【柏駅すぐ】大学受験に特化した参考書自習室「逆転コーチング自習室 柏」が柏駅前に2026年2月に開校！

【背景】柏駅エリアの受験生が求める「本当に集中できる自習室」とは

TechsPlus株式会社

柏駅周辺には多くの塾や予備校、図書館が点在していますが、多くの受験生が「自習室の席が埋まっている」「わからない問題をすぐに質問できない」「家ではスマホを触ってしまう」という課題を抱えています。 これら「柏の自習室」に対する不満を解消すべく、千葉駅前店で圧倒的な成果をあげてきた「逆転コーチング自習室」が柏駅徒歩4分の好立地に進出します。

【特徴】逆転コーチング自習室 柏が提供する3つの価値

詳細を見る :https://gyakuten-coaching.com/studyroom/base/kashiwa1. 柏駅エリア初、大学受験特化のコンセプトで勉強がはかどる

一般的な自習室は「場所の提供」に留まりますが、当施設では週3~4日、現役大学生のチューターが常駐します。加えて平日の夜はオンラインチューター制度も利用可能。

柏エリアの受験生が、参考書学習で詰まった際や受験の悩みを解決できる環境を提供します。

2. 受験生に特化した「没頭できる」設備環境

長時間座っても疲れにくいデスクと椅子はもちろん、冷蔵庫や電子レンジ、フリードリンクも用意をしているので1日中勉強に没頭できます。コピー機も使い放題なので心置きなく演習の量を確保できます。

3.柏エリアの中でもトップクラスの、利用可能時間の長さ

受験生は量を確保することは必須です。その中で逆転コーチング自習室は、基本的に休みは無く朝から夜遅くまでご利用をいただけます。他の受験生よりも早く始め、夜遅くまで質の高い学習を行うことで、本番までには大きなアドバンテージを作ることができます。

▼YOUTUBEの紹介動画

https://youtube.com/shorts/PPIIvRk2Ous?si=C0CH45QMMBpGL95R

上記の動画をご覧いただくと自習室の特徴を分かりやすく確認できます。

【柏エリアの学習拠点として】

柏駅周辺には、東葛飾高校、県立柏高校、芝浦工業大学柏高校など、多くの学校が集まっており、多くの受験生に選ばれる環境を整えています。近隣のカフェや図書館での自習に限界を感じている柏市周辺の高校生・既卒生の皆様の「第2の勉強部屋」としてご活用いただけます。

【ご利用事前登録はこちら】

2026年2月20日オープンまでに事前登録フォームをお答えいただくと、入会金2万円分が無料になります。なお、2月20日以降は1日無料利用/内覧のご案内となります。

「逆転コーチング自習室 柏」 施設概要

ご利用事前登録はこちら :https://liff.line.me/1661071408-3X05qJaN/landing?follow=%40937iqkzb&lp=sUXWOK&liff_id=1661071408-3X05qJaNご追加後は1day無料利用やテスト期間開放などのご案内もございます

店舗名：逆転コーチング自習室 柏

所在地：〒277-0842 千葉県柏市末広町6-12 末広MSビル6F

アクセス：JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏駅」西口徒歩4分

営業時間：07:30～23:30（原則:年中無休）

座席数：全40席（全席電源・高速Wi-Fi完備）

設備・サービス：

現役大学生チューターによる質問回答サポート

志望校別学習計画（逆転コーチング）の提供

使い放題コピー機

参考書・赤本ライブラリー

フリードリンク・電子レンジ・冷蔵庫

公式WEBサイト：https://gyakuten-coaching.com/studyroom/base/kashiwa

公式LINE（内覧予約・お問い合わせ・事前登録）：https://liff.line.me/1661071408-3X05qJaN/landing?follow=%40937iqkzb&lp=sUXWOK&liff_id=1661071408-3X05qJaN(https://liff.line.me/1661071408-3X05qJaN/landing?follow=%40937iqkzb&lp=sUXWOK&liff_id=1661071408-3X05qJaN)

運営会社：TechsPlus株式会社