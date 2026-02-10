「SCHOOL OF LOCK!」とソニーミュージックの強力タッグによる10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”閃光ライオットが今年も開催！優勝賞金100万円！今年は、コピバンステージも復活！

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00～放送中)とソニーミュージックは、10代アーティスト限定の音楽フェス『マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』を開催いたします。昨年の応募総数は3,129組。募集期間は、2026年2月16日(月)～3月27日(金)、その後、スタジオ審査、ライブハウス審査を経て、決勝へ。ファイナルステージは2026年8月6日（木）にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催いたします。今年はコピバンステージが復活しました。詳細は特設サイトをご覧ください。最新の情報は『SCHOOL OF LOCK!』番組内や、特設サイトでも随時発表していきます。





TOKYO FM/JFNで放送中の10代向け番組『SCHOOL OF LOCK!』とソニーミュージックのタッグにより2008年から2014年まで7回にわたり開催された10代アーティスト限定の音楽フェス「閃光ライオット」。2023年に9年ぶりに始動し、今年で4年目を迎えます。昨年は全国3,129組の10代アーティストからの応募がありました。


デビューを目的とする従来のオーディションとは異なり、夏フェスの出場権を賭けた、いわば“音楽の甲子園”を標榜し、毎年3,000組超の応募がある音楽イベントとして通算13年間、初代グランプリのGalileo Galileiを皮切りに、ねごと、BURNOUT SYNDROMES、GLIM SPANKY、片平里菜、SHE'S、緑黄色社会、ぼくのりりっくのぼうよみ（現たなか）など、多数のアーティストを輩出しています。


「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」は2026年2月16日（月）より応募スタート！締め切りは3月27日（金）23時59分。出場アーティストは、オリジナル曲であれば、バンド、ソロ、ロック、ポップス、ラップ、アカペラなど、ジャンルやスタイルは100％自由。ステージでのライブパフォーマンスができる方であれば、顔出しの有無は不問です。応募や審査スケジュールの詳細は閃光ライオット特設サイトをご覧ください。


今年は、コピバンステージが復活！バンドだけでなく、ソロアーティストとしてのコピーも大歓迎！コピーバンドステージの賞金は30万円。コピバンステージのグランプリアーティストにはファイナルステージでライブパフォーマンスを披露して頂きます。


今後、10代のアーティストたちのパフォーマンスを応援するスペシャルサポーターや、アンバサダー、ファイナルステージを盛り上げるゲストアーティストも随時発表していきます。



【イベント概要】


「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」


開催日：2026年8月6日(木)


会場：Zepp DiverCity(TOKYO)


特別協賛：マイナビ　



【入賞特典】


◆レギュラーステージ


グランプリ


賞金：100万円


副賞：マイナビより、活動サポート資金50万円



マイナビ Yell Song賞（頑張る人の背中を押してくれる“曲”に贈呈）


賞金：50万円


副賞：マイナビオリジナルラジオCMへの楽曲採用とナレーション出演権（SCHOOL OF LOCK!で放送予定）



◆コピバンステージ


グランプリ


賞金：30万円


副賞：ファイナルステージでのライブパフォーマンス



レギュラーステージ応募要項


応募資格：


1.応募時点で10歳～19歳までの方


※ バンドやグループの場合、メンバー全員が上記の年齢であること


※ 応募楽曲の作詞・作曲・編曲者も上記年齢であること


2.未成年の方は、保護者の同意を得ている方


3.個人・グループ・ジャンルは問いません


4.応募楽曲はオリジナルであれば形式・ジャンルを問いません。


（※オリジナル楽曲が1曲あれば、2曲目はカバーでも問題ありません。）


5.ステージ上でのライブパフォーマンスができる形であれば、顔出しの有無は不問です


6.下記の審査日程に参加可能な方


募集期間：2026年2月16日(月)～3月27日(金)


・全国スタジオ審査　4月25日(土)～5月17日(日)


・3次ライブ審査　　6月13日(土)、14日（日）東京　　20日(土) 大阪


・ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」　8月6日（木）



コピバンステージ応募要項


応募資格：


１.応募時点で10歳～19歳までの方


※ バンドやグループの場合、メンバー全員が上記の年齢であること


2. 未成年の方は、保護者の同意を得ている方


3.個人・グループ・ジャンルは問いません


4ソロアーティスト、シンガー、ラッパー、カラオケ歌唱でのエントリーも可能です


5.ステージ上でのライブパフォーマンスができる形であれば、顔出しの有無は不問です


6.下記の審査日程に参加可能な方


募集期間：2026年2月16日(月)～3月27日(金)


・全国スタジオ審査　4月25日(土)～5月17日(日)


・3次ライブ審査　　6月13日(土)、14日（日）東京　　20日(土) 大阪


・ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」　8月6日（木）



エントリー、詳細はこちら


＜オフィシャルサイト＞　https://www.tfm.co.jp/lock/riot


＜X＞（@SenkouRiot） https://x.com/SenkouRiot


＜Instagram＞（senkouriot） https://www.instagram.com/senkouriot/


＜TikTok＞（SenkouRiot）　https://www.tiktok.com/@senkouriot


＜YouTube＞SCHOOL OF LOCK! YouTubeチャンネル　https://www.youtube.com/@SCHOOLOFLOCK69



【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】


“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校！”をコンセプトに、パーソナリティの校長・教頭が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。


放送日時：　毎週月曜日～木曜日22:00～23:55／金曜22:00～22:55


放送局　：　TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)


番組HP：　https://www.tfm.co.jp/lock/