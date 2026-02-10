「SCHOOL OF LOCK!」とソニーミュージックの強力タッグによる10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”閃光ライオットが今年も開催！優勝賞金100万円！今年は、コピバンステージも復活！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00～放送中)とソニーミュージックは、10代アーティスト限定の音楽フェス『マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』を開催いたします。昨年の応募総数は3,129組。募集期間は、2026年2月16日(月)～3月27日(金)、その後、スタジオ審査、ライブハウス審査を経て、決勝へ。ファイナルステージは2026年8月6日（木）にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催いたします。今年はコピバンステージが復活しました。詳細は特設サイトをご覧ください。最新の情報は『SCHOOL OF LOCK!』番組内や、特設サイトでも随時発表していきます。

TOKYO FM/JFNで放送中の10代向け番組『SCHOOL OF LOCK!』とソニーミュージックのタッグにより2008年から2014年まで7回にわたり開催された10代アーティスト限定の音楽フェス「閃光ライオット」。2023年に9年ぶりに始動し、今年で4年目を迎えます。昨年は全国3,129組の10代アーティストからの応募がありました。

デビューを目的とする従来のオーディションとは異なり、夏フェスの出場権を賭けた、いわば“音楽の甲子園”を標榜し、毎年3,000組超の応募がある音楽イベントとして通算13年間、初代グランプリのGalileo Galileiを皮切りに、ねごと、BURNOUT SYNDROMES、GLIM SPANKY、片平里菜、SHE'S、緑黄色社会、ぼくのりりっくのぼうよみ（現たなか）など、多数のアーティストを輩出しています。

「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」は2026年2月16日（月）より応募スタート！締め切りは3月27日（金）23時59分。出場アーティストは、オリジナル曲であれば、バンド、ソロ、ロック、ポップス、ラップ、アカペラなど、ジャンルやスタイルは100％自由。ステージでのライブパフォーマンスができる方であれば、顔出しの有無は不問です。応募や審査スケジュールの詳細は閃光ライオット特設サイトをご覧ください。

今年は、コピバンステージが復活！バンドだけでなく、ソロアーティストとしてのコピーも大歓迎！コピーバンドステージの賞金は30万円。コピバンステージのグランプリアーティストにはファイナルステージでライブパフォーマンスを披露して頂きます。

今後、10代のアーティストたちのパフォーマンスを応援するスペシャルサポーターや、アンバサダー、ファイナルステージを盛り上げるゲストアーティストも随時発表していきます。

【イベント概要】

「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」

開催日：2026年8月6日(木)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

特別協賛：マイナビ

【入賞特典】

◆レギュラーステージ

グランプリ

賞金：100万円

副賞：マイナビより、活動サポート資金50万円

マイナビ Yell Song賞（頑張る人の背中を押してくれる“曲”に贈呈）

賞金：50万円

副賞：マイナビオリジナルラジオCMへの楽曲採用とナレーション出演権（SCHOOL OF LOCK!で放送予定）

◆コピバンステージ

グランプリ

賞金：30万円

副賞：ファイナルステージでのライブパフォーマンス

レギュラーステージ応募要項

応募資格：

1.応募時点で10歳～19歳までの方

※ バンドやグループの場合、メンバー全員が上記の年齢であること

※ 応募楽曲の作詞・作曲・編曲者も上記年齢であること

2.未成年の方は、保護者の同意を得ている方

3.個人・グループ・ジャンルは問いません

4.応募楽曲はオリジナルであれば形式・ジャンルを問いません。

（※オリジナル楽曲が1曲あれば、2曲目はカバーでも問題ありません。）

5.ステージ上でのライブパフォーマンスができる形であれば、顔出しの有無は不問です

6.下記の審査日程に参加可能な方

募集期間：2026年2月16日(月)～3月27日(金)

・全国スタジオ審査 4月25日(土)～5月17日(日)

・3次ライブ審査 6月13日(土)、14日（日）東京 20日(土) 大阪

・ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」 8月6日（木）

コピバンステージ応募要項

応募資格：

１.応募時点で10歳～19歳までの方

※ バンドやグループの場合、メンバー全員が上記の年齢であること

2. 未成年の方は、保護者の同意を得ている方

3.個人・グループ・ジャンルは問いません

4ソロアーティスト、シンガー、ラッパー、カラオケ歌唱でのエントリーも可能です

5.ステージ上でのライブパフォーマンスができる形であれば、顔出しの有無は不問です

6.下記の審査日程に参加可能な方

募集期間：2026年2月16日(月)～3月27日(金)

・全国スタジオ審査 4月25日(土)～5月17日(日)

・3次ライブ審査 6月13日(土)、14日（日）東京 20日(土) 大阪

・ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」 8月6日（木）

エントリー、詳細はこちら

＜オフィシャルサイト＞ https://www.tfm.co.jp/lock/riot

＜X＞（@SenkouRiot） https://x.com/SenkouRiot

＜Instagram＞（senkouriot） https://www.instagram.com/senkouriot/

＜TikTok＞（SenkouRiot） https://www.tiktok.com/@senkouriot

＜YouTube＞SCHOOL OF LOCK! YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@SCHOOLOFLOCK69

【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校！”をコンセプトに、パーソナリティの校長・教頭が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

放送日時： 毎週月曜日～木曜日22:00～23:55／金曜22:00～22:55

放送局 ： TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

番組HP： https://www.tfm.co.jp/lock/