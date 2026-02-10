タナックス　MOTOFIZZ　新型シェルシートバッグシリーズ登場！

タナックス株式会社

オートバイ・サイクル用品メーカー　タナックス株式会社（本社：千葉県流山市、代表取締役社長：田中　浩二、以下：タナックス）は2026年２月20日より新型シェルシートバッグ及びシェルサイドバッグシリーズの販売を開始いたします。以前からの人気商品であったシェルシリーズですが、YKK株式会社とのコラボ開発したPFバックルや、YKK　WOVEN-IN　TOUGH　ZIPPERの採用により、取り付けの確実性・耐久性などを追及、ライダーの皆様の相棒として末永くご利用いただける製品といたしました。


新シリーズ共通の新機能・機構紹介


回転バックルにより、ねじれによるバックル破損を抑制
PF（ピボットフォージ）バックル

モーターサイクル用車載バッグに適したバックルをYKKと共同開発、接合部が回転し、シートバッグのねじれに追従することで確実な固定とワンタッチ着脱を可能にしました。


※引張り強度は700N以上の高強度を実現






高負荷用途にバッグに安心して使えるYKKタフジッパー
YKK　WOVEN　TOUGH　ZIPPER

大型スーツケースなどに採用されている、高耐久、耐摩耗性に優れた織り込みファスナーを採用しました。メイン開口部にはロック用穴付きスライダーを採用し、南京錠やワイヤーロックなどを


併用することで防犯性をアップ、破損しやすいスライダーの引手部分は交換修理が可能となっております。







オプションのワイヤーロックは、コイルタイプ・ストレートタイプをご用意
モトフィズロックポケット

バイク専用のワイヤーロック（別売り）を収納するDリング付きポケットを多くの品番に採用！！


バッグの盗難・収納物の盗難を防ぎます。



◆専用のワイヤーロックも1,980円（税別）で発売予定






傷んだ場合は補修パーツとしてご用意しております。
新シリーズは雨対策も万全！！

ロールアップ式防水インナーを付属・雨天時にレインカバーを装着する手間を省きます。


インナーカバーは、明るいグレー色で荷物の確認がしやすい。





製品ラインアップのご紹介


シェルシートバッグS　　　「最小限を美しく」　　　　　　　　　　容量3.5リットル


MFK-1005　シェルシートバッグS（グロスブラック）

MFK-1006　シェルシートバッグ（エンボスブラック）


SSのリアシートにもぴったり装着

本体サイズ：110H×230W×300D


本体重量：0.52kg


材質：PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA


　　　ナイロンタフタ





価格：14,300円（税込）






シェルシートバッグM　　「使えるスポーツシェイプ」　　　　　　容量10-14リットル


MFK-1006　シェルシートバッグM（グロスブラック）

MFK-1007　シェルシートバッグM（エンボスブラック）


日帰りツーリングなら十分なサイズ感

本体サイズ：220～260H×280W×380D


本体重量：1.1kg


材質：PC樹脂、1680Dポリエステル、


　　　ナイロンタフタ





価格：18,700円（税込）





シェルシートバッグL　「行きも帰りも充分積める」　　　　　　　容量14-18リットル　　　　　　


MFK-1009　シェルシートバッグL（グロスブラック）

MFK-1010　シェルシートバッグL（エンボスブラック）


ツーリングネットを使えば上部積載も可能

本体サイズ：210～250H×300W×390D


本体重量：1.22kg


材質：PC樹脂、1680Dポリエステル、


　　　ナイロンタフタ





価格：19,800円（税込）





ツアーシェルシートバッグM「ツアーシェルケースとセットがお勧め」容量25リットル


MFK-1011　ツアーシェルシートバッグM（グロスブラック）

MFK-1012　ツアーシェルシートバッグM（エンボスブラック）


アドベンチャー車両にもぴったり

本体サイズ：240H×450W×300D


本体重量：1.38kg


材質：PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA


　　　ナイロンタフタ






価格：22,000円（税込）





シェルサイドバッグシリーズも一新！！


ツアーシェルケースM 「パニアケースよりも気軽に」　容量40リットル（片側20リットル）


MFK-3004　ツアーシェルケースM（グロスブラック）

MFK-3005　ツアーシェルケースM（エンボスブラック）


ステー不要の簡単ベルト取り付けで多くの車両に対応します

本体サイズ：300H×420W×220D（片側）


本体重量：1.7kg（片側）


材質：PC樹脂、1680Dポリエステル、


　　　ナイロンタフタ、ネオプレーン






価格：37,400円（税込）





カービングシェルケース2「ステー不要！スポーツシェイプ」容量32リットル片側16リットル


MFK-3000　カービングシェルケース（グロスブラック）

MFK-3001　カービングシェルケース（エンボスブラック）


フェンダーレス車対応

テールライトを隠さないリアカットフォルム


スポーツ車両にぴったりなフォルム

本体サイズ：290H×495W×250D（片側）


本体重量：1.45kg（片側）


材質：PC樹脂、1680Dポリエステル、


　　　ナイロンタフタ、ネオプレーン






価格：39,380円（税込）





カービングシェルケース2SS「スーパースポーツ車に最適」容量20リットル（片側10リットル


MFK-3002　カービングシェルケース2SS（グロスブラック）

MFK-3003　カービングシェルケース2SS（エンボスブラック）


SS車両でも、上面がフラットになることで⇒右の写真

大型のシートバッグも安定積載が可能になります。


オフ車やアドベンチャーにも

SS車両には最適解

本体サイズ：270H×470W×230D（片側）


本体重量：1.36kg（片側）


材質：PC樹脂、1680Dポリエステル、


　　　ナイロンタフタ、ネオプレーン


価格：35,200円（税込）






タナックスWEBページ


https://www.tanax.co.jp



本件に関するお問い合わせ


タナックス株式会社　営業部　TEL：04-7150-2450



タナックス株式会社　


郵便番号270-0128　千葉県流山市おおたかの森西3-5-7