トピアマルピピ少年団、インディーズとして異例の快挙！LINE CUBE SHIBUYA公演のチケットが完売

インユアユース株式会社ぱぱぱ令和宣言 -OMUSUBI- アートワーク

2026年2月17日（火）開催のLINE CUBE SHIBUYA公演をインディーズとして完売させたトピアマルピピ少年団が、新たな動きを見せた。次なる一手となったのは“前代未聞”のコラボレーション楽曲のリリース。

楽曲リンク：https://linkco.re/r0n429FY(https://linkco.re/r0n429FY)

そのコラボ相手となったのは、ウナギ・サヤカ率いる女子プロレスラー集団『ぱぱぱ令和パーティー』。

メンズアイドルユニット × 女子プロレスラーユニットという、これまで交わることのなかった二つの世界が、まさかの形で交差した。

トピアマルピピ少年団（左から、コム、奏多、迅、SHUN、I-V）

トピアマルピピ少年団にとっても初となるコラボレーション楽曲は、音楽とプロレス、ステージとリング、エンターテインメントの境界線を大胆に飛び越える一作となった。

ぱぱぱ令和パーティー（左から、花穂ノ利、笹村あやめ、香藤満月、羽多乃ナナミ、サニー、ウナギ・サヤカ、関口翔、神姫楽ミサ、網倉理奈）

ぱぱぱ令和パーティーは、団体の垣根を越えて結成された新進気鋭の女子プロレスラーユニット。その存在感は日に日に増し、そのエネルギーは既成概念を壊し、独自の道を突き進んでいる。

そして今回リリースされた楽曲のタイトルは、『ぱぱぱ令和宣言 -OMUSUBI-』。

ポップでアッパーなサウンドが弾けるパーティーチューンで、サビで繰り返される「御結び」のフレーズが強烈なインパクトを放つ。一度聴いたら思わず口ずさんでしまう中毒性と、きらびやかでハッピーな世界観が魅力の一曲となっており、会場にいる全員が一つになって楽しめるの楽曲となっている



さらに、この話題作を、2026年2月17日（火）にLINE CUBE SHIBUYAで開催されるトピアマルピピ少年団のワンマンライブにて、ライブ形式で披露することも発表された。全く想像のできない瞬間を、是非目に焼き付けてほしい。

ウナギサヤカ YouTube : https://www.youtube.com/@unapi0902(https://www.youtube.com/@unapi0902)

トピアマルピピ少年団 公式 X：https://x.com/topipipi_info(https://x.com/topipipi_info)



【イベント詳細】

トピアマルピピ少年団 Special Live 2026

『路地裏シティーボーイロマンス -SHUN卒業-』

日時：2026年2月17日（火）

会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 17:00 ／ START 18:30

【チケット料金】

最前確定チケット：13,000円（税込）※SOLD OUT

一般チケット：6,000円（税込）※SOLD OUT

【お問い合わせ】

H.I.P. 03-3475-9999

【プレイガイド】

e+

https://eplus.jp/sf/detail/4434040001(https://eplus.jp/sf/detail/4434040001)

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8260054(https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8260054)