベントについての詳細はJVF事務局までお問い合わせください。

Psychic fever ワークショップ

日時：調整中

会場：ホーチミン市内の学校（調整中）

PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEによる学生向けワークショップイベント

チャーター便レセプションパーティー

日時：３月5日（木）18:30～20:30

会場：Hotel Nikko Saigon

北海道-ホーチミン市間チャーター便運航にあたる同便利用者限定のレセプションパーティー

JNTO 訪日旅行セミナー・商談会

日時：３月６日（金）9:00～15:30

会場：Hotel Nikko Saigon

現地旅行会社、日本のインバウンド関係者向けの訪日旅行セミナーおよび商談会

JVFフォーラム

日時：３月６日（金）15:00～16:30

会場：Majestic Hotel

ベトナムの先進国化とオリンピック招致を見据え、社会構造・市民意識の進化をテーマに日越協力の新地平を拓くフォーラムを開催

自転車ツーリング

日時：３月７日（土） 時間調整中

会場：ホーチミン市内

日越JVF関係者および自転車愛好者によるツーリング

JAPAN - VIETNAM URBAN SPORTS DAY

日時：３月８日（日）16:00～19:00

会場：Tokyu Garden City

アーバンスポーツのオリンピアンや選手によるワークショップ、パフォーマンス

GAGAKU AND NHA NHAC -Heritage to the Future -

雅楽とニャニャク-伝統を未来につなぐ-

日時：３月9日（月）、10日（火）

会場：ホーチミン音楽院

雅楽のワークショップとニャニャクと雅楽のコンサートを開催

実施概要

▪️名称

The 11th Japan Vietnam Festival in Ho Chi Minh City

【日本語表記】 第11回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン

▪️主催

ホーチミン市人民委員会

Japan Vietnam Festival 実行委員会

名誉実行委員長

武部 勤（日越友好議員連盟特別顧問）

トゥ・フイ・ルア（越日友好協会会長）

実行委員長

橋本 聖子 （参議院議員 日本オリンピック委員会（JOC）会長、元東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣）

グエン・ヴァン・ドゥオック（ホーチミン市人民委員会 委員長）

▪️助成

独立行政法人国際交流基金



▪️協賛 ※順不同

Panasonic Vietnam

有限会社ODK三日月ベトナム 双日株式会社 住友商事株式会社 近畿日本ツーリスト株式会社

ACECOOK VIETNAM BECAMEX TOKYU CO., LTD. IRC Việt Nam JCB VIETNAM

全日本空輸株式会社 日本航空株式会社 Vietnam Airlines 関西みらい銀行

Nisshin Seifun Welna LOTUS GROUP 株式会社ニトリホールディングス ROHTO VIETNAM

関彰商事株式会社 株式会社ゼンショーホールディングス 大成建設株式会社

TAGGER Co., Ltd. Capichi Food Delivery GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD.

JCCH 公益財団法人JKA 外務省



▪️協力 ※順不同

ホーチミン市スポーツトレーニング・競技センター

NIHONWASOU(VIETNAM)CO.,LTD

NPO法人 きものを世界遺産にするための全国会議

▪️後援（日本側）※順不同

日越友好議員連盟、総務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、

国土交通省、観光庁、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、日本食品海外プロモーションセンター（ＪＦＯＯＤＯ）

独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）、独立行政法人日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）

在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館、一般社団法人日本経済団体連合会

ホーチミン日本商工会議所、国際機関日本アセアンセンター、公益社団法人ベトナム協会

特定非営利活動法人 日本音楽国際交流会、一般社団法人日本盆踊り協会

一般社団法人日本ファッション教育振興協会

▪️後援（ベトナム側）※順不同

越日友好議員連盟、ベトナム社会主義共和国外務省、文化スポーツ観光省、

駐日ベトナム社会主義共和国大使館、越日友好協会、ホーチミン市越日友好協会

ホーチミン市貿易投資促進センター

▪️開催日時

日程：2026年3月7日（土）、3月8日（日）

時間：10:00～20:00 ※開会式 7日(土）9:30 予定

▪️会場

9月23日公園Bエリア

Công vien 23 thang 9, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

▪️目標来場者数

40万人

（参考）

【2024年実績】 第9回ジャパン ベトナム フェスティバル 42.8万人/2日間

【2025年実績】 第10回ジャパン ベトナム フェスティバル 43万人/2日間

▪️出展ブース数

合計300ブース （※9平方メートル ＝1ブース）

問い合わせ

JVF 日本事務局（株式会社AAB 東京オフィス）

〒104-0042 東京都中央区入船1-6-3 1F

Irifune 1－6－3－1F, Chuo-ku, Tokyo 〒104-0042

Mail：jvf@aab.co.jp | TEL：+81-70-8437-5829

JVFベトナム事務局（AAB Vietnam）

Tầng 3, Tòa nha Fafilm

6 Nguyễn Sieu, Phường Sai Gòn, TP.HCM

E-mail: jvf-info@aab.co.jp | Tel: +84(0)79-894-0054