【山梨県×イマジナ】知事と次世代リーダー9名が本音で語り合う！「調整役」から「突破者」へ、県庁組織を変革する『高度人材養成研修II』最終発表会を開催

企業のブランディングおよび人材育成を手掛ける株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野 吉記）と山梨県は、2026年1月22日（木）、山梨県庁防災新館にて「令和7年度 高度人材養成研修II 第6回（全体発表会）」を開催いたしました。

本研修は、複雑化・多様化する地域課題に対し、前例踏襲ではなく「自らの頭で考え、行動し、周囲を巻き込む」リーダーシップを持った職員を育成することを目的としています。当日は、選抜された副主査・課長補佐級の職員9名が登壇。長崎幸太郎 知事が出席し、全員のプレゼンテーションに対して直接フィードバックを行うという、自治体研修としては異例の熱気あふれる場となりました。

■ 開催の背景：なぜ今、公務員に「ブランディング」と「感情」が必要なのか

人口減少や激甚化する災害、そしてリニア中央新幹線の開業。山梨県を取り巻く環境は激変しています。従来の「正確に事務を執行する」能力だけでは、この難局を乗り越えることはできません。本研修では、EQ（人間力）をカリキュラムの一つとして導入しつつも、単なるスキルとしてではなく、自己変革の契機として位置づけました。県政にさらに貢献できる人材となるために、そして組織でよりリーダーシップを発揮するために、職員一人ひとりが「自分自身がどう変わるべきなのか」を徹底的に学び、具体的な行動変容へと繋げるプログラムを実施してきました。

■ 発表会ハイライト：9名の覚醒と知事との対話

発表のテーマは「私の1年後のありたい姿」。単なる業務目標ではなく、自身のキャリアと県の未来を重ね合わせた「志」が語られました。

【発表事例ピックアップ】

- 「調整役」からの脱却宣言

県職員にありがちな「潤滑油（調整役）」に留まるのではなく、ラグビーの「スクラムハーフ」のように、組織の結節点となりながら自らも突破口を開く（トライを狙う）リーダーになると宣言。リニア時代を見据えた交通行政の攻撃的なビジョンを提示しました。

- 「技術」と「心」の継承

インフラ整備を単なる土木工事ではなく、「県民の命と暮らしを守るサービス」と再定義。若手職員と共に現場を歩き、「図面の向こう側にいる住民」を想像させる指導を行うと発表。技術職としての矜持を知事にぶつけました。

- 「事業数」より「幸福実感」

年間235もの子育て事業がありながら、県民の実感が低いというデータに正面から向き合い、「実施すること」を目的にせず、「県民に支援が届き、安心してもらうこと（アウトカム）」を徹底的に追求する「戦略と現場をつなぐリーダー」像を提示しました。

- 「ネガティブ」を武器にする

自身の慎重な性格を「リスク管理能力」として再定義し、スタートアップ支援において「＋α」の価値を提供する調整役になると宣言。「こなす仕事」からの脱却を誓いました。

- 「事件は現場で起きている」

長年の研究・現場経験を活かし、政策部門と現場をつなぐ「技術参謀」としての役割を確立。データだけでなく、農家の感情に寄り添う人間力（EQ）で農政を動かすと発表しました。

【長崎知事からのフィードバック】

長崎知事は、予定時間を超えて一人ひとりの発表に耳を傾け、次のように講評しました。

「皆さんが、それぞれの現場で『新たな付加価値』を生み出そうと苦闘している姿に感銘を受けた。現状維持は後退と同じだ。失敗を恐れず、今日掲げた『ありたい姿』に向かって、組織の壁を突破していってほしい。私がその挑戦を全力で支える」

■ 本研修の成果と今後の展望

今回の発表会を通じて、受講者たちは「個人の成長」と「組織の貢献」をリンクさせる視点を獲得しました。株式会社イマジナは、今後も人が育ち、人が輝く組織づくり（インナーブランディング）を支援してまいります。

【株式会社イマジナについて】

企業や地域の「核」となる想いや価値観を明確にし、インナー（組織内部）からアウター（社会）へと一貫したブランドを発信する「インナーブランディング」に特化したコンサルティング会社です。代表の関野吉記は山梨県出身であり、地方創生や地域ブランド構築にも深く携わっています。

