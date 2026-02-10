トピアマルピピ少年団、インディーズとして異例の快挙！LINE CUBE SHIBUYA公演のチケットが完売
ぱぱぱ令和宣言 -OMUSUBI- アートワーク
2026年2月17日（火）開催のLINE CUBE SHIBUYA公演をインディーズとして完売させたトピアマルピピ少年団が、新たな動きを見せた。次なる一手となったのは“前代未聞”のコラボレーション楽曲のリリース。
楽曲リンク：https://linkco.re/r0n429FY(https://linkco.re/r0n429FY)
そのコラボ相手となったのは、ウナギ・サヤカ率いる女子プロレスラー集団『ぱぱぱ令和パーティー』。
メンズアイドルユニット × 女子プロレスラーユニットという、これまで交わることのなかった二つの世界が、まさかの形で交差した。
トピアマルピピ少年団（左から、コム、奏多、迅、SHUN、I-V）
トピアマルピピ少年団にとっても初となるコラボレーション楽曲は、音楽とプロレス、ステージとリング、エンターテインメントの境界線を大胆に飛び越える一作となった。
ぱぱぱ令和パーティー（左から、花穂ノ利、笹村あやめ、香藤満月、羽多乃ナナミ、サニー、ウナギ・サヤカ、関口翔、神姫楽ミサ、網倉理奈）
ぱぱぱ令和パーティーは、団体の垣根を越えて結成された新進気鋭の女子プロレスラーユニット。その存在感は日に日に増し、そのエネルギーは既成概念を壊し、独自の道を突き進んでいる。
そして今回リリースされた楽曲のタイトルは、『ぱぱぱ令和宣言 -OMUSUBI-』。
ポップでアッパーなサウンドが弾けるパーティーチューンで、サビで繰り返される「御結び」のフレーズが強烈なインパクトを放つ。一度聴いたら思わず口ずさんでしまう中毒性と、きらびやかでハッピーな世界観が魅力の一曲となっており、会場にいる全員が一つになって楽しめるの楽曲となっている
さらに、この話題作を、2026年2月17日（火）にLINE CUBE SHIBUYAで開催されるトピアマルピピ少年団のワンマンライブにて、ライブ形式で披露することも発表された。全く想像のできない瞬間を、是非目に焼き付けてほしい。
ウナギサヤカ YouTube : https://www.youtube.com/@unapi0902(https://www.youtube.com/@unapi0902)
トピアマルピピ少年団 公式 X：https://x.com/topipipi_info(https://x.com/topipipi_info)
【イベント詳細】
トピアマルピピ少年団 Special Live 2026
『路地裏シティーボーイロマンス -SHUN卒業-』
日時：2026年2月17日（火）
会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 17:00 ／ START 18:30
【チケット料金】
最前確定チケット：13,000円（税込）※SOLD OUT
一般チケット：6,000円（税込）※SOLD OUT
【お問い合わせ】
H.I.P. 03-3475-9999
【プレイガイド】
e+
https://eplus.jp/sf/detail/4434040001(https://eplus.jp/sf/detail/4434040001)
チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8260054(https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8260054)