トピアマルピピ少年団、インディーズとして異例の快挙！LINE CUBE SHIBUYA公演のチケットが完売

写真拡大 (全4枚)

インユアユース株式会社

ぱぱぱ令和宣言 -OMUSUBI- アートワーク

2026年2月17日（火）開催のLINE CUBE SHIBUYA公演をインディーズとして完売させたトピアマルピピ少年団が、新たな動きを見せた。次なる一手となったのは“前代未聞”のコラボレーション楽曲のリリース。



楽曲リンク：https://linkco.re/r0n429FY(https://linkco.re/r0n429FY)



そのコラボ相手となったのは、ウナギ・サヤカ率いる女子プロレスラー集団『ぱぱぱ令和パーティー』。


メンズアイドルユニット × 女子プロレスラーユニットという、これまで交わることのなかった二つの世界が、まさかの形で交差した。



トピアマルピピ少年団（左から、コム、奏多、迅、SHUN、I-V）

トピアマルピピ少年団にとっても初となるコラボレーション楽曲は、音楽とプロレス、ステージとリング、エンターテインメントの境界線を大胆に飛び越える一作となった。




ぱぱぱ令和パーティー（左から、花穂ノ利、笹村あやめ、香藤満月、羽多乃ナナミ、サニー、ウナギ・サヤカ、関口翔、神姫楽ミサ、網倉理奈）

ぱぱぱ令和パーティーは、団体の垣根を越えて結成された新進気鋭の女子プロレスラーユニット。その存在感は日に日に増し、そのエネルギーは既成概念を壊し、独自の道を突き進んでいる。



そして今回リリースされた楽曲のタイトルは、『ぱぱぱ令和宣言 -OMUSUBI-』。


ポップでアッパーなサウンドが弾けるパーティーチューンで、サビで繰り返される「御結び」のフレーズが強烈なインパクトを放つ。一度聴いたら思わず口ずさんでしまう中毒性と、きらびやかでハッピーな世界観が魅力の一曲となっており、会場にいる全員が一つになって楽しめるの楽曲となっている






さらに、この話題作を、2026年2月17日（火）にLINE CUBE SHIBUYAで開催されるトピアマルピピ少年団のワンマンライブにて、ライブ形式で披露することも発表された。全く想像のできない瞬間を、是非目に焼き付けてほしい。



ウナギサヤカ YouTube : https://www.youtube.com/@unapi0902(https://www.youtube.com/@unapi0902)


トピアマルピピ少年団 公式 X：https://x.com/topipipi_info(https://x.com/topipipi_info)



【イベント詳細】


トピアマルピピ少年団 Special Live 2026


『路地裏シティーボーイロマンス -SHUN卒業-』


日時：2026年2月17日（火）


会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA


OPEN 17:00 ／ START 18:30


【チケット料金】


最前確定チケット：13,000円（税込）※SOLD OUT


一般チケット：6,000円（税込）※SOLD OUT


【お問い合わせ】


H.I.P.　03-3475-9999


【プレイガイド】


e+


https://eplus.jp/sf/detail/4434040001(https://eplus.jp/sf/detail/4434040001)


チケットぴあ


https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8260054(https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8260054)